नगरपरिषद आणि नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक; अध्यक्षपदासाठी एकूण 212 अर्ज, तर सदस्यपदासाठी 2 हजार 153 नामनिर्देशनपत्र दाखल
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील अध्यक्षपदासाठी 212 अर्ज तर सदस्यपदासाठी 1 हजार 153 नामनिर्देशनपत्र दाखल झाली आहेत.
Published : November 18, 2025 at 4:41 PM IST
नांदेड : जिल्ह्यातील 12 नगरपरिषद आणि एका नगरपंचायतींच्या 2025 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र सादर करण्यासाठी 10 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरुवात करण्यात आली. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख 17 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत होती. दरम्यान, नांदेड जिल्ह्यात अध्यक्षपदासाठी एकूण 212 अर्ज तर सदस्यपदासाठी 2 हजार 153 नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात आलीत.
उमेदवारांची यादी मंगळवारी होणार प्रसिद्ध : "नामनिर्देशनपत्रांची छाननी आणि वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी मंगळवारी प्रसिद्ध होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील नसलेल्या ठिकाणी 21 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत तर अपील असलेल्या ठिकाणी 25 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसंच अंतिमरीत्या निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची यादी 26 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे," अशी माहिती नगरपालिका प्रशासन जिल्हा सहआयुक्त गंगाधर इरलोड यांनी दिली.
नगराध्यक्षपदासाठी सर्व ठिकाणी काँग्रेसचेच उमेदवार : "सार्वत्रिक निवडणूक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी काँग्रेस, वंचितसह महाविकास आघाडीच्या वतीनं नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक निवडणुकीच्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केलेत. खासदार रवींद्र चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार सर्वच ठिकाणी नगराध्यक्षपदासाठी काँग्रेसच्याच उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत," अशी माहिती काँग्रेसचे दक्षिण जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार हणमंतराव पाटील बेटमोगरेकर आणि उत्तर जिल्हाध्यक्ष राजेश पावडे यांनी दिली.
काँग्रेसकडून शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी दाखल : माजी आमदार माधवराव पाटील-जळगावकर यांच्या उपस्थितीत शक्तिप्रदर्शन करत हदगाव नगराध्यक्ष आणि इतरांची उमेदवारी दाखल करण्यात आली. "ज्या ज्यावेळी हदगाव नगर परिषदेवर काँग्रेसची सत्ता होती, त्यावेळी दिलेली आश्वासनं पूर्ण केलीत. यापुढंही काँग्रेस हदगाव शहराचा विकास करेल," असं जळगावकर म्हणाले.
निवडणुकीत रंगत वाढणार : भोकर नगर परिषद निवडणुकीत शिवसेनेनं आपले उमेदवार दिलेत. नगराध्यक्षपदासह दहा नगरसेवकांनी आपला उमेदवारी अर्ज शेवटच्या दिवशी दाखल केला. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून सुभाष पाटील किन्हाळकर यांनी उमेदवारी दाखल केली. उमेदवारी दाखल करताना आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, जिल्हाप्रमुख विनय गिरडे पाटील यांची उपस्थिती होती. भोकर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेनं आपले उमेदवार उभे केल्यानं रंगत वाढणार आहे.
दोन नगरसेवकांमध्ये वाद : भोकर नगरपालिकेसाठी भाजपाच्या दोन नगरसेवकांमध्ये वाद झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. भाजपाकडून भगवानराव धंडगे यांना बी फॉर्म दिल्यानं इच्छुक उमेदवार संतोष मारकवाड यांनी इच्छुक उमेदवारानं गोंधळ घालत बाचाबाची केली.
