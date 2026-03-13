मुंबईत 2041 पर्यंत पाण्याची मागणी 6424 दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढणार; उदय सामंत यांनी सांगितल्या सरकारच्या उपाययोजना
मुंबईमध्ये वाढत जाणारी लोकसंख्या पाहता पाण्याची समस्या भेडसावणार आहे, यावर मंत्री उदय सामंत यांनी सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनाची माहिती दिली. ते विधानपरिषदेत बोलत होते.
Published : March 13, 2026 at 8:36 PM IST
मुंबई : विधानपरिषदेमध्ये सदस्य सुनिल शिंदे आणि राजहंस सिंह यांनी आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याची बाब लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली. याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन काही महत्त्वाचं प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, असं उत्तर देत सरकारच्या विविध योजनांची माहिती दिली.
आमदार सुनिल शिंदे यांनी देशाची आर्थिक राजधानी आज तहानलेली आहे, असं सांगत पिण्याच्या पाण्यासाठी येथील नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे, असा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला. मुंबईला प्रत्यक्षात प्रतिदिन 4,400 ते 4,500 एमएलडीपाण्याची गरज असताना, सध्या केवळ प्रतिदिन फक्त 3,800 ते 3,975 एमएलडी पाण्याचा पुरवठा होत आहे. मुंबईला दररोज 500 ते 700 एमएलडी पाण्याचा कमी पुरवठा होत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या मुंबईची लोकसंख्या 1.4 ते 1.5 कोटीहून अधिक असून 2041 पर्यत लोकसंख्या 1.7 कोटीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी मुंबईला 6,500 एमएलडी पेक्षा जास्त पाण्याची गरज लागणार आहे, असं आमदार शिंदे यांनी सांगितलं.
टँकर पाण्यावर अवलंबित्व वाढण्याची भीती -काही भागांत पाणीपुरवठा कमी दाबानं होत असल्यानं नागरिकांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, याकडे विधानपरिषद सदस्य राजहंस सिंह यांनी लक्ष वेधलं. महानगरपालिकेचे टँकर प्रामुख्यानं अग्निशमन, रुग्णालये किंवा दूषित पाणीपुरवठा झालेल्या भागात वापरले जातात. नागरिकांनी खासगी टँकरद्वारे पाणी घेतल्यास 10 हजार लिटर पाण्यासाठी सुमारे 338 रुपये इतके व्हॉल्व्ह फिलिंग शुल्क आकारले जाते. तसेच राजहंस सिंह यांनी मुंबईमध्ये अनेक भागांमध्ये झोपडपट्टीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन फोडून गाडी धुणाऱ्या टोळ्या त्या पाण्याचा बेकायदा वापर करत आहेत, असं सांगितलं. मात्र, याचा भुर्दंड पाण्याच्या मीटरप्रमाणे बिल येणाऱ्या झोपड्पट्टीधारकाला भरावा लागत आहे. याकडे लक्ष वेधत सरकार या सर्व प्रश्नावर काय उपाय योजणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं की, मुंबई शहर आणि उपनगरांची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे 1.34 कोटी आहे. त्यानुसार रहिवाशांना पाणीपुरवठ्यासाठी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन वेगवेगळे निकष लागू आहेत. झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी प्रति व्यक्ती 45 लिटर प्रतिदिन, चाळीत राहणाऱ्यांसाठी 90 लिटर प्रतिदिन, रहिवासी इमारतींमध्ये 135 लिटर प्रतिदिन पाणी आवश्यक मानले जाते. याशिवाय व्यापारी आस्थापना, कार्यालये, रुग्णालये, शाळा यांसाठीही प्रति व्यक्ती 20 ते 45 लिटर पाण्याची गरज असते. या निकषांनुसार मुंबई शहर व उपनगरांना दररोज सुमारे 4,565 दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे.
सात प्रमुख जलस्रोतांवर अवलंबून मुंबई: सध्या मुंबईचा पाणीपुरवठा प्रामुख्याने तुलसी, विहार, तानसा, मध्य वैतरणा, उच्च वैतरणा, भातसा आणि मोडक सागर या सात जलस्रोतांवर अवलंबून आहे. यापैकी भातसा आणि वैतरणा ही धरणे राज्य शासनाच्या मालकीची आहेत. उर्वरित धरणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहेत. सातही जलस्रोतांमधून एकूण मिळून दररोज सरासरी 4003 दशलक्ष लिटर पाणी शहराला पुरविले जाते, असं सामंत यांनी सांगितलं.
पाणीपुरवठ्यासाठी 2 हजार किमी जलवाहिन्यांचे जाळे : मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सुमारे 8 हजार किलोमीटर लांबीच्या विविध आकारांच्या जलवाहिन्यांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. या जलवाहिन्यांपैकी काही जुन्या झाल्यामुळे गळतीचे प्रमाण वाढलं आहे. 1 जानेवारी 2025 ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीत 11,540 ठिकाणी गळतीची दुरुस्ती करण्यात आल्याची माहिती सामंत यांनी दिली. तसेच 1 एप्रिल 2025 ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीत सुमारे 19.77 किलोमीटर लांबीच्या जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या आहेत. तर 38.22 किलोमीटर नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत, असं मंत्री सामंत यांनी सांगितलं.
- ‘सर्वांसाठी पाणी’ उपक्रम : महानगरपालिकेकडून मे 2022 पासून ‘सर्वांसाठी पाणी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी, गावठाण व कोळीवाड्यांमध्ये फेब्रुवारी 2026 अखेरपर्यंत 25,101 जलजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
- पावसाचं पाणी साठवण बंधनकारक : सुधारित विकास आराखडा 2034 नुसार नव्या विकासकामांमध्ये 500 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
- भविष्यातील प्रकल्पांवर भर- मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन काही महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. गारगाई धरण प्रकल्प (पालघर जिल्हा) : या प्रकल्पातून दररोज सुमारे 440 दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणीपुरवठा होणार असून प्रकल्प एप्रिल 2030 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. दमणगंगा–पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प : एमएमआरडीए क्षेत्रात प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यात असून त्यातूनही मुंबईला १३.०३ टीसीएम प्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, असं सामंत यांनी सांगितलं.
- वाढत्या मागणीसाठी प्रयत्न- वाढती लोकसंख्या, पाण्याची वाढती मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यासाठी महानगरपालिकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती देण्यात आली. नवीन जलस्रोत, जलवाहिन्यांचे आधुनिकीकरण आणि पावसाचे पाणी साठवण यांसारख्या उपायांवर भर देण्यात येत आहे, असं उत्तर उदय सामंत यांनी दिलं.
