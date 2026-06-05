मुंबईवर पर्यावरणाचे संकट: 2 लाख खारफुटीची झाडे नष्ट, कचरा डेपोची समस्या गंभीर
वर्षभरात मुंबईत 2 लाख कांदळवनांची कत्तल करण्यात आलीय. तर कांजूरमार्ग डंपिंगला पर्यायी जागा तयार करण्यासाठी किमान 7-8 वर्षांचा कालावधी आवश्यक असल्याची मुंबई महापालिकेनं कबुली दिली.
Published : June 5, 2026 at 10:42 AM IST
मुंबई : पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास आणि हवामान बदलाच्या वाढत्या संकटावर आज तातडीनं उपाययोजना करणं ही काळाची गरज बनलीय. सतत वाढत जाणारं सरासरी तापमान, कोलमडणाऱ्या उपाययोजना आणि विस्कळीत हवामानामुळे सध्या मानवी जीवन एका टोकाच्या टप्प्यावर उभं आहे. त्यामुळेच कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणं, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा वापरणं आणि निसर्गाचं रक्षण करणं यावर भर देणं अनिवार्य झालंय. त्यात मुंबईकरांसाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे. ते म्हणजे विकासाच्या नावाखाली दिवसेंदिवस वाढणारी कांदळवनाची कत्तल रोखणं आहे. कारण, कांदळवन म्हणजेच खारफुटी किंवा तिवराची जंगले हे मुंबईसाठी निसर्गाचं सर्वात मोठ सुरक्षा कवचं आहे. मुळात सात बेटांनी तयार झालेली मुंबई ही आज तिन्ही बाजूंनी समुद्रानं वेढलेलीय. त्यामुळे वाढत्या हवामान बदलाच्या काळात या शहराचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यात ही कांदळवनंच अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
वाढती विकासकामं कांदळवनाच्या मुळाशी उठलीत - मुंबईमध्ये सुमारे 66 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कांदळवनं पसरलेली आहेत. मात्र, दुर्दैवानं गेल्या वर्षभरात मुंबईत थोडीथोडकी नाही तर तब्बल 2 लाख कांदळवनांची कत्तल करण्यात आलीय. घनकचरा, वाढती अतिक्रमण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे आज या कांदळवनांना मोठा धोका निर्माण झालाय. मुंबईला भविष्यातील समुद्राच्या धोक्यांपासून वाचवायचं असेल, तर या कांदळवनांचं संवर्धन करणं अत्यंत गरजेचं आहे. विकासकामांच्या नावाखाली होणारी ही कत्तल वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे किनारपट्टीच्या या महानगरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते, सागरी सेतू, सागरी महामार्ग बंदरांचा विकास आणि नवं विमानतळ यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर कांदळवनांची झाडे कापली गेलीत. बेकायदेशीर भराव आणि बांधकामांमुळे अनेक ठिकाणी भूमाफिया खाडी पात्रात बेकायदेशीरपणे माती आणि कचऱ्याचा भराव टाकून जागा बळकावतात. मग तिथं अनधिकृत इमारती किंवा झोपड्या उभारतात. स्मार्ट सिटी आणि वॉटरफ्रंटच्या नावाखाली खाडीकिनारे सुशोभित करताना स्थानिक पर्यावरणाचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे कांदळवनांचा ऱ्हास होतोय.
प्रलंबित प्रकल्प आणि कांदळवनांची कत्तल - मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबई, ठाणे आणि पालघर परिसरातील जवळपास 22,000 कांदळवनाची झाडे तोडण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं सशर्त परवानगी दिलीय. हा प्रकल्प 'सार्वजनिक हिताचा' असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं हा निर्णय दिलाय. मात्र, या मोबदल्यात प्रशासनाला 2.5 लाख रोपांची लागवड करावी लागणार आहे. ही लागवड तोडलेल्या झाडांच्या पाचपट अधिक आहे. या प्रकल्पाकरता सुरुवातीला 53 हजार 467 झाडे बाधित होणार होती. मात्र, मूळ आराखड्यात बदल करून आणि दोन प्लॅटफॉर्म थोडे दूर हलवून ही संख्या 21 हजार 997 पर्यंत मर्यादित करण्यात आली. तसेच विरार आणि ठाणे येथील प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्थानकं ही पर्यावरण पूरक आणि हरितपट्ट्याबाहेर उभारली जातील, अशी हमी देण्यात आलीय. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार, या 508 किमी लांबीच्या भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचं लोकार्पण 15 ऑगस्ट 2027 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एम.आर.व्ही.सी) बोरिवली-विरार स्थानकांदरम्यानच्या प्रकल्पासाठी 12.8 हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचं स्थलांतर करण्यास केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं मंजुरी दिली होती. त्याची नुकसान भरपाई म्हणून गडचिरोलीत वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मुंबईसाठी कांदळवन का महत्त्वाची आहेत -
- कांदळवन मुंबईचं पूर आणि चक्रीवादळांपासून संरक्षण करतात. ती समुद्राच्या प्रलकारी लाटांचा वेग रोखण्यात मदत करतात. प्रसंगी समुद्रातील चक्रीवादळं किंवा तीव्र लाटांचा मारा थेट किनारपट्टीवर पडण्यापासून रोखण्यात कांदळवनं मोलाची भूमिका बजावतात. कारण लाटांची 90 टक्के ऊर्जा ते स्वत:कडे शोषून घेतात.
