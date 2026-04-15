'कैसा हराया'फेम नगरसेविका सहर शेख यांच्या नगरसेवक पदावरच टांगती तलवार; जातप्रमाणपत्रासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप

मुंब्रा प्रभाग क्रमांक 30 ब पॅनेलमधून सहर शेख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवारावर मात करत विजय मिळवला होता.

Published : April 15, 2026 at 8:16 PM IST

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर 'कैसा हराया' या डायलॉगमुळे देशभर चर्चेत आलेल्या 'एआयएमआयएम' (AIMIM) च्या मुंब्य्रातील नगरसेविका सहर युनुस शेख सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. जात प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप घेत प्रशासनानं त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. दरम्यान, या प्रकरणी लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं सहर शेख यांनी सांगितलं आहे.

'कैसा हराया' डायलॉगमुळे देशभर चर्चेत : वास्तविक, ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत AIMIM पक्षानं 5 जागांवर विजय मिळवला. मुंब्रा प्रभाग क्रमांक 30 ब पॅनेलमधून सहर युनुस शेख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवारावर मात करत विजय मिळवला होता. या विजयानंतर सहर शेख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या मतदारसंघात जल्लोष करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली होती. 'कैसा हराया' या त्यांच्या वक्तव्यामुळे त्या सोशल मीडियावरही चर्चेत आल्या होत्या. मात्र, आता त्याच सहर शेख वादात सापडल्या आहेत.

सिद्दीकी फराह शबाब अहमद यांची तक्रार : निवडणुकीदरम्यान सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्रावर तक्रारदार सिद्दीकी फराह शबाब अहमद यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या प्रक्रियेत शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल करण्यात आली असून चार वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांना चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे.

'सहर यांचे वडील युनूस शेख यांचं जात प्रमाणपत्र संशयास्पद' : या प्रकरणी ठाणे तहसीलदारांसमोर तीनवेळा सुनावणी पार पडली. प्राथमिक चौकशीनंतर तहसीलदार उमेश पाटील यांनी सहर शेख यांचे वडील युनूस शेख यांचं जात प्रमाणपत्र संशयास्पद असल्याचं नमूद करत त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचं तक्रारदाराचे वडील जावेद सिद्दीकी यांनी माध्यमांना सांगितलं. त्यांनी तहसीलदारांच्या आदेशाची प्रतही सादर केली. तक्रारदारांच्या मते, युनूस शेख यांचं प्रमाणपत्र अवैध असल्यास त्याच्या आधारे मिळवलेले सहर शेख यांचे कागदपत्रही अमान्य ठरू शकतात. त्यामुळे सहर शेख यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

'जात प्रमाणपत्रात अनेक त्रुटी' : तहसीलदार उपविभागीय कार्यालयानं 25 मार्च रोजी नोंदवलेल्या आक्षेपांनुसार जात प्रमाणपत्रात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. छायाप्रत दाखल्याच्या शीर्षकात महाराष्ट्र शासन असा उल्लेख नाही. तसंच दाखल्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. युनूस शेख यांच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटवरील वडिलांच्या नावात शेख असा उल्लेख नसल्याची विसंगतीही निदर्शनास आली आहे. याशिवाय त्यांच्या काकांचा जात दाखला गाझियाबाद येथील असल्याचं आढळून आलं आहे. तसंच स्थलांतरित अधिनियम 2000 च्या कलम 6 अंतर्गत नमुना क्रमांक 10 चा अभाव असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.

