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सातारा-पुणे हद्दीवर आढळलेल्या 19 वर्षीय तरुणीच्या मृतदेहाचं गूढ उकललं, जन्मदात्यासह चुलत्यानेच केली हत्या

खंडाळा तालुक्यात आढळलेल्या 19 वर्षीय तरुणीच्या मृतदेहाचे गूढ उकलण्यात सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेला अखेर पंधरा दिवसांनी यश आलं आहे.

19 वर्षीय तरुणीच्या मृतदेहाचं गूढ उकललं
19 वर्षीय तरुणीच्या मृतदेहाचं गूढ उकललं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 10:06 PM IST

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सातारा - सातारा-पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीवर खंडाळा तालुक्यातील शिरवळ-राजेवाडी मार्गावर आढळलेल्या महिलेच्या मृतदेहाचं गूढ उकलण्यात सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आलं आहे. हर्षदा हणमंत जाधव (वय 19), असं मृत तरूणीचं नाव असून जन्मदात्या पित्यासह चुलत चुलत्यानेच तिची हत्या केल्याची धक्कादायक माहिती तपासात समोर आली आहे. याप्रकरणी हणमंत दामोदर जाधव रा. जांभुळवाडी (रा. आंबेगांव खुर्द, ता. हवेली, जि.पुणे), चुलत चुलता बाळू अंकुश जाधव (रा. प्रगतीनगर-इंदोरी, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे) या संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.


हर्षदा ही घरातील लोकांना शिवीगाळ करायची. वाईट मुलांसोबत रात्रभर बाहेर फिरायची. व्यसन करायची. घरातील लोकांना खोट्या केसमध्ये अडकवण्याची धमकी द्यायची. तिच्या अशा वागण्याला आणि त्रासाला कंटाळून वडील तसंच चुलत चुलत्याने तिला हॉटेलला जेवायला जायचं असल्याचं सांगून गाडीत घातलं. डोळ्यात आणि तोंडात चटणी घालून हाताने तोंड नाक दाबून तिचा खून केला. त्याच गाडीतून तिचा मृतदेह सातारा आणि पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीवर आणून टाकल्याचा घटनाक्रम तपासात उघडकीस आला आहे.

खंडाळा तालुक्यातील शिरवळ-राजेवाडी रस्त्याच्या कडेला निर्जन ठिकाणी 14 सप्टेंबर रोजी एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. शिरवळ पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मयत म्हणून नोंद करण्यात आली होती. मृतदेह संशयास्पद स्थितीत होता. त्यामुळे घातपाताच्या अनुषंगाने तपास करण्याच्या सूचना पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी केल्या होत्या. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षक चंद्रकांत पुजारी यांच्या अधिपत्त्याखाली एक पथक तयार करुन तपास सुरू करण्यात आला होता.

मृताची ओळख पटविणारा कोणत्याही प्रकारचा धागादोरा नसताना घटनास्थळापासून पुणे, भोर बाजुकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पाहाणी केली. भोर, पुणे, कापूरहोळ, नसरापूर, सातारा पुणे हायवे भागात खबऱ्याकडून माहिती काढली. तांत्रिक तपासाद्वारे वाहनाचा माग काढुन संशयित आरोपी निष्पन्न करण्यात पोलिसांना यश आलं. याप्रकरणी अटक केलेल्या संशयित आरोपींवर शिरवळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना शिरवळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे, अशी माहिती एलसीबीच्या पोलीस निरीक्षकांनी दिलीय.

TAGGED:

MYSTERY SOLVED
मृतदेहाचं गूढ उकललं
चुलत्यानेच केली हत्या
हर्षदा हणमंत जाधव
SATARA MURDER

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