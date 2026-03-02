ETV Bharat / state

भांडुपमधील इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्याची शाळकरी मित्रांकडून हत्या; दादागिरी केल्याचा घेतला बदला

सिद्धार्थ लोंढे (वय 14) असं मृत मुलाचं नाव असून याप्रकरणी तीन अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी बालसुधारगृहात केली आहे.

भांडुपमधील इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्याची शाळकरी मित्रांकडून हत्या; दादागिरी केल्याचा घेतला बदला (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 2, 2026 at 8:32 PM IST

|

Updated : March 2, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
मुंबई : भांडुप परिसरात इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्याची त्याच्याच शाळेतील मित्रांनी आपल्यावर नेहमी दादागिरी करतो म्हणून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. सिद्धार्थ लोंढे (वय 14) असं मृत मुलाचं नाव असून याप्रकरणी तीन अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी बालसुधारगृहात केली आहे. सिद्धार्थच्या मृत्यूनंतर शवविच्छेदन अहवालामुळं मित्रांनीच केलेल्या या हत्येचं बिंग फुटलं आहे.

सिद्धार्थचा मृत्यू बुडाल्यामुळं झाला नाही, असा निष्कर्ष : भांडुप पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुळशेत पाडा परिसरात सिद्धार्थ वास्तव्यास होता. 22 फेब्रुवारीला दुपारी तीनच्या सुमारास तो खेळायला जातो सांगून घराबाहेर पडला. रात्री उशिरापर्यंत सिद्धार्थ घरी न आल्याने पालकांनी त्याची शोधाशोध सुरू केली. मात्र, तो कुठेच सापडला नाही. त्यामुळं पालकांनी भांडुप पोलीस ठाण्यात मिसिंगची तक्रार केली. अल्पवयीन असल्यामुळं पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून शोध सुरू केला. पोलिसांकडून गुन्ह्याचा तपास आणि शोध सुरू असतानाच मुलुंड पोलिसांच्या हद्दीमध्ये विहार तलावाजवळ 23 फेब्रुवारीला सिद्धार्थचा मृतदेह सापडला होता. भांडुपमधील मुले विहार तलावात पोहण्यासाठी जातात, त्यानुसार पोहण्यासाठी गेला असता सिद्धार्थ बुडाला असावा, अशी शक्यता नागरिकांनी पोलिसांकडे व्यक्त केली. त्यामुळं पोलिसांनी प्रथम अपमृत्यूची नोंद केली. याचदरम्यान सिद्धार्थचा शवविच्छेदन अहवाल आला. त्यात सिद्धार्थच्या फुफ्फुस आणि पोटात पाणी नसल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. मग पोलिसांनी सिद्धार्थचा मृत्यू बुडाल्यामुळं झाला नाही, असा निष्कर्ष काढला आणि तापस सुरू केला.

धडा शिकवण्यासाठी केली तिघांनी मारहाण : सिद्धार्थच्या डोक्याच्या मागील बाजूस दुखापत आणि अंतर्गत रक्तस्राव झाल्याचेही अहवालात नमूद होतं. यावरून पोलिसांनी नव्यानं तपास सुरू केला. सिद्धार्थला त्याच्या एका मित्रासोबत शेवटचे पाहिल्याची माहिती काही प्रत्यक्षदर्शीनी दिली. त्यानुसार, या मित्राला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता आम्ही चौघे पोहायला गेलो होतो. त्यावेळेस सिद्धार्थ बुडाल्याचे तो सांगू लागला. इतर दोन मित्रांनीही चौकशीत हेच सांगितलं आणि पोलिसांचा संशय वाढला. शवविच्छेदन अहवालानुसार, हत्येचा संशय असल्यानं पोलिसांनी तिघांची स्वतंत्रपणे चौकशी केली असता अखेर त्यांनी सिद्धार्थला मारून तलावात टाकल्याचं कबुल केलं. सिद्धार्थ आमच्यावर कायम दादागिरी करायचा. त्याला धडा शिकवण्यासाठी तलावाजवळ बोलावून तिघांनी मारहाण केली. मारहाणीत काठीचा मार डोक्यावर बसल्यामुळं तो बेशुद्ध पडला होता. यानंतर या तिघांनी घरावरून जाऊन सिरीयलमध्ये दाखवतात. तसं त्याला तलावात फेकले याची कबुली दिली. दरम्यान, या तीन अल्पवयीन आरोपींची रवानगी न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी बालसुधारगृहात केली आहे.



Last Updated : March 2, 2026 at 9:00 PM IST

सिद्धार्थ लोंढे
शाळकरी मित्रांकडून हत्या
भांडुप
