अजित पवार विमान अपघाताबाबत मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली महत्त्वाची माहिती, राजकारण न करण्याची केली विनंती
अजित पवार विमान अपघाताबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. तसंच राजकारण न करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.
Published : February 7, 2026 at 4:31 PM IST
पुणे - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बारामती येथे विमान अपघातात निधन झालं होतं. अजितदादांच्या निधनानंतर हा अपघात की घातपात? यावर चर्चा सुरू झाली. विविध तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून या अपघाताचा तपास सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, खासदार बजरंग सोनवणे यांच्यासह अनेकांनी या अपघाताबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तपासाबाबत केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.
विमान अपघात चौकशी अहवाल लवकरच समोर येईल - "या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. एआयबीची टीम यावर काम करत आहे. डाटा डाऊनलोड होत असून, याचं सगळं विश्लेषण होईल. त्यानंतर लवकरात लवकर याचा सगळा अहवाल समोर येईल," अशी माहिती मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर अनेकांनी शंका उपस्थित केली. त्यामुळं रोज नवनवीन शंका समोर येत आहेत.
राजकारण करू नये - केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, "या राज्याचा खूप मोठा नेता आपल्यातून गेला. त्यामुळं राज्याचं मोठं नुकसान झालं आहे. कृपया कोणीही या घटनेचं राजकारण करू नये ही विनंती आहे. रोहित पवार त्यांचं म्हणणं मांडतील. इतका मोठा नेता गेल्यानं पुणे जिल्ह्याचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. या अपघाताची चौकशी होईल व अहवाल येईल. मुख्यमंत्री यात स्वतः लक्ष घालत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः सीआयडीची चौकशी लावली आहे."
दादा गेल्यानं प्रचार केला नाही - जिल्हा परिषद निवडणुकीवर बोलताना मोहोळ म्हणाले, "पुणे जिल्ह्याची प्रभारी म्हणून माझ्याकडं जबाबदारी होती. मी कुठंही प्रचाराला गेलो नाही. दादा गेल्यानंतर आम्हाला रस नाही. निवडणुका येतात आणि जातात. आज दादा गेल्याचं दुःख आमच्या मनामध्ये आहे. अजितदादा पुणे जिल्ह्यात 35 ते 40 सभा घेणार होते. राजकारण करायला आयुष्य आहे. पण, अश्या परिस्थितीत मी कुठंही प्रचाराला गेलो नाही. अश्यावेळी प्रचार करणं योग्य वाटत नाही. मतदार सुज्ञ आहेत, त्यांना जे करायचं ते करतील."
उपाययोजना करू - पुणे- मुंबई एक्सप्रेस वेवर झालेल्या वाहतूक कोंडीबाबत मोहोळ यांनी चिंता व्यक्त केली. "हे सगळं भयानक होतं. भविष्यात असं होणार नाही याची काळजी घेऊ. ज्या उपाययोजना यासाठी कराव्या लागतील त्या त्या उपाययोजना करू," असं यावेळी मोहोळ म्हणाले.
