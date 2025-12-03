ETV Bharat / state

तपोवनातील वृक्ष पुनर्रोपणासाठी दीड कोटीचे यंत्र खरेदी करण्याचा महानगरपालिकेचा घाट

नाशिकच्या तपोवनातील वृक्ष पुनर्रोपणासाठी दीड कोटीचे यंत्र खरेदी करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेनं घेतल्याचं वृत्त आहे. त्यासाठीचा प्रस्तावही तयार केल्याचं समोर आलं आहे.

लर्नर पॅराडाईज स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची तपोवनाला भेट देत झाडे तोडू नये अशी मागणी
लर्नर पॅराडाईज स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची तपोवनाला भेट देत झाडे तोडू नये अशी मागणी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 9:55 PM IST

नाशिक - साधूग्राम येथील वृक्षतोडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालला आहे. तपोवनातील झाडे वाचवण्यासाठी गेल्या दहा दिवसांपासून पर्यावरण प्रेमींनी आंदोलन उभे केले आहे. अशात साधूग्राम तिथेच उभारले जाईल अशी भूमिका प्रशासनाने घेतल्याने वाद अधिक चिघळला असून महानगरपालिकेला मोठ्या वृक्षांच्या पुनर्रोपणासाठी दीड कोटी रुपयांचे ट्री प्लांटेशन मशीन घेण्याचा घाट घातला आहे आणि तसा प्रस्तावही तयार केल्याचं समोर आलं आहे.


नाशिकच्या तपोवनात साधूग्राम उभारण्यासाठी वृक्षतोडीचा प्रश्न गंभीर बनला असताना महानगरपालिकेने 15 हजार वृक्षारोपणाचा निर्णय घेतलाय. या वृक्षारोपणासाठी खड्डे खोदले जात आहेत. पालिकेच्या वतीने तब्बल दीड कोटी रुपये खर्च करून ट्री प्लांटेशन मशीन घेण्यासाठी तसा प्रस्ताव देखील तयार करण्यात आल्याचं समोर आला आहे. याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केला आहे.

चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी तपोवनाला भेट देत झाडे तोडू नये अशी मागणी केली (ETV Bharat Reporter)


चिमुकले म्हणतात झाडे तोडू नको - आज नाशिकच्या लर्नर पॅराडाईज स्कूलच्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी तपोवनाला भेट देत झाडे तोडू नये अशी मागणी केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या वेशभूषा परिधान करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला. काही विद्यार्थ्यांनी ऑक्सिजन मास्क तर काहींनी झाडाचे चित्र काढून झाडे तोडू नका अशी मागणी केली.

झाडांच्या मुद्याचे राजकीयीकरण नको - सिंहस्थासाठी साधूग्राम उभारताना प्रयागच्या 3500 हेक्टरच्या तुलनेत नाशिकमध्ये 350 एकर ही अत्यल्प जागा आहेत. त्यातही तपोवनात दाट झाडी आहेत. मग कुंभ भरणार कुठे? त्यामुळे तोडकाम करूनही शक्य तितकी झाडे वाचवली जातील. शक्य तिथे रिप्लांटेशन केले जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील एक कार्यक्रमात म्हटले आहे. त्यामुळे झाडांच्या मुद्द्याचे राजकीयीरण नको असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.


साधूग्राम दुसरीकडे हा मध्यममार्ग - आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत तपोवनातील झाडे तोडू देणार नाही. यात राजकारण नाही. मात्र आम्ही पर्यावरण प्रेमींनी यापूर्वीच सरकारला पाच पर्याय सुचवून मध्यममार्ग दिला आहे. मग तपोवनातच साधू ग्राम व्हावे हाच मध्यम मार्ग आहे का, असा प्रश्न पर्यावरण प्रेमी अमित कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.


वन निघून गेले तर सिमेंटचे जंगल राहील - आपण जर हरित कुंभ म्हणतो आणि आपणच कुंभमेळ्यासाठी झाडे तोडणार असू तर हे चुकीचे आहे. प्रशासनाने नागरिकांच्या भावनेचा आदर केला पाहिजे. हिंदूधर्मात झाडाची पूजा केली जाते. तपोवनामधून वन निघून गेल्यावर काय राहणार आहे. सिमेंटचे जंगल होणार आहे. त्यामुळे लोकांची भावना बघितली पाहिजे, असं खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी म्हटलं आहे. खासदार वाजे यांनी तपोवनाला भेट देत पर्यावरण प्रेमींशी चर्चा केली.


प्रदर्शनी केंद्र उभारणे चुकीचे - चांगला कुंभमेळा झाला पाहिजे ही नाशिककरांची इच्छा आहे. मात्र त्यासाठी झाडे तोडू नये. ज्या प्रकारे तपोवनमध्ये 35 एकर जागेत 220 कोटी रुपये खर्च करून प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्याचे नियोजन केलं जात आहे, ते चुकीचं आहे. साधुग्राममध्ये एकही झाड न तोडता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून साधूंची व्यवस्था करावी असं सामाजिक कार्यकर्ते राजू देसले यांनी म्हटलं आहे.

