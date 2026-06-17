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पुण्यात 'ऑपरेशन टायगर'चे सूचक बॅनर्स; उबाठाचे खासदार फुटणार ? राजकीय वर्तुळात खळबळ!

'ऑपरेशन टायगर'चे रहस्यमय बॅनर्स झळकल्यानं राजकारण तापलं आहे. उबाठा पक्षाचे खासदार 'नॉट रिचेबल' असून ते स्वतंत्र गट स्थापन करून शिवसेनेत विलीन होण्याची शक्यता आहे.

OPERATION TIGER BANNERS IN PUNE
पुण्यात 'ऑपरेशन टायगर'चा लागलेले बॅनर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 3:46 PM IST

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पुणे : महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'ऑपरेशन टायगर'ची (Operation Tiger) जोरदार चर्चा सुरू असतानाच, आता पुणे शहरात या मोहिमेचा उल्लेख असलेले रहस्यमय बॅनर झळकल्यानं राजकीय वातावरण कमालीचं तापलं आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) पक्षातील काही खासदार सत्ताधारी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं असताना, पुण्यात लागलेल्या या बॅनरमुळं उलटसुलट चर्चांना वेग आला आहे.

OPERATION TIGER BANNERS IN PUNE
पुण्यात 'ऑपरेशन टायगर'चा लागलेला बॅनर (ETV Bharat Reporter)

उबाठा खासदार अचानाक नॉट रिचेबल : या राजकीय घडामोडींना आणखी वेग आला, कारण 16 जूनच्या रात्री उबाठा पक्षाचे काही खासदार अचानक 'नॉट रिचेबल' झाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे नाराज खासदार दोन तृतीयांश सदस्यसंख्या पूर्ण करून संसदेत एक स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानंतर ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मूळ शिवसेनेत विलीन होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडं, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अचानक दिल्ली दौऱ्यावर रवाना झाल्यामुळं 'ऑपरेशन टायगर' अंतिम टप्प्यात आल्याचं बोललं जात आहे. दिल्लीत या नाराज खासदारांच्या बैठका होण्याची शक्यता आहे. पुण्याचे हे थेट आव्हान आणि मुंबई-दिल्लीतील गुप्त हालचालींमुळं महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप होणार का? याकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

पुण्यात 'ऑपरेशन टायगर'चा लागलेला बॅनर (ETV Bharat Reporter)

ऑपरेशन टायगर काय आहे? : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या 'ऑपरेशन टायगर' (Operation Tiger) या शब्दानं प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. हे ऑपरेशन म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) पक्षातील खासदारांना फोडून, त्यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकृत शिवसेनेत सामील करून घेण्यासाठी महायुतीकडून आखली गेलेली एक कथित गुप्त राजकीय मोहीम आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 9 खासदार निवडून आले आहेत. यातील जास्तीत जास्त खासदारांना आपल्या गोटात खेचणं हे या ऑपरेशनचं मुख्य उद्दिष्ट असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज असते. त्यानुसार 6 किंवा त्याहून अधिक खासदार एकत्र आल्यास ते संसदेत स्वतंत्र गट स्थापन करून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत कायदेशीररीत्या विलीन होऊ शकतात.

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TAGGED:

OPERATION TIGER BANNERS
ऑपरेशन टायगर
ऑपरेशन टायगर बॅनर
SHIV SENA UBT SPLIT RUMORS
OPERATION TIGER BANNERS IN PUNE

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