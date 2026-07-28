प्रेयसीचे अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून हत्या; मृतदेह कारमधून भिवंडीत आणणारा प्रियकर अटकेत
कोल्हापूरच्या शिरगाव इथं 40 वर्षीय विधवेची हत्या करून तिचा मृतदेह कारमधून भिवंडीत आणणाऱ्या प्रियकराला नारपोली पोलिसांनी अटक केली आहे.
Published : July 28, 2026 at 5:36 PM IST
ठाणे : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरगाव इथं एका 40 वर्षीय विधवा महिलेची हत्या करून तिचा मृतदेह कारमधून भिवंडीत आणणाऱ्या प्रियकराला नारपोली पोलिसांनी अटक केली आहे. मृत महिलेचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय आल्यानं आरोपीनं तिची हत्या केल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादबने यांनी दिली.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी प्रकाश आनंदा पाटील (वय 40, रा. शिरगाव, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) आणि मृत महिला हे एकाच गावातील रहिवासी असून दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. या दरम्यान, महिलेचे गावातील दुसऱ्या व्यक्तीसोबतही अनैतिक संबंध असल्याचा संशय प्रकाश पाटील याला आला होता. यावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते.
26 जुलै रोजी सकाळच्या सुमारास शिरगाव येथील एका शेतात या कारणावरून दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला. त्यावेळी आरोपीने महिलेचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर मृतदेह गुंडाळून 'इको' कारमध्ये ठेवला आणि त्याच रात्री कोल्हापूरहून ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील कशेळी गावाच्या हद्दीत आणला.
27 जुलै रोजी सकाळी सुमारे 11:25 वाजता संदेश सर्जेराव मोरे (वय 26, रा. चरणी पाडा, भिवंडी) यांनी नारपोली पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माणिक होळकर, पोलीस उपनिरीक्षक आकाश पवार आणि त्यांच्या पथकानं घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला ताब्यात घेतलं. तसेच मृतदेह आणि 'इको' कारही जप्त करण्यात आली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला असून, आरोपीचा मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा नेमका काय बेत होता? याचा तपास सुरू असल्याचं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादबने यांनी सांगितलं.
गुन्हा दाखल : या प्रकरणी नारपोली पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम 103 (1) (हत्या) अंतर्गत झिरो एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी प्रकरण कोल्हापूर जिल्ह्यातील संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
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