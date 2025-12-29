सोशल मीडियावर तात्या, आण्णा, ताई, माईंचा प्रचार जोमात; साहित्य विक्रेते मात्र कोमात
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पक्षाचे चिन्ह असलेले कटआऊट, उमेदवारांचे बॅनर, दुपट्टे आणि टी-शर्ट आदी साहित्याची गरज असते. मात्र, यंदा सोशल मीडिया प्रचारामुळं विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Published : December 29, 2025 at 5:30 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 5:37 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : निवडणूक आली की प्रचार जोमानं सुरू केला जातो. त्यासाठी विविध साहित्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. यंदा देखील बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात विविध साहित्य दाखल झालं आहे. मात्र, जागा वाटप अद्याप निश्चित नसल्यानं विक्रीला म्हणावी तशी सुरुवात झालेली नाही. ऐन थंडीत प्रचार होणार असल्यानं यावेळी उलण मफलरची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत कोट्यवधींची उलाढाल राज्यभरात होत असते. मात्र, सोशल मीडियावर होणाऱ्या प्रचारामुळं काही प्रमाणात याचा परिणाम साहित्य विक्रीवर होण्याची शक्यता व्यावसायिक नवनाथ माळवदे यांनी वर्तवली आहे.
झेंड्याच्या विक्रीवर परिणाम : निवडणुकीत पारंपरिक प्रचार पद्धतीत काही नवीन साहित्य दाखल झालं आहे. ज्यामध्ये झेंडे, टोपी, साधा मफलर, उलण मफलर, मोबाईल स्टिकर, बटण बॅच, टी शर्ट असे विविध साहित्य बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झालं आहे. जुन्या प्रचार पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात वापरात येणाऱ्या झेंड्यांना काही वर्षात मागणी कमी झाली. झेंडे लावण्यात अनेक अडचणी आहेत, विशेषतः निवडणूक आयोगाने लागू केलेले नियम पाळताना झेंडे वापरताना अनेक अडचणी येतायेत. त्यामुळं त्याऐवजी मफलर आणि मोबाईल स्टिकर मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. तर शर्टवर लावणारे बॅच देखील पसंतीस उतरत असल्याचं व्यावसायिक माळवदे यांनी सांगितलं.
- साधी मफलर - 4, 10, 15 रुपये
- वुलन मफलर - 80 रुपये
- अक्रालिक बॅच - 30 ते 75 रुपये
- शर्ट बटण - 10 रुपये
- मोबाईल स्टिकर - 5 रुपये
- टोपी - 3, 7, 14 रुपये
- शर्ट - 50 रुपये
- झेंडे - 20 ते 150 रुपये
सोशल मीडियावर झाला परिणाम : प्रचार करण्यासाठी अनेक प्रकारचे साहित्य बाजारात दाखल झाले आहे. मात्र, यंदा सोशल मीडियावर अधिक भर असणार आहे. त्याचा परिणाम साहित्य विक्रीवर होण्याची शक्यता व्यावसायिकांनी वर्तवली आहे. सोशल मीडियावर कमी पैशात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचणं शक्य होत आहे, शिवाय प्रत्येकाच्या मोबाईलपर्यंत पोहचले म्हणजे त्या व्यक्तीशी संवाद साधल्यासारखं होतं. त्यामुळं यंदा थोडा परिणाम होईल असं वाटत असलं तरी, भविष्यात मात्र पारंपरिक साहित्य विक्री बंद होण्याची भीती देखील व्यावसायिक नवनाथ माळवदे यांनी व्यक्त केली.
साहित्याचा साठा करणं अवघड : "प्रचार करत असताना साहित्य कमी पडू नये यासाठी प्रचार साहित्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा केला जातो. मात्र, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या चिन्हाबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणामुळं त्यांच्या चिन्हाचे साहित्य मर्यादित ठेवावे लागत आहे. काही दिवसात न्यायालयाच्या आदेशात काही बदल झाले तर नुकसान होऊ नये यासाठी खबरदारी घेत आहोत. दुसरीकडं भाजपा आणि काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हाचा साहित्यसाठा मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. त्यात भाजपा पक्षाचे साहित्य काही प्रमाणात महाग आहे. सध्या छत्रपती संभाजीनगर शहरात मशाल चिन्हाच्या साहित्याची विक्री अधिक होत आहे." असं नवनाथ माळवदे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
- ठाण्यात शिवसेनेतील घराणेशाहीला वाढतोय विरोध, नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्यास बसणार बंडखोरीचा फटका
- 'कार्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र, घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवणार नाही'- रोहित पवार
- ठरलं! पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित निवडणूक लढणार, अजित पवार यांची मोठी घोषणा