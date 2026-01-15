वसई विरार महापालिकेत प्रभाग क्र. 27 मधील मतदान केंद्रावर गोंधळ; मतदार यादीत नावं गायब
राज्यात सर्वत्र महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान सुरू असताना वसई विरार महानगरपालिका निवडणुकीत गोंधळ निर्माण झालाय.
Published : January 15, 2026 at 4:37 PM IST
वसई : वसई विरार महानगरपालिका निवडणुकीअंतर्गत प्रभाग क्रमांक 27 मधील जुचंद्र येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालयातील मतदान केंद्रावर गुरुवारी मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची नावं मतदार यादीत आढळली नाहीत. त्यामुळं मतदारांमध्ये संभ्रम आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं. मतदारांना देण्यात आलेल्या स्लिपवर मतदान केंद्राचं नाव नमूद होतं. मात्र प्रत्यक्ष केंद्रावर पोहोचल्यानंतर त्यांच्या नावांचा मतदार यादीत समावेश नसल्याचं समोर आलं. त्यामुळं अनेक मतदारांना मतदान न करता परत जावं लागलं. या प्रकारामुळं बुजुर्ग, महिला आणि कामावरून वेळ काढून आलेल्या मतदारांचे मोठे हाल झाले. अनेकांनी तासन्तास प्रतीक्षा करूनही समस्या सुटली नाही म्हणून निराश होऊन घरी परतण्याचा निर्णय घेतला.
भूमिपुत्र संघटनेनं व्यक्त केली नाराजी : या गोंधळाला आणखी खतपाणी घातलं ते मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या प्रशिक्षणानं. अनेक कर्मचारी मतदारांना योग्य मार्गदर्शन करू शकत नव्हते. निवडणूक प्रशासनाकडून देण्यात आलेले क्रमांक आणि केंद्रावरील मतदार यादी यामध्ये स्पष्ट तफावत आढळून आली. या संपूर्ण प्रकरणावर भूमिपुत्र संघटनेनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "हा प्रकार म्हणजे थेट मतदारांच्या लोकशाही हक्कांवर घाला आहे. निवडणूक प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळं सामान्य नागरिक मतदानापासून वंचित राहिले. याची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांनी केली.
वसईत उत्साहात मतदान : वसई विरार शहरात गुरुवारी महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान सुरू आहे. त्यामुळं विविध प्रभागातील मतदान केंद्रांवर सकाळपासून मतदारांच्या रांगा लागल्या असून मोठ्या उत्साहात वसईत मतदानाला सुरुवात झाली आहे.
- वसई विरार महापालिकेचा 2020 साली कार्यकाळ संपल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी महानगरपालिका निवडणूक पार पडत आहे. 29 प्रभागात 115 जागांसाठी 547 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. तर गुरुवारी या निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया होत आहे. मतदान प्रक्रियेसाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून शहरात 1 हजार 335 मतदान केंद्रं उभारली आहेत. गुरुवारी सकाळी 7 वाजल्यापासूनच मतदान केंद्रांवर मतदारांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. प्रशासनानं शासकीय, निमशासकीय, बँका अशा आस्थापनांना सुट्टी जरी जाहीर केली असली तरी काही ठिकाणी कामावर जाणारे किंवा सकाळच्या सत्रात मतदान करून सुट्टीचा आनंद घेऊ पाहणाऱ्या नागरिकांनी मतदान केंद्रांवर गर्दी केली आहे.
मतदारांना आयुक्तांचं आव्हान : 15 डिसेंबर 2025ला प्रसिद्ध झालेली अंतिम मतदार यादी मतदानासाठी ग्राह्य धरली जाईल. ज्यांची नावं 1 जुलै 2025 पर्यंतच्या यादीत आहेत. त्यांनाच मतदानाचा हक्क बजावता येईल. एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावं वेगवेगळ्या केंद्रांवर असू शकतात. कारण ही नावं विधानसभा यादीवर आधारित असतात. मतदारांनी मतदानाला जाण्यापूर्वी महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपलं नाव, अनुक्रमांक आणि मतदान केंद्राची माहिती तपासून घ्यावी. जेणेकरून गोंधळ टाळता येईल," असं आवाहन महानगरपालिका आयुक्त तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केलं.
