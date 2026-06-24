महापौर रितू तावडेंसमोरच मनपा कर्मचारी पडला मॅनहोलमध्ये; नेमकं प्रकरण काय?
पहिल्या पावसातच मुंबई पाण्याखाली गेली आणि याच पावसाच्या परिस्थितीची पाहणी करायला गेला असताना महापौर रितू तावडे यांच्यासमोरच महानगरपालिकेचा एक कर्मचारी थेट उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला.
Published : June 24, 2026 at 10:23 PM IST
मुंबई- मुंबई शहरासह उपनगरामध्ये आज जोरदार पाऊस पडला. पहिल्याच पावसात मुंबईची अक्षरशः दैना उडाली. मुंबईची तुंबई होणार नाही असं नवनिर्वाचित सत्ताधारी म्हणत होते, मात्र झालं उलटंच. पहिल्या पावसातच मुंबई पाण्याखाली गेली आणि याच पावसाच्या परिस्थितीची पाहणी करायला गेला असताना महापौर रितू तावडे यांच्यासमोरच महानगरपालिकेचा एक कर्मचारी थेट उघड्या मॅनहोलमध्ये पडला. महापौरांसमोरच ही घटना घडल्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या सुरक्षेच्या दाव्यांचे पुरते धिंडवडे निघाले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय.
लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची पाहणी सुरू : मिळालेल्या माहितीनुसार, गांधी मार्केट परिसरामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि पालिका अधिकाऱ्यांची पाहणी सुरू होती. याच वेळी या ठिकाणी एक पालिका कर्मचारी आपले काम करीत असताना रस्त्यावरील उघड्या मॅनहोलजवळ अचानक तोल गेल्याने पडला, यामुळे काही क्षणांसाठी परिसरामध्ये खळबळ उडाली. तसेच गोंधळ निर्माण झाला, मात्र उपस्थित स्थानिक नागरिक आणि कर्मचारी यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता मॅनहोलकडे धाव घेत संबंधित मनपा कर्मचाऱ्याला बाहेर काढले. या घटनेवेळी महापौर रितू तावडे स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होत्या. यामुळे सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत आणि संबंधित विभागांच्या कामकाजाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याची नागरिकांकडून टीका : शहरात अनेक ठिकाणी मॅनहोलची झाकणे तुटलेली किंवा उघडी असल्याच्या तक्रारी वारंवार करूही त्यावर प्रभावी उपाययोजना होत नसल्याची टीका नागरिकांकडून वेळोवेळी केली जाते. महापौरांच्या दौऱ्यादरम्यानच जर कर्मचाऱ्यांसोबत असा प्रकार घडत असेल तर सर्वसामान्य मुंबईकरांचे काय? त्यांच्या सुरक्षेचे काय? असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित होतोय. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला. यानंतर नेटकऱ्यांनी पालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर टीकेची झोड उठवली. संबंधित विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या धक्कादायक प्रकरणानंतर आता महानगरपालिकेने संपूर्ण मुंबईत उघड्या आणि धोकादायक मॅनहोलची युद्ध पातळीवर तपासणी करावी, अशी भावना इंटरनेटवर व्यक्त केली जातेय. भविष्यात अशा घटना टाळल्या जाव्यात यासाठी महानगरपालिकेने अधिक दक्ष व्हावं, अशी मागणी देखील मुंबईकरांनी सोशल मीडियावर केलीय
तुमच्या निष्क्रियतेच्या भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात तो पडला : विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून काम करावं, असं सांगण्यापूर्वी आपल्यासमोर खड्ड्यात पडलेल्या त्या नागरिकाकडे एकदा पाहा. तुमच्या निष्क्रियतेच्या भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात तो पडला आहे. खरं तर हा अपघात नाही तर तुमचा भ्रष्टाचार रंगेहात पकडला गेलाय, असंही काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्यात.
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