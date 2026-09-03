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दिवसभर हॉस्पिटल आणि आयटी कंपनीत नोकरी, रात्री मैदानावर सराव! मुंबईच्या 'या' महिला गोविंदा पथकाचा न्यूयॉर्कमध्येही डंका

हॉस्पिटल आणि आयटी कंपन्यांमधील नोकरीची धावपळ सांभाळून 'स्वस्तिक महिला गोविंदा पथका'तील उच्चशिक्षित महिलांनी यंदा दहीहंडी उत्सवातील आपल्या यशस्वी प्रवासाची 20 वर्षे पूर्ण केली आहेत.

Mumbai's Swastik Dahi Handi Pathak
'स्वस्तिक' महिला गोविंदांचा २० वर्षांचा प्रवास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2026 at 5:56 PM IST

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मुंबई : दिवसभर हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची सेवा करणारी डॉक्टर असो, ऑफिसमध्ये बारा-बारा तास काम करणारी आयटी प्रोफेशनल असो, इंटिरिअर डिझायनिंगच्या कामात व्यस्त असलेली महिला असो किंवा मेकअप आर्टिस्ट... दिवसभर प्रत्येकीचं विश्व वेगळं असतं. पण संध्याकाळ झाली की, या सगळ्यांची पावलं एकाच मैदानाकडे वळतात. त्यावेळी हातात ऑफिसचा लॅपटॉप नसतो, ना डिझायनिंगची फाईल; मनात असते ती फक्त पथकातील इतर महिला गोविंदांसोबत हंडी फोडण्याची जिद्द आणि एकमेकींवरचा विश्वास! हीच ओळख आहे 'स्वस्तिक महिला दहीहंडी पथकाची'.

दहीहंडी उत्सवाला अवघे दोन दिवस राहिले असताना, या महिला गोविंदांचा सराव सध्या जोरात सुरू आहे. यंदा या पथकाच्या प्रवासाला 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत. दोन दशकांपूर्वी पुरुषांचीच मक्तेदारी मानल्या जाणाऱ्या या खेळात महिलांनी पाऊल ठेवलं; आणि आज त्याच मैदानात डॉक्टरपासून ते आयटी प्रोफेशनलपर्यंतच्या महिला एकमेकींच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या राहत आहेत.

मुंबईच्या 'स्वस्तिक महिला गोविंदा' पथकाचा थक्क करणारा प्रवास (ETV Bharat)

‘हमारी छोरियाँ छोरों से कम हैं के?'

“दहीहंडी हा फक्त मुलांचाच उत्सव का? हमारी छोरियाँ छोरों से कम हैं के?” या भावनेतून महिला गोविंदांचा हा प्रवास सुरू झाला. सुरुवातीला मैदानावर उतरणाऱ्या महिलांकडे अनेकांच्या नजरा वेगळ्या होत्या; पण कठोर सराव, शिस्त आणि सातत्य यांच्या जोरावर त्यांनी स्वतःचं अढळ स्थान निर्माण केलं. आज स्वस्तिकच्या सरावाच्या मैदानावर पाहिलं, तर वय, शिक्षण, व्यवसाय किंवा कौटुंबिक पार्श्वभूमीची भिंत कुठेच दिसत नाही; तिथे दिसते ती फक्त एकजूट आणि एक 'टीम'.

Mumbai's Swastik Dahi Handi Pathak
स्वस्तिक महिला गोविंदा पथकाचा सराव (ETV Bharat)

18 वर्षांपासून मैदानाशी नातं

'स्वस्तिक'च्या या प्रवासाची साक्षीदार आहे स्वरा संकेत घडवले. तिला या पथकासोबत तब्बल 18 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. “मी कॉलेजमध्ये असल्यापासून दहीहंडी खेळते. 2008 मध्ये मी या पथकात सहभागी झाले आणि तेव्हापासून हा प्रवास सुरू आहे. लग्नानंतरही कुटुंबीयांकडून परवानगी मिळाली की, मी सराव आणि दहीहंडीसाठी येत राहिले,” असं ती सांगते. म्हणजेच दहीहंडी तिच्यासाठी केवळ वर्षातून एकदा येणारा उत्सव नाही; तर कॉलेजच्या दिवसांपासून ते लग्नानंतरच्या आयुष्यापर्यंत सोबत राहिलेली ती एक वेगळीच ओळख आहे.

Mumbai's Swastik Dahi Handi Pathak
थर लावताना स्वस्तिक महिला गोविंदा पथक (ETV Bharat)

मुंबईपासून थेट न्यूयॉर्कपर्यंत!

'स्वस्तिक'च्या महिला गोविंदांचा प्रवास केवळ मुंबईच्या मैदानापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. 2014 मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (MTDC) माध्यमातून हे पथक न्यूयॉर्कला गेले होते. तिथे भारतीय संस्कृतीची ओळख करून देणाऱ्या एका कार्यक्रमात महाराष्ट्राची दहीहंडी सादर करण्यात आली. “सात समुद्रापलीकडे जाऊन आपला सण साजरा करण्याचा तो अनुभव अतिशय वेगळा होता. मुंबईत आपण जो सण साजरा करतो, तोच तिथे जाऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करून दाखवताना मनापासून आनंद झाला,” असं स्वरा सांगते. परदेशातील दहीहंडीचा हा अनुभव तिथेच थांबला नाही; तर या पथकानं स्पेनमध्येही दहीहंडीचं प्रात्यक्षिक सादर केलं. त्यामुळे मुंबईच्या गल्लीबोळातून सुरू झालेली महिला गोविंदांची ही परंपरा थेट आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहोचली आहे.