- जमिनीची वाढती धूप रोखून किनारपट्टीच्या रक्षणातही त्यांची मोलाची भूमिका आहे. कांदळवनांची गुंतागुंतीची मुळे किनारपट्टीची माती घट्ट धरून ठेवतात. यामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या सततच्या प्रवाहानं होणारी जमिनीची धूप थांबते.
- मान्सून दरम्यान अतिवृष्टी झाल्यास वाढलेल्या पाण्याचा निचरा करत पूर नियंत्रण राखण्यास ते एखाद्या नैसर्गिक स्पंजसारखं काम करतात.
- हवामान बदल आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी ते कार्बन शोषक भूमिका बजावत कांदळवनं ही सामान्य जंगलांपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक कार्बनडाय ऑक्साइड शोषून घेतात. त्यामुळे मुंबईतील वाढतं प्रदूषण आणि तापमान नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
- मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीदेखील ही जंगलं फुफ्फुसाप्रमाणे काम करतात.
- जलचरांचे आश्रयस्थान म्हणूनही कांदळवन महत्त्वाची आहेत. समुद्रातील मासे, खेकडे आणि कोळंबी यांच्या प्रजननासाठी ती सुरक्षित जागा पुरवतात.
- ऐरोली आणि विक्रोळी येथील कांदळवनांमध्ये दरवर्षी हजारो फ्लेमिंगो (रोहित) आणि इतर 200 हून अधिक प्रजातींचे पक्षी स्थलांतर करून येतात.
वाढतं तापमान आणि पुराचा धोका - कांदळवन कत्तलीचे गंभीर परिणाम हल्ली वरचेवर दिसू लागलेत. मुंबईला पुराचा धोका वाढू लागलाय. कधी नव्हे त्या समुद्राच्या लाटा दादर चौपाटीसोडून अगदी शिवाजी पार्कपर्यंत आत घुसू लागल्यात. मुंबई, ठाणे, वसई यांसारख्या किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये कांदळवने मोठ्या संख्येनं नष्ट झाल्यामुळे पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याचे आणि असा पूर येण्याचे प्रमाण वाढू लागलंय. तिवरांच्या झाडांची मुळे माती घट्ट पकडून ठेवतात. तीच नष्ट झाल्यामुळे समुद्राच्या लाटांमुळे किनाऱ्यांची धूप वेगानं वाढतेय. त्याचा मत्स्य व्यवसायालाही फटका बसतोय. जलचरांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाल्यामुळे समुद्रातील माशांचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊ लागल्याचं मच्छिमार संघटनेचे नेते देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितलंय. त्यामुळे सध्या त्यांच्याही उपजिवीकेचा प्रश्न निर्माण झालाय. कांदळवनात कचरा, अतक्रिमण वाढत असल्याकडे पर्यावरणप्रेमी सातत्यानं लक्ष वेधत आहेत. त्यात प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिकच्या बाटल्या, काचेच्या बाटल्या, यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात वापरलेल्या सिरिंज, इंजेक्शन, ड्रिप बॉटल्स, क्रेप पट्य्या आणि इतर जैववैद्यकीय वस्तू सापडू लागल्या आहेत अशी माहिती एन्व्हायन्मेंट लाईफ फाउंडेशनचे संस्थापक धर्मेश बराई यांनी दिलीय. मुळात हे सुशिक्षितपणाचं लक्षण नसल्याचं सांगत, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट नियम, 2016 नुसार असा कचरा उघड्यावर टाकण हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे संबंधित संस्था किंवा व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई होणं आवश्यक असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलंय.
