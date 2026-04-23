ETV Bharat / state

जागतिक पुस्तक दिन विशेष! 15 वर्षांपासून वाचन संस्कृती जपणारा मुंबईतील किताब खाना माहीत आहे का?

मोबाईल फोन व्यसनाच्या काळातही येथे पुस्तकांच्या दुनियेत रमणारी तरुणाई पाहून वाचन संस्कृती अजूनही जिवंत असल्याचं स्पष्ट होतंय.

World Book Day Special
जागतिक पुस्तक दिन विशेष (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 10:44 AM IST

|

Updated : April 23, 2026 at 11:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 'वाचाल तर वाचाल' या उक्तीप्रमाणे भारतीय वाचन संस्कृती अगदी प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. आज मोबाईलच्या युगात पुस्तकं वाचणं कमी झालंय,” असं अनेकदा म्हटलं जातं. याचाच आढावा आज जागतिक पुस्तक दिनी घेण्याचा प्रयत्न ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा पवार-शेटे यांनी केलाय. त्यानिमित्ताने दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरात असलेल्या ‘किताब खाना’मध्ये मात्र याच्या उलट चित्र दिसत आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर या अनोख्या पुस्तकांच्या कॅफेला भेट देणाऱ्या तरुण-तरुणींची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलीय. मोबाईल व्यसनाच्या काळातही येथे पुस्तकांच्या दुनियेत रमणारी तरुणाई पाहून वाचन संस्कृती अजूनही जिवंत असल्याची साक्ष पटतेय.

तरुणाईचा 'हँगआउट स्पॉट' : तरुणाईचा 'हँगआउट स्पॉट' म्हणजे एखादं कॅफे, रेस्तराँ किंवा तत्सम तहान-भूक भागवण्याची आणि गप्पांचा फड रंगवण्याची जागा, असा सर्वसाधारण समज आहे. पुस्तकांचं दुकान कम वाचनालय हा त्यांचा आवडता जॉइंट आहे, यावर चटकन विश्वास बसणार नाही. दक्षिण मुंबईत अशी एक जागा आहे. 'किताब खाना' हे त्या जागेचं नावं. इथेही तरुणाईची भूक भागवली जाते. पण ही भूक वाचनाची आहे. आज किताब खाना तरुणाईसाठी हँगआउट स्पॉट म्हणूनही लोकप्रिय होत आहे. काही जण वाचनासाठी येतात, तर काही जण सोशल मीडियावर फोटो काढून टाकण्यासाठी येतात. पण या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी पुस्तकं आणि शांत वातावरणच आहे.

लॉकडाऊननंतर तरुण वाचकांची संख्या वाढली : किताब खानाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक संजीव कामत यांच्या मते, 2020 च्या लॉकडाऊननंतर इथे तरुण वाचकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. वाचन संस्कृती लयाला गेल्याच्या चर्चेत तथ्य नसल्याचं त्यांचं मत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वाचन कमी झालंय असं नाही. उलट मुलं-मुली मोठ्या संख्येने येतात. मीरा रोड, भाईंदर, कल्याण अशा दूरच्या भागातूनही विद्यार्थी येथे फक्त पुस्तकं पाहण्यासाठी आणि वाचण्यासाठी येतात. काही जण वाचून जातात, काही पुस्तकं खरेदीही करतात. किताब खाना कोणावरही पुस्तक खरेदीसाठी दबाव टाकत नाही. वाचनाची आवड निर्माण करणं हेच मुख्य उद्दिष्ट आहे. येथे काही लोक बसून वाचन करतात, तर काही पुस्तक खरेदी करून घरी नेतात, असं ते स्पष्ट करतात.

2010 पासूनचा वाचन संस्कृतीचा प्रवास : किताब खाना 2010 साली सुरू झाला. गेल्या 15 वर्षांपासून हे ठिकाण मुंबईतील वाचन संस्कृती जपण्याचं काम करीत आहे. या संकल्पनेमागे अमृता आणि समीर सोमैय्या यांची वाचनाची आवड होती. मुंबईत विविध भाषांतील आणि विषयांतील पुस्तके एकाच ठिकाणी उपलब्ध असावीत, या उद्देशाने त्यांनी हे पुस्तकांचं घर उभं केलं. किताब खानाचे संजीव कामत सांगतात की, सुरुवातीपासूनच हे ठिकाण वाचकांना आकर्षित करत आलंय. पूर्वी सीनियर वाचक जास्त यायचे, पण आता तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत आहे.

ऐतिहासिक सोमैय्या भवनातलं ‘किताब खाना’ : दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरातील 150 वर्ष जुन्या सोमैय्या भवनात हे पुस्तकांचं दुकान आहे. ब्रिटिशकालीन वास्तुशैली, उंच छत, दगडी खांब आणि शांत वातावरण यामुळे येथे येणाऱ्यांना एक वेगळाच अनुभव मिळतो. हे ठिकाण केवळ पुस्तक दुकान नसून एक सांस्कृतिक अनुभव देणारं केंद्र बनलं आहे.

हजारो पुस्तकांचा खजिना एकाच छताखाली : खरं तर येथे इंग्रजी, हिंदी, मराठी, उर्दू अशा विविध भाषांतील हजारो पुस्तकांचा संग्रह उपलब्ध आहे. जगभरातील साहित्य, क्लासिक पुस्तके आणि विविध विषयांवरील ग्रंथ येथे सहज पाहायला मिळतात. त्यामुळे वाचक येथे तासन्तास बसून वाचनाचा आनंद घेतात. हे ठिकाण केवळ पुस्तक दुकान न राहता एक ‘लाइफस्टाइल स्पॉट’ बनलंय.

आगीचा धक्का, पण पुन्हा उभारी : 2020 मध्ये येथे लागलेल्या आगीत काही नुकसान झालं होतं. मात्र सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यानंतर हे पुस्तक दुकान पुन्हा नव्या जोमाने सुरू करण्यात आलं.

मुंबईतील वाचन संस्कृतीचा ‘स्वर्ग’ : शहराच्या धकाधकीत शांततेचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर किताब खाना हा मुंबईकरांसाठी उत्तम पर्याय ठरत आहे. आधुनिक डिजिटल युगातही वाचनाची आवड जपणारं हे ठिकाण आजही पुस्तकप्रेमींसाठी वाचनसुखाचा ‘स्वर्ग’ ठरत आहे.

TAGGED:

BOOK LOVERS
NURTURING READING CULTURE
READING CULTURE MAGNET YOUTH
जागतिक पुस्तक दिन विशेष
MUMBAI KITAB KHANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.