Mumbai's Swastik Dahi Handi Pathak
स्वस्तिक महिला गोविंदा पथकाचा सराव (ETV Bharat)

ऑफिसमध्ये एक्झिक्युटिव्ह, मैदानावर गोविंदा!

स्वस्तिक'च्या मैदानावर सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेणारी गोष्ट म्हणजे या महिलांमधील विविधता! पथकातील डॉ. काजल चंद्रकांत निवाते सांगतात, “आमच्याकडे डॉक्टर्स आहेत, इंटिरिअर डिझायनिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला आहेत, डिझायनर्स आहेत, मेकअप आर्टिस्ट आहेत आणि आयटी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलाही आहेत. अगदी आमच्या अध्यक्षाही आयटी विभागातच कार्यरत आहेत.दिवसभराची नोकरी किंवा काम संपल्यानंतर शरीर थकलेलं असतं; तरीही सरावाच्या मैदानावर पाऊल ठेवताच त्यांचा उत्साह वेगळाच असतो. बारा-बारा तास काम करूनही या महिला न चुकता सरावाला येतात. त्यांच्या पाठीशी त्यांच्या कुटुंबाचा, विशेषतः पालकांचा आणि सासर-माहेरच्यांचा मोठा पाठिंबा आहे. ‘मुलींनी प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जायला हवं’ या विचारातून त्यांना मैदानावर उतरण्याची संधी मिळते.” म्हणूनच 'स्वस्तिक'ची दहीहंडी हा केवळ गोविंदांचा खेळ राहिलेला नसून, महिलांना स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून देणारं एक सक्षम व्यासपीठ बनलं आहे.

‘भीती वाटते, पण करून घेते!’

या पथकात आता नव्या पिढीचीही 'एन्ट्री' (प्रवेश) झाली आहे. पाचवीत शिकणारी पूर्वी रवी घोलप यंदापासून या पथकात सहभागी झाली आहे. उंचावर चढताना भीती वाटते का, असं विचारल्यावर तिनं अगदी सहज उत्तर दिलं, “भीती थोडीफार वाटते; पण मी त्यावर मात करून वर चढते!” दुसरीकडे, कॉलेजमध्ये शिकणारी मृणाल मंदार गवळे गेल्या चार वर्षांपासून या पथकात आहे आणि गेली दोन वर्षे ती सर्वात वरच्या थरात उभी राहत आहे. एका बाजूला 18 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या स्वरा, तर दुसऱ्या बाजूला नुकतीच मैदानात उतरलेली चिमुरडी पूर्वी! एकीकडे प्रगल्भ अनुभव आणि दुसरीकडे कमालीचा उत्साह, नेमक्या याच मिश्रणातून 'स्वस्तिक'ची पुढची पिढी आता मैदानात तयार होत आहे.

अध्यक्षांपासून संचालिकेपर्यंत महिलांचीच धुरा

या पथकाच्या वाटचालीत अध्यक्ष कथा निलेश मोरे यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. तर पथकाच्या संचालिका आरती अजय बारी असून, त्यांना अजय बारी यांची साथ मिळते. आरती बारी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वस्तिक महिला पथकानं गेल्या दोन दशकांत केवळ दहीहंडीतील सहभाग वाढवला नाही, तर महिलांच्या सहभागाला सामाजिक संदेशाची जोडही दिली. महिला सुरक्षितता आणि महिलांवरील अत्याचाराविरोधातील जनजागृतीसाठी पथकाने दहीहंडीच्या माध्यमाचा वापर केल्याची नोंद यापूर्वीच्या वृत्तांमध्येही झाली आहे.

थरापेक्षा मोठी गोष्ट

यंदा या पथकाच्या सरावात उंचीपेक्षा एकमेकींवरचा विश्वास अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे; कारण खाली उभ्या असलेल्या कोणत्याही एका महिलेचा तोल चुकला, तर वरच्या थरातील महिलेचंही संतुलन बिघडू शकतं. त्यामुळेच या खेळात ‘मी’पेक्षा ‘आपण’ असणं जास्त महत्त्वाचं असते. अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या दहीहंडीच्या दिवशी हंडी फुटेल आणि मैदानावर प्रचंड जल्लोष होईल; पण त्या काही क्षणांच्या आनंदाआधी अनेक दिवसांचा कठोर सराव, कामातून वेळ काढण्याची धडपड, घरच्यांची साथ आणि वर्षानुवर्षे जपलेली मैत्री या सगळ्याचा खरा कस लागणार आहे. 'स्वस्तिक'च्या या महिला गोविंदांची गोष्ट म्हणजे स्वतःची स्वतंत्र ओळख असलेल्या महिलांनी एका उत्सवासाठी एकत्र येण्याची यशोगाथा आहे. मुंबईच्या मैदानावरून थेट न्यूयॉर्क आणि स्पेनपर्यंत झेप घेणाऱ्या या महिलांनी गेल्या दोन दशकांत एक गोष्ट मात्र नक्की सिद्ध केली आहे; 'गोविंदा' कोणाचा, यापेक्षा गोविंदा होण्याची जिद्द कोणाची आहे, हेच सर्वात महत्त्वाचं!

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TAGGED:

स्वस्तिक महिला दहीहंडी पथक
MUMBAI DAHI HANDI PATHAK
SWASTIK DAHI HANDI MUMBAI
स्वस्तिक दहीहंडी पथक
SWASTIK DAHI HANDI PATHAK

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