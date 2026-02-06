ETV Bharat / state

मुंढवा जमीन प्रकरण : 'क्लीन चिट' आरोप-प्रत्यारोप; पार्थ पवारांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह?

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर मुंढवा जमीन प्रकरणावरून अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. आता या प्रकरणाला नवीन वळण लागलं आहे.

Parth Pawar land scam
पार्थ पवार (File Photo)
मुंबई : पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना 'क्लीन चिट' मिळाल्याच्या चर्चांमुळं राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर महार वतन जमिनीच्या व्यवहारात मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत. अंदाजे 1,800 कोटी रुपये किमतीची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा आरोप असून, या व्यवहारात पार्थ पवार यांच्यावरही आरोप झाले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीनं दिलेल्या अहवालात पार्थ पवार यांची कुठंही स्वाक्षरी नसल्यामुळं त्यांना क्लिन चिट देण्यात आल्याच्या बातम्या गुरूवारी आल्या. पण महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या चर्चा चुकीच्या असल्याचं सांगत पार्थ पवारांना क्लिनचिट मिळाल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं.

मंत्री बावनकुळे यांनी दिलं स्पष्टीकरण : "सरकारकडं अद्याप खारगे समितीचा कोणताही अहवाल आलेला नाही. उलट समितीनंच अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, निकाल आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा विचार करून ही मुदतवाढ दिली जाणार आहे. जमीन गैरव्यवहाराच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये अपूर्ण किंवा अप्रमाणित माहिती प्रसिद्ध झाल्यास जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. अंतिम अहवाल आठ दिवसांत माझ्याकडं येईल, त्यानंतरच सरकार अधिकृत भूमिका स्पष्ट करेल," असं स्पष्टीकरण मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलं.

सत्तेत त्यांचेच सरकार, त्यांचाच मुख्यमंत्री... : या घडामोडींवरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी चौकशी प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर निवडक कारवाईचा आरोप केला. संजय राऊत म्हणाले, "या प्रकरणात उच्च न्यायालयानं यापूर्वी कडक निरीक्षणं नोंदवली आहेत. ती इतक्या सहज दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. पार्थ पवार आता मुख्य राजकीय प्रवाहात आले असतील, तर त्यांनी पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशीला सामोरे जाऊन स्वतःवरील आरोपांपासून मुक्त व्हावे. सुमारे 1,800 कोटींची जमीन 300 कोटींना विकत घेण्यात आल्याचा हा बेनामी व्यवहार आहे. सत्तेत त्यांचेच सरकार, त्यांचाच मुख्यमंत्री अशा परिस्थितीत सामान्य जनतेनं न्याय कुठं मागायचा?"

खारगे आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा : "प्रकरणातील फाईल्समध्ये पार्थ पवार यांचं नाव आणि स्वाक्षऱ्या असल्याचा दावा करत त्यांनी खारगे समितीला कायदेशीरदृष्ट्या 'क्लीन चिट' देण्याचा अधिकार नाही. ही प्रशासकीय चौकशी असू शकते. अंतिम कायदेशीर निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच येतो. त्याचबरोबर पार्थ पवारांविरोधात प्रलंबित असलेली एफआयआर तात्काळ दाखल करण्यात यावा. तसंच खारगे आयोगाचा संपूर्ण अहवाल त्वरित सार्वजनिक केला पाहिजे. पार्थ पवारांवर चौकशी सुरू असताना त्यांना राज्यसभेचे खासदार बनवण्याची चर्चा पूर्णपणे चुकीची आणि नैतिकतेला धरून नाही," असं मत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मांडलं.

काय आहे मुंढवा जमीन प्रकरण? : पुण्यातील मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक 88 मधील सुमारे 40 एकर शासकीय महार वतन जमिनीच्या व्यवहारातून हा वाद निर्माण झाला. या भूखंडाचं बाजारमूल्य अंदाजे 1,800 कोटी रुपये असताना ती केवळ 300 कोटी रुपयांत विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे या व्यवहाराच्या नोंदणीवेळी केवळ 500 रुपयांचा भरणा करून दस्त नोंदणी करण्यात आल्याचंही उघड झालं आहे. नियमानुसार या व्यवहारावर सुमारे 21 कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क भरणं आवश्यक होतं. ही जमीन शीतल तेजवानी यांनी पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांना विकल्याचं समोर आलं. या प्रकरणी तहसीलदार, दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर फरार असलेल्या शीतल तेजवानी यांना अटक करण्यात आली. दरम्यान, पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानी यांच्याविरोधात 1,886 पानी दोषारोपपत्र पुणे न्यायालयात दाखल केलं आहे. या दोषारोपपत्रात पार्थ पवार यांचं नाव कुठंही नमूद नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.

राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी विरोध? : अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार या राज्यसभेच्या खासदार होत्या. त्यांनी आता राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा दिलाय. त्याजागी पार्थ पवार यांची वर्णी लागणार असल्याचं बोललं जात आहे. पण प्रत्यक्षात या जमिन घोटाळ्यात पार्थ पवार यांचं नाव आल्यामुळे त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यास विरोध होऊ शकतो. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं, "राज्यसभेवर कोण जाणार? याबाबतचा निर्णय आमच्या पक्षातील नेते चर्चा करून निर्णय घेतील. अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही."

पार्थ पवार कोण आहेत? : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी 2019 मध्ये मावळ लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. पवार कुटुंबाच्या दीर्घ राजकीय परंपरेमुळं त्यांच्या उमेदवारीकडं राज्यभराचं लक्ष वेधलं होतं. मात्र, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मोठ्या फरकानं पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर पार्थ पवार सक्रिय निवडणूक राजकारणापासून काहीसे दूर राहिले असले, तरी पक्षातील आणि राज्यातील घडामोडींमुळं त्यांचं नाव सातत्यानं चर्चेत राहिलं आहे.

