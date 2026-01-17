तुरुंगातून 'विजयाचा' गुलाल! गंभीर गुन्ह्यातील 'या' उमेदवारांचा मनपा निवडणुकीत विजय
राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी 'धक्कादायक' विजयांची नोंद झाली आहे. ती म्हणजे गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या अनेक उमेदवारांनी या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.
Published : January 17, 2026 at 4:00 PM IST
मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांत भाजपानं अभूतपूर्व यश मिळवत राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे. मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांसह राज्यातील 2 हजार 869 जागांसाठी मतमोजणी पार पडली. यात भाजपा, शिवसेना यांच्या महायुतीनं 1800 हून अधिक जागांवर बाजी मारली आहे. तर काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांना अनेक ठिकाणी पराभवाचा सामना करावा लागला. विशेष म्हणजे, राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी 'धक्कादायक' विजयांची नोंद झाली आहे. ती म्हणजे गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या अनेक उमेदवारांनी या निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. तर असे विजयी उमेदवार कोण आहेत. ते पाहूया...
गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी विजयी : पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकर यांनी जालना महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. श्रीकांत पांगारकर यांनी जालना महानगरपालिकेची निवडणूक वॉर्ड नंबर 13 मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवली होती. या निवडणुकीत श्रीकांत पांगारकर हे विजयी झाले आहेत. या प्रभागात भाजपासह विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार रिंगणात होते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा उमेदवार या प्रभागात नव्हता. निवडणूक निकालानंतर श्रीकांत पांगारकर यांच्या विजयामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. श्रीकांत पांगारकर हे यापूर्वी 2001 ते 2006 या काळात शिवसेनेचे जालना नगरपरिषदेचे नगरसेवक होते. 2011 मध्ये तिकीट न मिळाल्यानं त्यांनी हिंदू जनजागृती समितीत प्रवेश केला होता. दरम्यान, श्रीकांत पांगारकर हे पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी असून, काही दिवसांपूर्वीच त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. पत्रकार गौरी लंकेश यांची 5 सप्टेंबर 2017 रोजी हत्या करण्यात आली. त्यांना बंगळुरुतल्या त्यांच्या राहत्या घराच्या बाहेर गोळ्या झाडून ठार करण्यात आलं होतं.
सोनाली, लक्ष्मी यांनी तुरुंगातून लढवली निवडणूक आणि जिंकली : यंदाची पुणे महानगरपालिका नगरपालिका निवडणूक विविध कारणांनी चर्चेत आली आहे. त्यापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या सोनाली वनराज आंदेकर आणि लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर यांना महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली होती. प्रभाग क्रमांक 23 मधून सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत दोंघीचा विजय झाला आहे. सोनाली आंदेकर या 3,228 मतांनी तर लक्ष्मी आंदेकर 140 मतांनी विजयी झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, आंदेकर कुटुंबीयांना उमेदवारी देण्यात आल्यामुळं या निर्णयावर जोरदार टीका देखील झाली होती. सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर जेलमध्ये असताना आंदेकर कुटुंबीयांकडून प्रचार केला जात होता. हा प्रचार त्यांच्या कुटुंबीयांकडून भावनिक मुद्दा घेऊन केला जात होता. सध्या त्या येरवडा कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
जळगावमध्ये ललित कोल्हे विजयी : जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं होतं. या निवडणुकीत बोगस कॉल सेंटर चालविल्याच्या आरोपावरुन अटकेत असलेले माजी महापौर शिवसेनेचे नेते ललित कोल्हे यांनी तुरुंगातूनच प्रभाग क्र. 11 मधून निवडणूक लढवत विजय मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, केवळ ललित कोल्हेच नाही, तर त्यांची आई सिंधुताई कोल्हे आणि मुलगा पियुष कोल्हे यांनीही या निवडणुकीत विजयाचा गुलाल उधळला आहे. त्यामुळं तीन पिढ्यांचा विजयी त्रिकोण साकारणारा कोल्हे परिवार या निवडणुकीत 'बाजीगर' ठरला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विजयी उमेदवार ललित कोल्हे हे नाशिकमधील कारागृहामध्ये आहेत.
सरवदे खून प्रकरणातील आरोपी विजयी : सोलापूर महानगरपालिकेत प्रभाग क्रमांक 2 मधून भाजपाच्या शालन शंकर शिंदे यांनी विजय मिळवला आहे. सोलापुरातील महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे खून प्रकरणात शालन शंकर शिंदे या आरोपी असून सध्या सध्या त्या तुरुंगात आहेत. दरम्यान, सोलापूर महानगरपालिका निवडणुकीत रेखा सरवदे आणि शालन शिंदे या दोन्ही उमेदवारांनी भाजपाकडून उमेदवारी मागितली होती. भाजपानं शालन शिंदे यांना उमेदवारी जाहीर केली होती. रेखा सरवदे यांना उमेदवारी मागे घेण्यावरून मोठा राजकीय दबाव निर्माण करण्यात आला. त्यावेळी दोन गटात झालेल्या भांडणात बाळासाहेब सरवदे यांचा खून झाल्याचा आरोप आहे. तर भाजपामधील इतर नेत्यांनी मनसेवर देखील दबाव टाकला होता, अशी माहिती त्यावेळी मनसे नेते प्रशांत इंगळे यांनी दिली होती. या घटनेमुळं राजकीय वातावरण तापलं होतं. तसंच मनसे नेते अमित ठाकरे स्वतः सोलापुरात येऊन सरवदे कुटुंबाची भेट घेऊन संताप व्यक्त केला होता.
नागपुरात दंगलीतील मास्टरमाईंडच्या पत्नीचा विजय : नागपूर महानगरपालिका निडणुकीत पोलिसांनी नागपुरात महालसह इतर भागात उसळलेल्या दंगलीचा मास्टरमाईंड ठरवलेल्या फहीम खानची पत्नीनं सुद्धा विजय मिळवला आहे. फहीम खान याची पत्नी अलिशा खान ही 'एमआयएम'ची उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडणूक जिंकली आहे. दरम्यान, या निवडणुकीच्या निकालानंतर अलिशा खान यांनी प्रतिक्रिया दिली. "निवडणूक जिंकल्यानं मी खूप आनंदी झाली आहे. या पूर्वी जे काही घडलं ते मागं टाकून पुढं सर्वकाही चांगलं होईल, अशी मला आशा आहे. आता विकास आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणार आहे," असा निर्धार त्यांनी केला.
