विकासाच्या मुद्द्यावर पुणेकरांचा विश्वास; पुण्याची जनता हीच कारभारी, मुरलीधर मोहोळ यांची प्रतिक्रिया
पुणे महापालिकेत भाजपाचा विजय झाला असून पुण्याची जनता हीच कारभारी असल्याचं मुरलीधर मोहोळ म्हणाले. तसंच ते शहरातील अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई आणि विकासावर भर देणार आहेत.
Published : January 21, 2026 at 7:03 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाला मोठं यश मिळालं आहे. या निवडणुकीत पुण्याचा कारभारी बदला, असा दावा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत होता. मात्र, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, “पुण्याची जनता हीच पुण्याची कारभारी आहे. पुणेकरांनी आपले प्रतिनिधी निवडून दिले असून पुण्याची जनता हीच पुण्याचा मालक आहे.”
जाहीरनाम्यात दिलेला शब्द पाळणार : महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर शहरात ठिकठिकाणी फ्लेक्स लावण्यात आले आहेत. याबाबत मोहोळ म्हणाले, “कालच स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही पक्षाच्या नगरसेवकानं बेकायदेशीर फ्लेक्स लावले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. जाहीरनाम्यात दिलेला शब्द आम्ही नक्की पाळणार आहोत. शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लागणार नाहीत, ही आमची भूमिका आहे आणि त्याबाबत आयुक्तांना सूचनाही देण्यात येतील.”
आपण लोकांना काय देतो हे महत्त्वाचं : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत मोहोळ म्हणाले, “महापालिकेप्रमाणेच काही ठिकाणी युती होईल, तर काही ठिकाणी भाजपा स्वबळावर लढेल. प्रचारादरम्यान वैयक्तिक टीका झाली, माझ्यावरही झाली. मात्र आम्ही कधीच जशास तसं उत्तर दिलं नाही. लोकांना भांडणांपेक्षा विकास महत्त्वाचा असतो. आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर पुणेकरांसमोर गेलो आणि त्यांनी आम्हाला साथ दिली.”
ज्याला संधी नाही देता आली त्याला संधी द्यावी : भाजपाला महापालिकेत जवळपास सात स्वीकृत नगरसेवक द्यावे लागणार आहेत. याबाबत मोहोळ म्हणाले, “उमेदवारी देताना 35 पेक्षा अधिक विद्यमान नगरसेवकांना संधी देता आली नाही. काही सक्षम कार्यकर्त्यांनाही संधी मिळाली नाही. त्यामुळं ज्यांना संधी देता आली नाही, त्यांना संधी देण्याचा विचार पक्ष करेल. अंतिम निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल.”
