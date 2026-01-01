ETV Bharat / state

जागावाटपावरून नाराज झालेल्या रामदास आठवलेंनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंची घेतली भेट; कार्यकर्त्यांसाठी काय केली मागणी?

आरपीआयला महायुतीकडून जागावाटप करण्यात न आल्यानं केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यांनी भेटीबाबत माध्यमांना माहिती देत भूमिका स्पष्ट केली.

रामदास आठवले (Source- ETV Bharat Reporter)
ठाणे - जागावाटप आणि उमेदवारी याबाबत निर्णय घ्यावा. सोबतच सत्ता मिळाल्यानंतर त्यात आरपीआयला सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ठाण्यातील घरी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. सुमारे तासभर चर्चा झाल्यानंतर माध्यमांना भेटीबाबत त्यांनी माहिती दिली.


केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाण्यातील 'शुभ दीप' निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत मुंबईसह राज्यातील विविध महानगरपालिका निवडणुकांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी इतर महानगरपालिकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षला देण्यात आलेल्या जागांबाबतही विचारविनिमय झाला. तसेच मुंबई जिल्हा नियोजन समितीसह विविध समित्यांवर आरपीआयच्या कार्यकर्त्यांना सामावून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी रामदास आठवले यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली. यावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं की, "आरपीआयकडून कार्यकर्त्यांची यादी प्राप्त झाल्यास सकारात्मक भूमिका ठेवून समित्यांमध्ये प्राधान्यानं आरपीआय कार्यकर्त्यांना सामावून घेतले जाईल. दरम्यान, आगामी पालिका निवडणुकीत महायुती म्हणून एकमेकांना भक्कम साथ देण्याचे निश्चित करण्यात आलं आहे".

विकासाभिमुख सरकार घडवण्याचा आमचा निर्धार- रामदास आठवले हे नाराज असल्याचं चित्र आहे. त्यांनी एक्स मीडियावर पोस्टवर भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं,"रिपब्लिकन पक्ष हा सामाजिक न्याय, समता आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या भूमिकेशी कटिबद्ध आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगानं महायुतीमध्ये सन्मानजनक व न्याय्य सहभाग मिळावा, ही आमची भूमिका आहे. दलित-वंचित-बहुजन समाजाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत स्थिर आणि विकासाभिमुख सरकार घडवण्याचा आमचा निर्धार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही महायुतीतील ऐक्य मजबूत ठेवून सर्व घटकांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा विश्वास व्यक्त केला".

किमान ५-६ जागा मिळण्याची अपेक्षा- बुधवारी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, "रिपब्लिकन पक्षाच्या शिष्टमंडळानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडे १७ जागांची यादी होती. आम्हाला ५-६ जागा मिळाल्या पाहिजेत, असे आम्ही त्यांना सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांनी अमित साटम आणि प्रवीण दरेकर यांना बोलावून कोणत्या जागा दिल्या जाऊ शकतात, याची खात्री करण्यास सांगितलं."


राज्यभरात जागावाटपात डावलले गेले - शिवसेना आणि भाजपाच्या जागावाटपात आरपीआयला सन्मानजनक जागा मिळाल्या नाही. याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये रोष आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले यांनी राज्याच्या महायुतीमध्ये असलेल्या पक्षांना अवगत करण्यासाठीच भेटी गाठी सुरू केल्या आहेत. काही दिवसात मतमोजणीनंतर निकाल लागेल. त्यानंतर सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे आवाहन आठवले यांनी केलेलं आहे.

आनंद दुबे यांचा भाजपासह रामदास आठवलेंना टोला- रामदास आठवले यांच्या पक्षाला मुंबई महापालिका निवडणुकीत जागा देण्यात आल्या नसल्यानं शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी त्यांना टोला लगावत भाजपावर टीका केली. ते म्हणाले, "केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आतापर्यंत हे समजून घ्यायला हवं होतं. ज्याचा विश्वासघात केला नाही, असा भाजपानं कोणताही मित्रपक्ष सोडलेला नाही. रामदास आठवले एक प्रमुख आणि अनुभवी नेते आहेत. केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभा सदस्य आहेत. ते कोणासोबत युती करत आहेत, हे त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. आठवले यांच्या शैलीत सांगायचे झाले तर, जर भाजपा त्यांना तिकीट देत नसेल, तर त्यांनी निश्चितपणे भाजपच्या विकेट्स घेतल्या पाहिजेत," असे ते उपहासात्मकपणं म्हटलं आहे.

  • आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेंसह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत, तर मतमोजणी दुसऱ्या दिवशी होणार आहे. आरपीआयनं (ए) मुंबईत उत्तर, उत्तर-मध्य, उत्तर-पश्चिम आणि उत्तर-पूर्व मुंबईतील जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.

