महापालिकेसह रेल्वे आणि पोलीस प्रशासन महापरिनिर्वाण दिनासाठी सज्ज, काय आहे प्रशासनाची तयारी?
महापालिकेने अनुयायांसाठी जलप्रतिबंधक निवासी मंडप, धूळ प्रतिबंधक आच्छादन, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा पुरविल्या आहेत.
Published : December 4, 2025 at 11:27 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 11:50 AM IST
मुंबई – भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 69व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन करण्यासाठी जगभरातून लाखो अनुयायी मुंबईतील चैत्यभूमीवर येत असतात. या अनुयायांसाठी रेल्वेसह महानगरपालिकेने चैत्यभूमी, शिवाजी पार्क, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान 'राजगृह' यासह आवश्यक त्या विविध ठिकाणी सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात मध्य रेल्वेने 15 मेल एक्सप्रेससह 12 उपनगरीय स्पेशल ट्रेन सोडण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले असून, महापालिकेने अनुयायांसाठी जलप्रतिबंधक निवासी मंडप, धूळ प्रतिबंधक आच्छादन, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा पुरविल्या आहेत.
निवासी मंडपांत 10 ठिकाणी एलईडी स्क्रीन लावल्या : महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, महापरिनिर्वाण दिनानिमित्ताने येणाऱ्या अनुयायांच्या सेवा सुविधांसाठी सुमारे आठ हजारांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी कर्तव्यावर असणार असून, चैत्यभूमीतील आदरांजलीचे मोठ्या एलईडी स्क्रीनसह महापालिकेच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. सोबतच शिवाजी पार्क येथे 1 लाख चौरस फूट क्षेत्रफळावर वॉटरप्रूफ निवासी मंडपाची व्यवस्था करण्यात आली असून, निवासी मंडपांत 10 ठिकाणी एलईडी स्क्रीन लावल्या आहेत. 30 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या पायवाटांवर धूळ प्रतिबंधक आच्छादन केले आहे. तर मैदानाभोवती 1 हजार मीटर लांबीचे तात्पुरते कुंपण लावण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
सेवा पुरवण्यासाठी 585 तज्ज्ञ डॉक्टरांसह वैद्यकीय पथक : विशेष म्हणजे शिवाजी पार्क परिसरात स्वच्छतेसाठी या काळात महापालिकेच्या 227 सफाई कामगारांची विविध यंत्रांसह पूर्ण फौज तैनात केली जाणार असून, दर्शन रांगेसह मुख्य वाहतूक मार्गावर 150 फिरती शौचालय, शिवाजी पार्क मैदान परिसरात 254 शौचालय, अभिवादन रांगेत 10 शौचालय तर, महिलांसाठी पिंक टॉयलेटसह एकूण 284 तात्पुरत्या स्नानगृहांची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिका सहआयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिलीय. महापालिकेने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील वैद्यकीय सुविधा पुरवल्याचे अश्विनी जोशी यांनी म्हटले असून, यात 20 ॲम्बुलन्स डेंग्यू मलेरिया याबाबत जनजागृतीसाठी पथक आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचारासाठी विशेष वैद्यकीय कक्ष या सर्व सेवा पुरवण्यासाठी 585 तज्ज्ञ डॉक्टरांसह वैद्यकीय पथक या काळात शिवाजी पार्क येथे तैनात असणार असल्याचे अश्विनी जोशी यांनी म्हटले आहे.
चौपाटीवर स्पीड बोटीची व्यवस्था करण्यात आली : महापालिकेच्या परिमंडळ दोनचे उपायुक्त प्रशांत सपकाळे यांनी सांगितले की, येणाऱ्या अनुयायांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने देखील प्रशासनाने खबरदारी घेतली असून, चैत्यभूमीसह शिवाजी पार्क परिसरात फिरते आणि स्थिर सीसीटीव्ही कॅमेरे, मेटल डिटेक्टर सोबतच बॅग स्कॅनर आणि निरीक्षण मनोरे, अग्निशमन वाहने, अतिदक्षिता रुग्णवाहिका, चौपाटीवर स्पीड बोटीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अनुयायांना पाण्याची देखील व्यवस्था करण्यात आली असून, 254 नळांसह 16 टँकरची व्यवस्था, बिस्कीट आणि भोजन व्यवस्था देखील करण्यात आल्याची माहिती सकपाळे यांनी दिली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे स्तनदा मातांसाठी हिरकणी कक्षाची देखील उभारणी करण्यात आल्याचे सकपाळे यांनी म्हटले आहे.