पर्यावरण संवर्धन कायदा काय सांगतो - कांदळवनाची तोड रोखून त्यांचं संवर्धन करत विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणं ही काळाची गरज बनलीय. शाश्वत विकासकामांचे नियोजन करताना कांदळवनांना कमीत कमी इजा होईल अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अफरोझ शाह सांगतात. अफरोझ शाह हे साल 2016 पासून वर्सोवा बीचवर सफाईचं काम करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या 'मन की बात'मध्ये उल्लेख केल्यानंतर त्यांचं काम जगाच्या नकाशावर आलं. अफरोझ यांच्या या अथक कार्याबद्दल त्यांना संयुक्त राष्ट्रांकडून 'चॅम्पियन ऑफ द अर्थ' हा पुरस्कारही देण्यात आलाय. या मुद्यावर बोलताना अफरोझ सांगतात की, एखाद्या अपरिहार्य प्रकल्पामुळे जर कांदळवन कापावं लागलं, तर त्याच्या बदल्यात दुसऱ्या ठिकाणी दुप्पट संख्येनं कांदळवनाची लागवड करणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. याबाबत कायदे कठोर असून हायकोर्ट आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमांनुसार कांदळवनांची कत्तल करणं प्रकार हा गंभीर गुन्ह्याअंतर्गत येतो. तसेच दोषींवर त्वरित गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई झालीच पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत तर केंद्र सरकारनं सॅटेलाईट मॉनिटरिंगद्वारे कांदळवनांची मोजणी सुरू केलीय. राज्य वन विभागामार्फत ड्रोनचा वापर करत सॅटेलाईटद्वारे कांदळवन क्षेत्रावर लक्ष ठेवलं जातंय. जेणेकरून पाणथळ जमिनींवर बेकायदेशीर भराव टाकणाऱ्यांना त्वरित पकडता येईल.
फ्लेमिंगोंच्या अधिवासावर गंडांतर - गेल्या काही वर्षांत मुंबई आणि नवी मुंबईतील विविध किनारी भागातील कांदळवनांवर गंडातर आल्याचं समोर आलंय. कुठेही कचरा फेकणं, वाढती अतिक्रमणं यांमुळे पर्यावरणाच्यादृष्टीनं अतिशय संवेदनशील असलेल्या कांदळवनांचं अस्तित्व धोक्यात आलंय. अटल सेतूच्या कामामुळे नवी मुंबईतील फ्लेमिंगोच्या अधिवासावर परिणाम झाल्याचं पर्यावरणवादी सुनील अग्रवाल यांनी सांगितलंय. पूर्वीच्या प्रमाणात आता इथं फ्लेमिंगो येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. या कांदळवनामध्ये झाडी-झुडप, ताड जातीची झाडे, औषधी वनस्पती आणि जमिनीलगत वाढणाऱ्या अनेक प्रजातींचा समावेश असतो. इथंच रोहित पक्षांसह अनेक पक्षी त्यांचं नैसर्गिक खाद्य शोधण्यासाठी यायची. त्यांच्या मुळांचा जमिनीवर असलेला भाग गुंतागुंतीसारखा वाटत असला तरी ही मुळे एकप्रकारे भरतीच्या पाण्याचा वेग रोखणाऱ्या बफरसारखं काम करतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कांदळवनं ही हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठीही मदत करतात. कांदळवनातील वृक्ष आणि दलदल हे कार्बन सिंकची भूमिका बजावतात, म्हणजे ती मोठ्या प्रमाणात कार्बन शोषून घेतात. तसेच ते मासे, खेकडे यासारख्या जलचरांना नैसर्गिक आश्रय स्थान देतात.
मुंबईकरता डंपिंग ग्राऊंड हे बीएमसी पुढचं सर्वात मोठ आव्हान - याच कांदळवनांच्या जमिनीवर उभारलेली मुंबईतील डंपिंग ग्राउंड्सची (कचराभूमी) समस्या ही आज अत्यंत गंभीर समस्या बनलीय. वाढत्या घनकचऱ्यामुळे पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी नियोजनाचा सध्या पालिकेवर प्रचंड ताण पडतोय. मुंबईत दररोज सुमारे 6,500 ते 7,000 मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. त्याची विल्हेवाट लावणं मुंबई महानगरपालिकेसाठी एक मोठं आव्हान बनलंय. गोराई आणि मुलुंडचं डंपिंग ग्राऊंड क्षमता संपल्यानं कधीच बंद केलंय. मुलुंड येथील कचऱ्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करण्याचं काम वेगानं सुरू असून, ती जागा मोकळी करून तिथे गोल्फ कोर्स विकसित करण्याचं महापालिकेचं नियोजन आहे. त्यानंतर साल 1927 पासून कार्यरत असलेलं देवनार डंपिंग ग्राउंड हे भारतातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे डंपिंग ग्राउंड आहे. इथं तर कचऱ्याचे 13 मजली इमारतीएवढे उंच ढिग तयार झाल्यानं त्याचीही कार्यक्षमता केव्हाच संपलीय. इथं वारंवार लागणाऱ्या आगी आणि प्रदूषणामुळे येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्यानं हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आता तेही बंद करण्यात आलंय. त्यानंतर सध्या मुंबईतील जवळपास 90 टक्के घनकचरा हा कांजूरमार्ग कचराभूमीवर टाकला जातोय.
