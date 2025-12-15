ETV Bharat / state

पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढणार असल्याचं पक्कं झालं आहे. याबाबतचा निर्णय स्थानिक नेते वरिष्ठांना कळवणार आहेत.

माहिती देताना महाविकास आघाडीचे नेते (ETV Bharat Reporter)
December 15, 2025

Choose ETV Bharat

पुणे : लवकरच राज्यात महापालिका निवडणूक होणार असून या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होणार असल्यावर आज शिक्कामोर्तब झालं आहे. पुण्यातील काँग्रेस भवन इथं महाविकास आघाडीची आगामी महापालिका निवडणुकीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पुणे महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्यावर स्थानिक नेत्यांचं एकमत झालं. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्याबाबत तिन्ही पक्षांकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. तिन्ही पक्षांच्या शहराध्यक्षांनी याबाबत माध्यमांना माहिती दिली आहे.

बैठकीला उपस्थित असलेले महावाकिस आघाडीचे नेते (ETV Bharat Reporter)

भाजपा विरोधात समविचारी पक्षांची बांधणार 'मोट' : यावेळी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, "आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यात काही प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. आजच्या बैठकीत निवडणुकीच्या धोरणांवर चर्चा होऊन तीन गोष्टींवर एकमत झालं आहे. एक भाजपाच्या विरोधातील समविचारी पक्षांच्या बरोबर चर्चा करणं. त्यांचा महाविकास आघाडीमध्ये समावेश करून घेणं. दुसरी बाब म्हणजे जागावाटप झाल्यावर एकदा महाविकास आघाडीचे उमेदवार जाहीर झाल्यावर दुसऱ्या पक्षाकडून कोणालाही एबी फॉर्म देण्यात येणार नाही. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जी आघाडी निवडणुकीच्या आधी राहील, ती आघाडी महापालिका निवडणुकीसाठी देखील राहील," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : पुण्यात महाविकास आघाडी 'पक्की' : मनसेलाही 'हिरवा कंदील' (ETV Bharat Reporter)

कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम बनवणार : "आजच्या बैठकीत तिन्ही पक्षांची एक कमिटी तयार करण्यात आली आहे. ती कमिटी आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीरनामा तसेच महाविकास आघाडीच्या बैठकीबाबत चर्चा करणार आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. मनसेबाबत शिंदे यांना माध्यम प्रतिनिधींनी विचारलं असता, ते म्हणाले की, "जे जे पक्ष आमच्यासोबत येतील, त्यांना एकत्रित घेत कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम बनवून भाजपाविरोधात सगळ्यांना एकत्रित घेणार आहोत."

