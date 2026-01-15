ETV Bharat / state

मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज, मतदारांचा कौल कुणाच्या पारड्यात? राज्यात मतमोजणी केंद्रांवर कडेकोट बंदोबस्त

राज्यातील 29 महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी (16 जानेवारी) लागणार असून मतमोजणीसाठी प्रशासनाकडून पूर्ण तयार करण्यात आली आहे.

Vote counting
मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 7:45 PM IST

मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी आज (15 जानेवारी) मतदान प्रक्रिया पार पडली. तब्बल 9 वर्षांनंतर होत असलेल्या या महापालिका निवडणुकांमध्ये दिवसभर उत्साह दिसून आला, तर अनेक ठिकाणी मतदानाचा टक्का अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे. तर आता राज्यात मतदारांचा कौल कुणाच्या पारड्यात जाणार, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज : महानगरपालिकेसाठी झालेल्या मतदानानंतर आता संपूर्ण शहराचं लक्ष मतमोजणीकडं लागलं आहे. शुक्रवारी (16 जानेवारी) सकाळी 10 वाजता पनवेल महापालिकेच्या निवडणुकीची मतमोजणी प्रक्रिया सुरू होणार असून, पनवेल शहरात एकूण 6 ठिकाणी एकाच वेळेस मतमोजणी केली जाणार आहे. या मतमोजणी प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडून सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर चोख पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही निगराणी, तसंच अग्निशमन आणि वैद्यकीय पथक तैनात ठेवण्यात येणार असल्याची महिती पनवेल महानगरपालिकेचे उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना उपायुक्त नानासाहेब कामठे (ETV Bharat Reporter)

मतमोजणीकडं संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष : मतमोजणी प्रक्रिया सुरू असताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मतमोजणी केंद्र परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. मतमोजणी सुरळीत, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडावी यासाठी अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलीस यंत्रणा पूर्णतः सज्ज असल्याची माहिती, उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांनी दिली. मतमोजणीदरम्यान उमेदवारांचे प्रतिनिधी, निवडणूक निरीक्षक आणि प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. पनवेलच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला करणाऱ्या या मतमोजणीकडं संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.

काही ठिकाणी मतदानादरम्यान गोंधळ : राज्यात मतदानाला सुरुवात झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी अडचणी आल्या. मतदारयादीतील घोळ, मतदान केंद्र शोधताना मतदारांची धावपळ, बोटावर लावलेली शाई लवकर पुसली जाण्याच्या तक्रारी आणि दुबार मतदानाच्या घटनांचे आरोप, या कारणामुळं काही भागात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याचं दिसून आलं.


