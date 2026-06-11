नागपुरात मुस्लिम समाजाचं लक्षवेधी आंदोलन; गायीला राष्ट्रीय पशूचा दर्जा देण्याची मागणी
नागपुरात मुस्लिम समाज एकत्र येत गायीला राष्ट्रीय पशूचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी एक अनोखं आणि शांततापूर्ण आंदोलन केलं आहे.
Published : June 11, 2026 at 3:27 PM IST
नागपूर : गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्यात यावं, या मागणीसाठी मुस्लिम समाजाच्यावतीनं लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आलं. शांततापूर्ण पद्धतीनं करण्यात आलेल्या या आंदोलनातून आंदोलकांनी आपली मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली.
गायीला राष्ट्रीय पशूचा दर्जा द्यावा : गायीला राष्ट्रीय पशू घोषित करण्याबाबत देशभरात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असताना नागपुरात एक आगळे-वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. मुस्लिम समाजातील बांधवांनी संविधान चौकात एकत्र येत गायीचे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व अधोरेखित केले. केंद्र सरकारने गायीला राष्ट्रीय पशूचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली.
गोसंवर्धनासाठी प्रभावी धोरणाची गरज : गायीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणं हे सर्व समाजाचं कर्तव्य असल्याचं मत आंदोलकांनी व्यक्त केलं. देशात गोसंवर्धनासाठी अधिक प्रभावी धोरण राबवण्याची आवश्यकता असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. संविधान चौक परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. हे आंदोलन शांततेत पार पडलं असून, या अनोख्या आंदोलनाने नागरिकांचं लक्ष वेधून घेतलं. या विषयावर कुणीही राजकारण करू नये, असं आवाहनही मुस्लिम समाजाच्यावतीनं करण्यात आलं आहे.
गोहत्याबंदीची केली मागणी : देशभरात गोहत्या पूर्णपणे थांबवण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी मुस्लिम समाजाच्यावतीनं करण्यात आली. गोसंवर्धन आणि गोरक्षणाबाबत जनजागृती करण्याचं आवाहन आंदोलकांनी केलं. तसेच गोहत्येसंदर्भात कठोर कायदे लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडं करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली ‘गाय’ भेट : संविधान चौकातील आंदोलन संपल्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या प्रमुख प्रतिनिधींच्या एका शिष्टमंडळाने आपला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं वळवला. या आंदोलनाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे आंदोलकांनी आपल्यासोबत एक गाय आणली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचून शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि त्यांना ही गाय भेट म्हणून सुपूर्द केली.
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