पूर्व उपनगरातील स्थानिकांमध्ये आरोग्याच्या गंभीर समस्या - कांजूरमार्ग कचराभूमीचा मुद्दा सध्या फार चर्चेत आहे. इथून मोठ्या प्रमाणात मिथेन वायूचं उत्सर्जन होतंय. मुख्यत: मध्यरात्री 1 ते 6 दरम्यान सुटणारी तीव्र दुर्गंधी याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेला कडक शब्दांत फटकारलं होतं. यामुळे पूर्व उपनगरातील सुमारे 15 लाख लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय. मुंबईत निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी सुमारे 72% कचरा हा ओला (सेंद्रिय) कचरा असतो. नागरिकांकडून ओला आणि सुका कचरा वेगळा केला जात नसल्यानं सर्व कचरा एकत्र डंपिंग ग्राउंडवर पोहोचतो. जिथं त्याच वर्गीकरण शक्य नसतं. मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) नवीन डंपिंग ग्राउंडसाठी योग्य आणि पुरेशी जागा उपलब्ध नाहीए. शहराबाहेर कचरा नेल्यास वाहतूक आणि इंधनाचा खर्च प्रचंड आहे. या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे प्रकल्प अजूनही पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित झालेले नाहीत. या डंपिंग ग्राउंडमधून निघणारा मिथेन आणि इतर विषारी वायूंमुळे लोकांमध्ये श्वसनाचे आजार, क्षयरोग आणि डोळ्यांची जळजळ यांसारख्या समस्या गोवंडी, मानखुर्द, विक्रोळी, आणि भांडुप परिसरातील रहिवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात.
वनशक्तीचा न्यायालयीन लढा - यासंदर्भात कन्नमवार को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशन आणि सर्वात आघाडीची पर्यावरणवादी सेवाभावी संस्था वनशक्तीनं याचिका दाखल करून कचराभूमीमुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय समस्यांकडे लक्ष वेधलंय. ही समस्या अधिकाधिक भीषण रूप धारण करत असल्याचं आणि त्यामुळे कचराभूमीच्या आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात आल्याचंही याचिकाकर्ते दयानंद स्टॅलिन सांगतात. याशिवाय कांदळवनाच्या संवर्धनासाठीही गेली अनेक वर्ष त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. पर्यावरणाचे रक्षण आणि प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्याच्या उद्देशानं कचराभूमीतून उत्सर्जित होणाऱ्या अन्य वायूंच्या पातळीची माहिती देणारा डिजिटल फलक बसवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिलेत. त्यावर काम सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितंलय.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडबाबत मुंबई महापालिकेची भूमिका - ही कचराभूमी बंद केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, याकडे महापालिकेच्यावतीनं अविनाश काटे यांनी स्पष्ट केलंय. ही कचराभूमी बंद केली तर पर्यायी जागेअभावी शहरातील कचरा उचलला जाणार नाही. परिणामी, सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येईल. त्याचे आर्थिक परिणामही सहन करावे लागतील. याकरता काही अल्पकालीन उपाययोजनांची शिफारस केलेली आहे. त्यात बायो-एन्झाइम फवारणीत वाढ, फवारणी प्रणालीचा विस्तार, कचराभूमी आच्छादनात सुधारणा, फिरती दुर्गंधी निरीक्षण प्रणाली आणि सायंकाळच्या वेळी दुर्गंधीनाशकांचा अधिक वापर यांचा समावेश असल्याचंही ते पुढे म्हणाले. हा प्रकल्प साल 2026 पर्यंत वैध असलेल्या कराराअंतर्गत चालवला जातोय. त्यामुळे, त्याच्या मुदतपूर्व समाप्तीमुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागतंय, असा दावादेखील महापालिकेनं केलाय. कांजूरमार्गची ही जागा डंपिंगसाठी सर्वात योग्य ठिकाण म्हणून साल 2003 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. पर्यावरणीय अनुपालनाच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयानंही त्याला मंजुरी दिली होती. इतरत्र नवीन पर्यायी जागा विकसित करण्यासाठी किमान 7 ते 8 वर्ष लागतील. त्यामुळे पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं या मुद्यांवर प्रशासनानं आणि त्याहीपेक्षा सर्वसामान्य मुंबईकरांनी अधिक गंभीरतेनं विचार करण्याची गरज आहे.