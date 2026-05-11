सात बुडख्यांचं गुढ! गाविलगडच्या भुयारी इतिहासाची साक्ष देणारी मेळघाटातील रहस्यमय विहीर
मेळघाटातील हनवतखेडा येथील ‘सात बुडख्यांची विहीर’ गूढ भुयारी मार्ग, गाविलगड-अचलपूर जोडणीच्या आख्यायिका आणि जनामाता मंदिरावरील आदिवासी श्रद्धेमुळे चर्चेत आहे.
Published : May 11, 2026 at 3:07 PM IST
अमरावती : मेळघाटात चिखलदरा येथील गाविलगड किल्ला परिसरात दऱ्याखोऱ्यांमध्ये घनदाट जंगलात आणि आदिवासी संस्कृतीत आजही अनेक रहस्य दडलेली आहेत. त्यापैकीच एक रहस्यमय आणि ऐतिहासिक ठिकाण म्हणजे अचलपूर तालुक्यातील हनवतखेडा गावाजवळ असलेली 'सात बुडख्यांची विहीर' आहे. स्थानिक लोककथा, भुयारी मार्गांच्या आख्यायिका आणि धार्मिक श्रद्धा यामुळं हे ठिकाण आजही मेळघाटात कुतूहलाचा विषय ठरत आहे. एकूणच गाविलगड आणि अचलपूरला जोडणाऱ्या भुयारी मार्गांची साक्षीदार असणारी हनवतखेडा येथील सात बुडख्यांच्या विहिरीसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
जनामाता मंदिराखाली दडलेलं रहस्य : हनवतखेडा या गावाजवळ जनामाता मंदिर आहे. या मंदिराच्या खालीच एक छोटी आणि अत्यंत खोल विहीर आहे. स्थानिकांच्यामते पूर्वी देवीची मूर्ती ही विहिरीतच असलेल्या मंदिरात होती. मात्र, कालांतरानं ती बाहेर काढून तिची वर स्थापना करण्यात आली. आज विहिरीत काळोख दिसतो. पण, पूर्वी गावातील लहान मुलं विहिरीत आतपर्यंत उतरायची. आतमध्ये मोठी दगडी जागा असून तिथून सात वेगवेगळे मार्ग फुटतात, असं अनेक वृद्ध ग्रामस्थ सांगतात. याच कारणामुळं या जागेला सात बुडखे असं नाव पडलं असं सांगण्यात येतं. मंदिरात असणाऱ्या विहिरीसारखीच आणखी एक विहीर मंदिराच्या अगदी बाजूलाच आहे. या ठिकाणी विहिरीत उतरण्याकरिता निमुळत्या जागेतून खाली दगडी बांधकाम करण्यात आल्याचं स्पष्ट दिसतं.
गाविलगड ते अचलपूरला जोडणारे भुयारी मार्ग : गाविलगड किल्ला आणि अचलपूर या दोन ऐतिहासिक सत्ता केंद्रांना जोडणारे काही भुयारी मार्ग या परिसरात असावेत. युद्धकाळात सैनिकांची सुरक्षित हालचाल, बाहेर पडण्याचे गुप्त मार्ग आणि पाणीपुरवठ्यासाठी अशा बोगद्यांचा वापर केला जात होता, असं मेळघाटातील इतिहासाची माहिती असणारे शिवा काळे यांनी सांगितलं. गाविलगडसारख्या भक्कम किल्ल्यामध्ये केवळ वरची तटबंदीच नव्हे तर आतूनही मजबूत भुयारी रचना तयार केली जात होती. सात मूळख्यांची विहीर ही अशाच एखाद्या भुयारी मार्गासाठीच व्हेंटिलेशन असावं, असा अंदाज शिवा काळे यांनी व्यक्त केला. विहिरीजवळ काही दगडी बांधकाम आजही स्पष्टपणे दिसतात. या बांधकामावरून त्या काळातील मजबूत स्थापत्य कलेची कल्पना आहे, ते असंदेखील शिवा काळे म्हणाले.
विहिरीत उतरण्याचा मार्ग केला बंद : सध्या हनवतखेडा येथील जनामाता मंदिरात असणाऱ्या विहिरीत खाली उतरण्याचा मार्ग बंद केला आहे. "आम्ही लहान असताना गावातील अनेक मुलं या विहिरीत उतरायची. एका विहिरीतून दुसऱ्या विहिरीपर्यंत जाणारे मार्ग या ठिकाणी असल्याचा अनुभव आम्ही घेतला." अशी माहिती या परिसरातील रहिवासी असणारे मोतीलाल बारवे यांनी दिली. "विहिरीच्या आतमध्ये पूर्ण दगडी बांधकाम होतं. काही ठिकाणी रांगत जावं लागत असे. आतमध्ये भीती वाटत नव्हती. मात्र, साप आणि वटवाघुळांचा वावर दिसायचा. आतमध्ये सात दिशांना मार्ग फुटत असल्याचा आम्ही पाहिलं. मात्र, त्या मार्गानं पुढं जाण्याचा धाडस कोणीही करत नव्हतं", असंदेखील मोतीलाल बारवे यांनी सांगितलं.
लोककथांमधील सात बुडखे : मेळघाटातील आदिवासी आणि स्थानिक लोककथांमध्ये सात बुडखे अत्यंत गुढ मानले जातात. काही कथांनुसार हे सात गुप्त मार्ग किल्ल्याच्या वेगवेगळ्या भागांपर्यंत जात होते. काहींच्या मते ते जंगलातील लपलेल्या जागा, पाण्याच्या टाक्या किंवा बाहेर पडण्यासाठीचा गुप्त मार्ग असावा, असं म्हटलं जातं.
जनामातावर आदिवासींची श्रद्धा : सात बुडख्यांच्या परिसरातील जनामाता मंदिरावर मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची प्रचंड श्रद्धा आहे. अनेक जण आपल्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून येथे नवस बोलतात. नवस पूर्ण झाल्यावर बकरा किंवा कोंबडा अर्पण करून नवस फेडण्याची प्रथा आजही या ठिकाणी आहे. नवीन लग्न झालेल्या कुटुंबांकडूनही येथे दर्शनासाठी येण्याची परंपरा आहे. त्यामुळं हे ठिकाण धार्मिक श्रद्धा आणि रहस्यमय इतिहास यांचा अनुभव मिश्रण बनलं आहे.
इतिहास आणि वास्तव : इतिहासाच्या दृष्टीनं पाहता गाविलगडसारख्या डोंगरी किल्ल्यांमध्ये गुप्त बोगदे, दगडी पानाच्या टाक्या, पहारेकरांसाठी कपारी आणि सुरक्षित मार्ग असणं शक्य मानलं जातं. अनेक ठिकाणी हे सारं समोरदेखील आलं आहे. त्यामुळं सात बुडखे पूर्णपणे काल्पनिक नाहीत, असं अभ्यासकांच मत आहे. मात्र, सात मोठे बोगदे दूरवर जात होते, याचा अधिकृत पुरातत्व पुरावा अध्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळं मेळघाटातील या ठिकाणाचा अधिक अभ्यास व्हावा, अशी अपेक्षा शिवा काळे यांनी व्यक्त केली.
