नागपूर महानगरपालिका निवडणूक : प्रशासन सज्ज, पोलिंग पार्टी रवाना; शहरातील 321 मतदान केंद्रं संवेदनशील
राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी उद्या मतदान होणार आहे. नागपूर महानगरपालिकेत एकूण 24 लाख 83 हजार 112 मतदार आहेत.
Published : January 14, 2026 at 2:00 PM IST
नागपूर : महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली आहे. मतदान केंद्रांवर जाण्यासाठी पोलिंग पार्टी देखील रवाना झाल्या आहेत. उद्या गुरुवारी (15 जानेवारी) सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात होणार आहे. नागपूर शहरात एकूण 38 प्रभाग आहेत. ज्यात 37 प्रभाग हे 4 सदस्यीय तर एक प्रभाग 3 सदस्यीय आहे. नागपूरकरांना एकूण 151 नगरसेवक निवडायचे आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, या करिता शहरात जवळपास 16 हजार कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत तर 5 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात असणार आहेत.
नागपूर शहरात 24 लाख मतदार : नागपूर महानगरपालिकेत एकूण 24 लाख 83 हजार 112 मतदार आहेत, ज्यात 12 लाख 26 हजार 690 पुरुष मतदार आहेत, तर 12 लाख 56 हजार 166 महिला मतदारांची संख्या आहे. शिवाय 256 इतर मतदारांचा ही समावेश आहे.
321 मतदान केंद्र संवेदनशील : महानगरपालिकेत मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, याकरिता शहारा 3004 मतदानकेंद्र तयार करण्यात आलं असून त्यापैकी 321 केंद्र संवेदनशील घोषित करण्यात आली आहेत. या मतदान केंद्रावर सुरक्षा व्यवस्था अधिक असेल. शिवाय पोलिसांची करडी नजर देखील असेल.
पिंक आणि आदर्श मतदार केंद्र सज्ज : महानगरपालिका निवडणुकांसाठी शहरातील प्रत्येक झोनमध्ये एक मतदान केंद्र पूर्णतः सर्व निवडणूक प्रक्रिया महिला कर्मचारी सांभाळणार आहेत. या मतदान केंद्रांना पिंक बुथ असं नाव देण्यात आलं आहे. प्रत्येक झोनमध्ये एक मतदानकेंद्रात सर्व सुविधा प्रदान केल्या जाणार असून, या मतदान केंद्रांना आदर्श बुथ संबोधलं जाणार आहे. शहरात मतदानाचं प्रमाण वाढावं, तसेच महिला मतदारांचं प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आदर्श बुथमध्ये मतदारांना सर्व प्रकारच्या सोई-सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रात रॅम्प तयार करण्यात आले, तर दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअरची सुविधा राहणार आहे.
