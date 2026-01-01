निवडणुकांच्या उत्सवात झेंडे, स्टिकर, पक्षचिन्हांच्या मफलरची चलती; प्रचार साहित्य दिल्लीहून ठाण्याच्या बाजारात दाखल
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पक्षाचे चिन्ह, झेंडे, उमेदवारांचे बॅनर, दुपट्टे आणि टी-शर्ट आदी साहित्य दिल्लीहून ठाण्याच्या बाजारात दाखल झाले आहे.
Published : January 1, 2026 at 8:53 PM IST
ठाणे : निवडणूक आली की प्रचार जोमानं सुरू केला जातो. त्यासाठी विविध साहित्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. यंदा देखील बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात विविध साहित्य दाखल झाले आहेत. मात्र, ठाणे महानगर पालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची मंगळवारी अखेरची तारीख होती. त्यामुळं विक्रीला म्हणावी तशी सुरुवात झालेली नाही. 3 जानेवारीला चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवारी यादी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यावेळी खऱ्या अर्थाने 3 जानेवारी 2026 पासून नव्या वर्षात प्रचाराला सुरूवात होणार आहे.
उलण मफलरची मागणी वाढली: 3 जानेवारीनंतर उमेदवार आपल्या प्रचारासाठी साहित्याची जुळवाजुळव करणार आहेत. ऐन थंडीत प्रचार होणार असल्यानं यावेळी उलण मफलरची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत कोट्यवधींची उलाढाल राज्यभरात होत असते. निवडणुकीचे साहित्य विक्रीसाठी व्यावसायिक आशिष उपाध्याय हे दिल्लीवरून थेट ठाण्यात दाखल झाले आहेत.
मोठ्या प्रमाणात साहित्यसाठा : प्रचार करत असताना साहित्य कमी पडू नये, यासाठी प्रचार साहित्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा केला जातो. भाजपा, काँग्रेस, दोन्ही शिवसेना पक्ष, दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष, मनसे या पक्षाच्या चिन्हाचा साहित्यसाठा मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. काही इतर छोट्या राजकीय पक्षांचा साहित्य साठा मोठ्या प्रमाणात करणं अवघड असल्यानं आवश्यकतेनुसार आणि ऑर्डरप्रमाणे साहित्य पुरवठा केला जातो. निवडणुकांच्या उत्सवात झेंडे, स्टिकर, पक्षचिन्हांच्या मफलरची चलती आहे. तेसच अक्रालिक बॅच, शर्ट बटण, मोबाईल स्टिकर, टोपी शर्ट, झेंडे आदी साहित्य बाजारात विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
पक्ष फुटीमुळं व्यवसाय वाढला : राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या फुटीमुळं व्यवसाय वाढला आहे. मात्र, आलेली मागणी वेळेत पुर्ण करता येत नसल्यामुळं प्रचारासाठी आणखी काही काळ दिला असता तर त्याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळाला असता. नवनवीन साहित्याची मागणी जास्त आहे. पुठ्ठा, कापडी साहित्यापेक्षा टिकावू साहित्याची मागणी जास्त असल्याचं विक्रेते संजय सुतार यांनी सांगितलं.