15 मेल एक्सप्रेस विशेष गाड्या चालवण्याचे जाहीर : दुसरीकडे रेल्वेच्या मुंबई मंडळांनी देखील विशेष तयारी केली असून, मध्य रेल्वेने मध्यरात्री 12 उपनगरीय विशेष फेऱ्या आणि 15 मेल एक्सप्रेस विशेष गाड्या चालवण्याचे जाहीर केले आहे. तर पश्चिम रेल्वेने देखील सुरक्षेच्या दृष्टीने दादर स्थानकावर विशेष तयारी केली आहे. याबाबत माहिती देताना मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी सांगितले की, 4 ते 8 डिसेंबरदरम्यान 15 विशेष अनारक्षित गाड्या देखील चालविण्यात येणार असून, या गाड्या प्रामुख्याने नागपूर-सीएसएमटी, दादर-नागपूर, कलबुर्गी-सीएसएमटी, अमरावती-सीएसएमटी आणि कोल्हापूर-सीएसएमटी मार्गावर सेवा सुरू असतील. तर मध्य रात्री चालविण्यात येणाऱ्या 12 विशेष उपनगरीय फेऱ्यांपैकी मेन लाइनवर कल्याण/ठाणे/कुर्ला ते परळ या मार्गावर मध्यरात्री पावणे बारा ते साडेतीन या वेळेत स्पेशल ट्रेन चालवण्यात येणार असून, हार्बर मार्गावर पनवेल/वाशी ते कुर्ल्यापर्यंत मध्य रात्री दीड वाजल्यापासून पहाटे साडेचार वाजेपर्यंत स्पेशल ट्रेन चालू जाणार असल्याची माहिती नीला यांनी दिली आहे.
160 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवली जाणार : तर, पश्चिम रेल्वेने देखील विशेष तयारी केली असून, दादर स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म, पूल, एन्ट्री एक्झिट गेट आणि रेल्वे परिसरात सुमारे 700 लोहमार्ग पोलिसांसह आरपीएफ कर्मचारी 24 तास तैनात असतील, अशी माहिती दिली आहे. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दादर स्थानकावर 160 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवली जाणार असून, देखरेखीसाठी एक नियंत्रण कक्ष देखील तयार करण्यात आला आहे. शिवाय FRS (फेस रेकग्निशन सिस्टम), पीपल डेन्सिटी अॅनालिसिस, लेफ्ट-ओव्हर लगेज डिटेक्शन आणि लाईन-क्रॉसिंग अलर्ट्स यांसारख्या नवीनतम व्हिडीओ अॅनालिटिक्ससह सुरक्षेची तयारी करण्यात आली आहे.
दादर स्थानकावर 24 तास मदत कक्ष सुरू : पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, चैत्यभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांना मार्गदर्शन आणि मदतीसाठी दादर स्थानकावर 24 तास मदत कक्ष सुरू केले जाणार असून, या मदत कक्षांवर तैनात असलेले आरपीएफ, जीआरपी आणि तिकीट तपासणी कर्मचारी चैत्यभूमी, राजगृह, ट्रेनच्या वेळा आणि इतर महत्वाची माहिती याबाबत मार्गदर्शन करतील अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली आहे. तर, पोलिसांचा देखील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह राज्य राखीव दल, दंगल नियंत्रण पथक, बॉम्ब शोध पथक तैनात करण्यात येणार आहेत.
4 ते 7 डिसेंबर 2025 दरम्यान सलग 3 दिवस समुद्राला मोठी भरती : 4 ते 7 डिसेंबर 2025 दरम्यान सलग 3 दिवस समुद्राला मोठी भरती येणार आहे. सदर भरतीदरम्यान समुद्रामध्ये साडेचार मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागामार्फत मोठ्या भरतीचा तपशिल जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये भरतीची तारीख आणि वेळ यासह भरतीदरम्यान समुद्रात उसळणाऱ्या लाटांची उंचीदेखील नमूद करण्यात आली आहे. भरतीवेळी समुद्रकिनारी जाणे टाळावे तसेच यासंदर्भात प्रशासनाकडून जारी इतर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात आलेय.
महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे नागरिकांना आवाहन : 6 डिसेंबर 2025 रोजी मध्यरात्री 12 वाजून 39 मिनिटांनी 5.03 उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत. मोठी भरती असण्याच्या सर्व दिवशी भरती कालावधीदरम्यान नागरिकांनी समुद्रकिनाऱ्यानजीक जाऊ नये, तसेच या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे मुंबई पोलिसांद्वारे वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाद्वारे नागरिकांना करण्यात आले आहे. तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क) येथे येणाऱ्या अनुयायांनीदेखील समुद्रकिनारी योग्य खबरदारी बाळगावी, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
4 ते 7 डिसेंबर 2025 दरम्यानच्या भरतीचे वेळापत्रक
1. गुरुवार, 04/12/2025 - रात्री – 11:52 वा.- लाटांची उंची - 4.96 मीटर
2. शुक्रवार, 05/12/2025 सकाळी – 11:30 वा.- लाटांची उंची - 4.14 मीटर
3. शनिवार, 06/12/2025 -मध्यरात्री – 12:39 वा.-लाटांची उंची - 5.03 मीटर
4. शनिवार, 06/12/2025 -दुपारी – 12.20 वा.- लाटांची उंची - 4.17 मीटर
5. रविवार, 07/12/2025 -मध्यरात्री – 01.27 वा. लाटांची उंची - 5.01 मीटर
6. रविवार, 07/12/2025 -दुपारी – 01.10 वा. लाटांची उंची - 4.15 मीटर
