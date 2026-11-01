मुंबईत रंगली अनोखी 'पॉवरात्री'! पाळीव प्राण्यांसाठी डीजे बंद, हेडफोन लावून रंगला सायलेंट गरबा
मुंबईत मुक्या प्राण्यांना आवाजाचा त्रास होऊ नये म्हणून डीजे बंद ठेवून, पेट पेरेंट्ससाठी हेडफोन घालून 'सायलेंट गरबा' खेळत एका अनोख्या 'पॉवरात्री'चं आयोजन करण्यात आलं होतं.
Published : November 1, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 8:27 PM IST
मुंबई : भारत हा सणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये विविध उत्सव अत्यंत उत्साहात आणि जल्लोषात साजरे केले जातात. मनुष्य हे उत्सव आवडीनं साजरा करतो हे आपल्याला माहीत आहेच. मात्र, या उत्सवांमधील मोठ्या आवाजाचा प्रचंड त्रास मुक्या प्राण्यांना होतो. अशा वेळी सणासुदीच्या काळात आपल्याला आपल्या लाडक्या पाळीव प्राण्यांना सहभागी करून घेता येत नाही. हीच अडचण दूर करण्यासाठी आणि 'पेट पेरेंट्स'ना आपल्या प्राण्यांसह सणाचा आनंद घेता यावा, यासाठी मुंबईत कांदिवली येथे खास 'पॉवरात्री'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. 'जीवन वेल्फेअर फाउंडेशन'तर्फे या अनोख्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुक्या प्राण्यांनाही सणासुदीच्या आनंदात सहभागी करून घेण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न करण्यात आला. येथे प्राण्यांसाठी एका विशेष आनंदमेळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या आनंदमेळामध्ये पाळीव प्राण्यांच्या फॅशनशी संबंधित वस्तू, विविध खाद्यपदार्थ आणि इतर आवश्यक गोष्टी विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. या आगळ्यावेगळ्या 'पॉवरात्री'मध्ये पाळीव प्राण्यांच्या मालकांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून आपला सहभाग नोंदवला.
प्राण्यांसाठी वेगवेगळे झोन
श्वान आणि मांजर हे प्राणी एकमेकांचे जन्मजात वैरी मानले जातात आणि त्यांच्यात नेहमीच वाद किंवा भांडणं होतात, हे आपल्याला माहीत आहेच. हीच बाब लक्षात घेऊन या कार्यक्रमात श्वानांसाठी आणि मांजरींसाठी दोन स्वतंत्र 'झोन' म्हणजेच वेगवेगळे मंडप उभारण्यात आले होते. या दोन्ही पाळीव प्राण्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष किंवा वाद होऊ नये, याची विशेष काळजी आयोजकांकडून या ठिकाणी घेण्यात आली होती.
फटाके न फोडता इको-फ्रेंडली दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन
"आपल्यासाठी हे पाळीव प्राणी म्हणजे आपली स्वतःची पिल्लं किंवा अपत्येच आहेत. त्यामुळे एक माणूस म्हणून त्यांची काळजी घेणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे. आपण सर्वांनीच या मुक्या प्राण्यांची काळजी घेतली पाहिजे. ज्याप्रमाणे येथे 'पॉवरात्री'चे सुंदर आयोजन करण्यात आलं आहे, त्याच धर्तीवर आपण आगामी दिवाळी देखील इको-फ्रेंडली पद्धतीनं साजरी केली पाहिजे. घरात राहणारे पाळीव प्राणी असोत वा रस्त्यावरील भटके प्राणी, सर्वांनाच फटाक्यांच्या मोठ्या आवाजाचा प्रचंड त्रास होतो. हा त्रास टाळण्यासाठी आपण सर्वांनी फटाके न फोडता इको-फ्रेंडली दिवाळी साजरी करावी", असं आवाहन पेट पेरेंट ज्योती जैन यांनी केलं.
सायलेंट हेडफोन गरबा ठरला मुख्य आकर्षण
या कार्यक्रमातील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण आणि आकर्षणाची बाब म्हणजे हेडफोन घालून खेळण्यात आलेला गरबा! येथे उपस्थित 'पेट पेरेंट्स'नी मोठ्या डीजे किंवा स्पीकरचा कानठळ्या बसवणारा आवाज न करता, डोक्याला हेडफोन लावून गरब्याचा आनंद लुटला; जेणेकरून या आवाजाचा कोणताही त्रास तेथे उपस्थित मुक्या प्राण्यांना होणार नाही. यासोबतच कार्यक्रमात आणलेल्या श्वानांना आणि मांजरींनाही पारंपरिक कपडे व दागिने घालून अतिशय सुंदर नटवण्यात आलं होतं. सर्वच पेट पेरेंट्सनी प्राण्यांसह या अनोख्या सोहळ्याचा मनसोक्त आनंद घेतला.
कार्यक्रम आयोजित करण्यामागचं उद्दिष्ट
"हा कार्यक्रम आयोजित करण्यामागचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे, आम्हाला उत्तर मुंबईतील विविध भागांमध्ये 'पेट अॅम्बुलन्स' सेवा सुरू करायची आहे. भविष्यात जर कोणत्याही प्राण्याला दुखापत किंवा त्रास झाला, तर या रुग्णवाहिकेमध्ये प्राथमिक उपचारांचं साहित्य उपलब्ध असेल. त्यामुळे बाधित प्राण्याला तातडीनं रुग्णवाहिकेतून डॉक्टरांकडे उपचारासाठी नेता येईल. अशी हक्काची सोय आम्हाला संपूर्ण उत्तर मुंबईत निर्माण करायची असून, त्यासाठी निधी गोळा करण्याच्या उद्देशानं आम्ही हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तसंच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक प्राण्याच्या शरीरात एक 'मायक्रोचिप' बसवलेली असते, ज्याद्वारे त्या प्राण्याची ओळख पटवता येते. आम्हाला देखील या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक प्राण्यांमध्ये ही चीप बसवायची आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त पाळीव व भटक्या प्राण्यांची ओळख पटवणं शक्य होईल", अशी माहिती 'जीवन वेल्फेअर फाउंडेशन'चे संस्थापक संकेत भट यांनी दिली.
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