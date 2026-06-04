महाविकास आघाडीच्या उमेदवार देवयानी डोणगावकर यांची अचानक माघार: उबाठानं केली हकालपट्टी
विधानपरिषद निवडणूक 2026 चा अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. अनेक उमेदवारांनी अचानक अर्ज मागे घेतल्यानं महाविकास आघाडीला जबर धक्का बसला आहे.
Published : June 4, 2026 at 10:20 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद - जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत वेगळेच वळण मिळालं आहे. अर्ज मागं घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडीच्या उमेदवार देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी अचानकपणे आपला अर्ज मागं घेतला आहे. ऐनवेळी निर्माण झालेल्या अडचणीनंतर गणेश लोखंडे हे अधिकृत उमेदवार असल्याची घोषणा करण्यात आली. माध्यमांना बोलताना माझ्या वैयक्तिक कारणांनी माघार घेत असल्याचं देवयानी डोणगावकर यांनी सांगितलं. तर त्यांचे पती कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी बिनविरोध निवडणूक होऊ नयेत म्हणून आमचे दोन उमेदवार होते. पण निवडणूक खर्चिक होती, लढण्यात काही फायदा नव्हता. निकाल आधीच लाखात आला, शिवसेनेकडं मदत मिळणार नसल्यानं माघार घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आपल्या कारखान्याला नोटीस मिळाल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.
देवयानी डोणगावकर यांची माघार : औरंगाबाद - जालना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर यांनी अचानक माघार घेतली आहे. उमेदवारी अर्ज मागं घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अचानक देवयानी डोणगावकर यांनी माघार घेतल्यावर, वैयक्तिक कारणानं निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. त्यांच्या निर्णयानं तरी महाविकास आघाडीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. महाविकास आघाडीकडून आता गणेश लोखंडे हे अधिकृत उमेदवार आहेत. वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचनेवरून मी निवडणूक लढवणार असल्याचं गणेश लोखंडे यांनी सांगितलं.
निवडणुकीच्या आधीच अंदाज : या निवडणुकीचे निकाल आधीच लक्षात आले होते. काही जमणार नाही, शिंदे यांच्याकडं मदत मागण्याचा प्रयत्न केला, पण मदत मिळाली नाही, असं स्पष्टीकरण देवयानी यांचे पती कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी दिले. आंबादास दानवे यांनी मला उमेदवारीसाठी माझ्या पत्नीचे फोटो मागितले, तेव्हाच मी सांगितले होते की पर्यायी उमेदवार तयार ठेवा. बिनविरोध निवडणूक होऊ नयेत म्हणून आमचे दोन उमेदवार होते. पण निवडणूक खर्चिक होती, लढण्यात काही फायदा नव्हता. त्यात माझ्या भागातील साखर कारखाना माझ्या ताब्यात आहे. त्याला नोटीस मिळाली, साखर कारखाना समिती बरखास्त करण्याची. त्याला मी घाबरत नाही, पण आहे ते घालवायचे कशाला. भाजपानं दबाव टाकण्यासाठी मला नोटीस पाठवली आहे, म्हणून माघार घेतल्याचं कृष्णा पाटील यांनी सांगितलं.
डोणगावकर यांची हकालपट्टी : औरंगाबाद जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत अचानक माघार घेतल्यानं डोणगावकर दाम्पत्याची उबाठा पक्षातून हकालपट्टी केल्याची माहिती पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी समाज माध्यमांवर प्रसिद्ध केली. पक्षविरोधी कृत केल्यानं त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात येत असल्याचं, प्रसिद्धी पत्रकात सांगण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडं सदरील निर्णय पक्षाला विचारूनच घेतल्याचं कृष्णा पाटील डोणगावकर यांनी सांगितलं.
सत्तार यांची माघार : एकीकडं महाविकास आघाडीच्या उमेदवारानं माघार घेतली असताना दुसरीकडं महायुतीतील बंड शमलं आहे. शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांचे चिरंजीव समीर सत्तार यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनांचं पालन करून उमेदवारी अर्ज मागं घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं यावेळी समीर सत्तार यांनी सांगितलं. "एकनाथ शिंदे साहेबांनी मला पाठिंबा दिला असता, तर मी 100 टक्के निवडून आलो असतो. आमच्या विजयाचं गणित यापूर्वीच ठरलेलं होतं. सर्व नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यासोबत आमचा संपर्क देखील झालेला होता. मी जर अर्ज कायम ठेवला असता तर अनपेक्षित निकाल लागला असता. माझाच विजय झाला असता, मात्र शिंदे साहेबांचा आदेश असल्यानं उमेदवारी मागे घेत आहे," असं समीर सत्तार यांनी स्पष्ट केलं.
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