डुकरांच्या मृत्यूमागील गूढ उलगडलं; आफ्रिकन स्वाइन फ्लूचा शिरकाव, मनुष्यांना धोका नसल्याची पशुवैद्यकीय विभागाची माहिती

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकुरी डुकरांचे अचानक मृत्यू झाले. डुकरांचा मृत्यू आफ्रिकन स्वाइन फ्लूचा शिरकाव झाल्याचं स्पष्ट झालं. लोकांनी घाबरण्याचं कारण नाही असं वैद्यकीय विभागानं स्पष्ट केलंय.

पशुवैद्यकीय विभागाने गोळा केले नमुने
पशुवैद्यकीय विभागाने गोळा केले नमुने (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 7:42 PM IST

अहिल्यानगर - जिल्ह्यातील साकुरी परिसरातून डुकरांच्या अचानक मृत्यूच्या घटना समोर आल्याने स्थानिक पातळीवर अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. गेल्या काही दिवसांत डुकरांच्या मृत्यूंची संख्या वाढू लागल्यानं प्रशासनाने तत्काळ लक्ष देत तपासणी मोहीम सुरू केली.


पशुवैद्यकीय विभागाने गोळा केलेले नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. या चाचण्यांमध्ये डुकरांना प्रभावित करणारा आफ्रिकन स्वाइन फिव्हर हा विषाणू आढळल्याचे स्पष्ट झाले असल्याची माहिती अहिल्यानगर येथील शल्यचिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त मुकुंद राजळे यांनी दिली आहे. रोगाची पुष्टी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन, ग्रामपंचायत आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी आपत्कालीन बैठक घेऊन पुढील उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला आहे. साकुरी परिसरात रोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली असून मृत अथवा संक्रमित डुकरांची विल्हेवाट सुरक्षित आणि नियंत्रित पद्धतीने लावण्याचं काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.


या संपूर्ण परिस्थितीबाबत प्रतिक्रिया देताना जिल्हा पशू शल्यचिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त मुकुंद राजळे म्हणाले की, हा विषाणू केवळ डुकरांमध्ये पसरतो आणि त्यांच्यासाठी अत्यंत घातक आहे. मानवांवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी भीती न बाळगता प्रशासनाला सहकार्य करणं गरजेचं आहे. हा आजार मानवी आरोग्यास कोणताही धोका निर्माण करत नाही. मात्र तो डुकरांसाठी अत्यंत घातक असून वेगाने पसरू शकतो. त्यामुळे परिसरातील गावकऱ्यांनी सावध राहावं तसंच अन्यत्र कोणत्याही ठिकाणी डुकरांचे अनैसर्गिक मृत्यू आढळल्यास तत्काळ पशुवैद्यकीय विभागाशी संपर्क साधावा असं आवाहन त्यांनी केलं. दरम्यान साकुरी परिसरात कंटेनमेंट झोन निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून आवश्यक ती सर्व खबरदारी प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे.

संपादकांची शिफारस

