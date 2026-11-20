मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पार्थ पवारांना हायकोर्टाचा दिलासा, आरोपी बनवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली
राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवार यांना मुंढवा कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय.
Published : November 20, 2026 at 1:28 PM IST
मुंबई : राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवार यांना मुंढवा कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. याप्रकरणी पार्थ पवारांना आरोपी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत काहीही तथ्य नाही, पार्थ पवारांचा दावा - याआधीही अशाच स्वरूपाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. तसेच याचिकाकर्त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे मुळात त्यांना अशी याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं. या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसताना उगाच आपल्याविरोध आरोप होत असल्याचं यावेळी पार्थ पवारांच्या वतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं.
याची नोंद घेत जर आधी अशाच स्वरूपाची याचिका फेटाळलेली असताना त्याच मुद्द्यांना घेऊन पुन्हा याचिका कशी केलीत? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना विचारला. तसेच कोणतंही संशोधन आणि कागदपत्रांशिवाय याचिका दाखल केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांना समज देत मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली.
काय आहेत याचिकेतील प्रमुख आरोप? - यासंदर्भात त्यांनी मुंढवा पोलीस स्टेशन तसेच पुणे पोलीस आयुक्तांकडे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करूनही पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचा हेमंत पाटील यांचा दावा आहे. एका कंपनीचे जवळपास 99% शेअर्स हे पार्थ पवार यांच्याकडे असल्याची माहिती आहे. पंरतु, या कंपनीत केवळ 1% शेअर असलेल्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस प्रशासन टाळाटाळ करतंय, असा आरोप पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून उपस्थित केला होता.