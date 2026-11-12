राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून मुश्रीफ-शिरसाट आमनेसामने!
मुश्रीफ यांचे विधान शिरसाटांच्या जिव्हारी लागले. त्यामुळे मुश्रीफांना खडे बोल सुनावत मला बोलायला भाग पाडू नका, अन्यथा दयामाया दाखवणार नाही, अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले.
Published : November 12, 2026 at 2:50 PM IST
मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला असतानाच या प्रक्रियेवरून आता महायुतीतच शाब्दिक युद्ध पेटले आहे. राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्षावर शिवसेनेचे मंत्री आमदार संजय शिरसाट यांनी तिसऱ्या गटाच्या उदयाची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यावरून मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी थेट शिरसाट यांना लक्ष्य करताना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर बिनबुडाचे आरोप करून महायुतीत मिठाचा खडा टाकू नका, असा सज्जड इशारा दिला. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित नेत्यांना समज द्यावी, असे आवाहनही मुश्रीफ यांनी केले. मुश्रीफ यांचे विधान शिरसाट यांच्या चांगलेच जिव्हारी लागले. त्यामुळे मुश्रीफ यांना खडे बोल सुनावत मला बोलायला भाग पाडू नका, अन्यथा दयामाया दाखवणार नाही, अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे महायुतीचा आता जुंपल्याचे दिसून येते.
दोन्ही गटांतील नेत्यांकडून परस्परविरोधी विधाने : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार आणि अजित पवार गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत. मात्र, एकीकडे एकत्रीकरणाच्या हालचालींची चर्चा होत असताना दुसरीकडे दोन्ही गटांतील नेत्यांकडून परस्परविरोधी विधाने केली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर संजय शिरसाट यांनी राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत परिस्थितीवर भाष्य करताना राष्ट्रवादी पक्षात अंतर्गत कुस्ती सुरू आहे. सकाळी विलीनीकरणाच्या गप्पा होतात आणि दुपारी एकमेकांविरोधात वक्तव्ये केली जातात. एकमेकांचे कपडे फाडण्यापासूनच सुरुवात होत असेल, तर विलीनीकरणाला अर्थ काय राहणार? अशा परिस्थितीत विलीनीकरण होणे शक्य दिसत नाही. उलट शरद पवारांची राष्ट्रवादी, अजितदादांची राष्ट्रवादी आणि तिसरा एखादा गट निर्माण होतोय की काय, अशी शंका उपस्थित होत असल्याचे विधान शिरसाट यांनी केले. शिरसाट यांच्या या वक्तव्यावर हसन मुश्रीफ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुश्रीफांचा शिरसाटांना थेट इशारा : शिंदे गटातील रायगडच्या काही नेत्यांकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांच्या नेत्यांवर अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने टीका केली जात आहे. बिनबुडाचे आरोप करून महायुतीमध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संजय शिरसाट आणि रायगडमधील संबंधित नेत्यांनी अशा वक्तव्यांपासून दूर राहावे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या नेत्यांना कडक शब्दांत समज द्यावी. तसेच महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत मुश्रीफ यांनी शिवसेनेला सुनावले.
शिरसाटांचा पलटवार; दयामाया दाखवणार नसल्याचा इशारा : मुश्रीफ यांच्या टीकेनंतर शिरसाट यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. मुश्रीफ यांनी माझे पहिले वक्तव्य ऐकलेले दिसत नाही. आधी संपूर्ण वक्तव्य ऐकून घ्यावे. मी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केलेली नाही. उलट राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांमध्ये अंतर्गत जे काही वादावादी, कपडे फाडाफाडी सुरू आहे, त्यावर भाष्य केले. यामध्ये विलीनीकरण बाजूला राहून तिसरा एखादा गट उदयास येण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. राष्ट्रवादीवर कोणतीही टीका केली नाही. मात्र, प्रत्येक वेळी काहीही आरोप केले तर ते सहन करणार नाही, हे स्पष्ट सांगतो. त्यामुळे कृपया अशा प्रकारची वक्तव्ये करू नका आणि मला बोलायला लावू नका. मला बोलायला भाग पाडले तर कोणतीही दयामाया दाखवणार नाही, असा थेट इशाराच शिरसाट यांनी मुश्रीफ यांना दिला.
आमच्या पक्षाची काळजी करण्याची गरज नाही! - मुश्रीफ : संजय राऊत यांच्या राष्ट्रवादीतील 25 आमदार फुटणार या विधानाचा हसन मुश्रीफ यांनी समाचार घेतला. राऊत राज्याचे मुक्त विद्यापीठ आहे. त्यांनी काय बोलावx आणि काय बोलू नये, यावर कोणाचंही बंधन राहिलेले नाही. आमच्या एवढ्या पक्षाची त्यांना का काळजी लागावी? त्यांच्या शिवसेना पक्षातून किती खासदार आणि आमदार गेले, यावर ते भाष्य करत नाहीत. मात्र, विनाकारण आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर सातत्याने टीका करतात. त्यांनी आमच्या पक्षाबाबत अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्याची आवश्यकता नाही, अशी सूचना मी त्यांना करणार आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी एकसंध : राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार विमान अपघातात गेले. याचा फायदा घेऊन काही जण पक्ष कसा कमकुवत होईल यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र हा डाव त्यांच्या कधीही साध्य होणार नाही. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी येत्या सर्व निवडणुकांमध्ये किती चमकदार कामगिरी करेल हे दिसेल, असे सांगत सर्व आमदार एकसंध आहेत, कोणीही कुठेही जाणार नाहीत. पक्ष विलीनीकरणाचा निर्णय सुनेत्रा पवार आणि शरद पवार यांच्या आदेशाने होईल, असे मुश्रीफ म्हणाले. आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर सत्तेचा अहंकार अशा शब्दात केलेल्या टीकेला ही त्यांनी उत्तर दिले. मुख्यमंत्र्यांनी कुठेही अहंकाराची भाषा केली नव्हती, असे स्पष्ट केले.
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