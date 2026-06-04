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विधान परिषद निवडणूक : साताऱ्यात चमत्कार घडणार? झेडपी राड्यात शिवसेना नेत्याला झालेल्या जखमेवरची 'या' उमेदवारानं काढली खपली

सातारा झेडपीच्या सत्तानाट्यावेळी जोरदार राडा झाला होता. या राड्यामुळे सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीत चमत्कार घडणार का? याचीच सर्वांना उत्सुकता आहे.

Legislative Council Election 2026
जिल्हा परिषद निवडणुकीत मंत्री शंभूराज देसाईंच्या हाताला झालेली जखम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 10:22 PM IST

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सातारा : सांगली-सातारा विधान परिषद मतदार संघातील लढतीचं चित्र गुरूवारी दुपारी स्पष्ट झालं. महायुती आणि महाविकास आघाडीतच खरी लढत रंगणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेत झालेल्या संघर्षात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हातातून रक्त आलं होतं. ती घटना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मतदार सदस्य विसरणार नाहीत. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत चमत्कार घडेल, असा दावा महाविकास आघाडीचे उमेदवार अभयसिंह जगताप यांनी केला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडालीय.

Legislative Council Election 2026
अभयसिंह जगताप (ETV Bharat Reporter)

भाजपाकडं मतदारांचं संख्याबळ जास्त : "भाजपाकडं मतदारांचं संख्याबळ जास्त आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना महायुतीचा धर्म पाळावा लागेल. परंतु, त्यांचे सदस्य आणि नगरसेवक हे सातारा झेडपीतील राडा विसरणार नाहीत. या मतदार संघात चमत्कार घडेल आणि गत निकालाचीच पुनरावृत्ती होईल," असं खळबळजनक वक्तव्य अभयसिंह जगताप यांनी खळबळ माध्यमांशी बोलताना केलंय.

Legislative Council Election 2026
धैर्यशील कदम (ETV Bharat Reporter)

निवडणूक रिंगणात तीन उमेदवार : सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणूक रिंगणात तीन उमेदवार आहेत. तिन्ही उमेदवार हे सातारा जिल्ह्यातील आहेत. त्यापैकी भाजपाचे धैर्यशील कदम आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अभयसिंह जगताप यांच्यातच खरी लढत आहे. दोघं खटाव आणि माण तालुक्यातील आहेत. शिवसेनेच्या तानाजीराव पाटील यांनीही आपला अर्ज दाखल केला होता. शिवसेना नेत्यांशी विचार विनिमय केल्यानंतर त्यांनी अर्ज मागं घेतला. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या बाळासाहेब उर्फ प्रताप पाटील यांना माघार घ्यायला सांगण्यात आल्यानं अभयसिंह जगताप हे निवडणूक रिंगणात राहिले.

Legislative Council Election 2026
साताऱ्यात झालेली गर्दी (ETV Bharat Reporter)

मतदार संघात एकूण 824 मतदार : सांगली-सातारा विधान परिषद मतदार संघात एकूण 824 मतदार आहेत. त्यापैकी महायुतीतील भाजपाकडं 314, राष्ट्रवादी काँग्रेस 205, शिवसेना 111, महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे 119, काँग्रेस 73 आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष 1, असं संख्याबळ आहे. महायुतीतील तिन्ही पक्षांचं संख्याबळ 610 आणि महाविकास आघाडीचं संख्याबळ 193 एवढं आहे. संख्याबळ पाहता महायुतीचं पारडं जड वाटत असलं, तरी सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्ता स्थापनेवेळी महायुतीत झालेल्या संघर्षाचा मतांवर परिणाम होण्याची धास्ती आहे.

शेवटच्या दिवशी साताऱ्यात नाट्यमय घडामोडी : आज अर्ज मागं घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी साताऱ्यात नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. भाजपा उमेदवार धैर्यशील कदम यांनी सकाळी पालकमंत्री शंभूराज देसाईंच्या निवासस्थानी येऊन भेट घेतली. "महायुती धर्म पाळून ही निवडणूक आम्ही महायुती म्हणून ताकदीनं लढणार आहोत. बाकीच्या वाद विवादावर सर्व नेते एकत्र बसून चर्चेतून तोडगा काढतील," अशी प्रतिक्रिया शंभूराज देसाईंनी दिली. त्यानंतर ते आणि भाजपा उमेदवार धैर्यशील कदम हे एकाच गाडीतून सांगलीला गेले.

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TAGGED:

VIDHAN PARISHAD ELECTION
BJP SHIV SENA NCP
विधान परिषद निवडणूक
महाविकास आघाडी
LEGISLATIVE COUNCIL ELECTION 2026

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