महापालिका आयुक्तांना प्रभाग रचनेची नोटीस जारी करण्याचे अधिकारच नाहीत, याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात दावा
ठाण्यासह नवी मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेत अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्यात. अन्य काही स्वतंत्र याचिकावर आज मुंबई उच्च न्यायलयात सुनावणी झाली.
Published : December 2, 2025 at 10:56 PM IST
मुंबई- आगामी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचनेची नोटीस ही महापालिका आयुक्तांनी जारी केलीय. मुळात आयुक्तांना अशाप्रकारे नोटीस जारी करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. कारण कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही, असा युक्तिवाद वरीष्ठ वकिल अनिल अंतुरकर यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केलाय.
ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेत अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्यात. तसेच अन्य काही महापालिकांच्या प्रभाग रचनेलाही आव्हान देत अन्य काही स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्यात. या सर्व याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली.
याचिकेतील दावा काय - राज्य निवडणूक आयोगानं ही प्रभाग रचना केलली आहे. त्याआधारावरच आगामी निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी न करता राज्य सरकारनं आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी नव्यानं प्रभाग रचना तयार केली. ही कृती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या निर्देशांची थेट पायमल्ली असल्याचा दावा त्यांनी मंगळवारी हायकोर्टात केला.
सीमांकनाच्या मुद्यावरील याचिकांवर सुनावणी सुरू - सीमांकनासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवापासून सुनावणी सुरू करण्यात आलीय. यापूर्वी मतदारयाद्यांवरील याचिका हायकोर्टानं अशाच पद्धतीनं निकाली काढल्या आहेत. मात्र, सीमांकनाच्या याचिकांवर कायदेशीर तरतुदींचं प्रत्युत्तर राज्य सरकारनं आधीच सादर करावं. आम्ही प्रत्येक प्रभागाच्या रचनेबाबत याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घेणार नाही. सीमांकनासाठी राज्य सरकारनं लागू केलेला नवीन नियम आणि त्यावरील आक्षेप यांचाच युक्तिवाद ऐकला जाईल, अशी ताकीद शुक्रवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं सर्व याचिकाकर्त्यांना दिली होती.
