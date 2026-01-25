'पालकमंत्री कोण? यानं फरक पडत नाही!', मुरलीधर मोहोळांचा अजित पवारांना टोला
सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार करण्यात राजकीय पक्ष व्यस्त आहेत. दरम्यान केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी अजित पवारांवर टीका केली.
Published : January 25, 2026 at 6:27 PM IST
पुणे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर भाजपाचा झेंडा फडकवण्याचा निर्धार मावळ तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी केला पाहिजे, असं आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केलं. मावळ तालुक्यातील प्रचारादरम्यान कोपरा सभेच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये जोश भरताना, भाजपाची ताकद आणि संघटनशक्ती अधोरेखित केली.
अजित पवारांवर नाव न घेता टीका : भाषणादरम्यान मुरलीधर मोहोळ यांनी स्थानिक आमदार तसेच पालकमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता, सूचक आणि राजकीय टोला लगावला. "मावळ तालुक्यातील कोणतंही काम पालकमंत्र्यांशिवाय होत नाही, असा समज पसरवला जातो. मात्र पालकमंत्री कोणीही असो, विकासकामं थांबत नाहीत. सरकार व्यवस्था आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून चालतं," असं म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांवर निशाणा साधला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सभापती भाजपाचाच होईल : "पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महानगरपालिका आज भाजपाच्या ताब्यात आहेत. राज्यात आणि केंद्रातही भाजपाचं सरकार आहे. 'गल्ली ते दिल्ली भाजपाचे सरकार' अशी स्थिती असताना आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवरही भाजपाचा झेंडा फडकवायची वेळ आली आहे," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "मावळ तालुक्यात भाजपाचा मजबूत जनाधार असून कार्यकर्त्यांनी एकदिलानं काम केल्यास जिल्हा परिषद सभापती आणि पंचायत समिती सभापती भाजपचाच होईल," असा निर्धार केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला.
भाजपा म्हणजे... : कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मुरलीधर मोहोळ यांनी संघटनात्मक ताकदीवर भर दिला. "बूथ पातळीवर काम करणं, सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांशी जोडून घेणं आणि विकासाच्या मुद्द्यावर मतदारांपर्यंत पोहोचणं हेच यशाचं सूत्र आहे. भाजपा म्हणजे केवळ सत्ता नाही तर विकास, शिस्त आणि कार्यक्षम प्रशासनाचं प्रतीक आहे,"असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कार्यक्रमात भाजपाचे स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
