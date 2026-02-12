ETV Bharat / state

मुंबईतील कोस्टल रोड बनलाय देशातील पहिला संगीत मार्ग, कानी पडणार 'जय हो'ची धून!

हंगेरी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीनंतर आता भारतातही आधुनिक तंत्रज्ञानातून विकसित झालेला म्युझिकल रोड बनलाय देशाची नवी ओळख.

Mumbai's iconic costal road has became the first musical road in country
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
मुंबई : धर्मवीर, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी मार्ग हा आता देशातील पहिला 'संगीत मार्ग' ठरलाय. हंगेरियन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं या रस्त्यावरील एका भागात विशेष संगीत पट्टे बसविण्यात आलेत. या संगीत मेलोडी पट्ट्यांवरून वाहन गेल्यावर तिथं ऑस्कर विजेत्या 'स्लमडॉग मिलेनियर' चित्रपटातील जगप्रसिद्ध 'जय हो' या गाण्याची धून कानी पडते. अशा प्रकारचा हा जगातील पाचवा आणि भारतातील पहिलाच प्रयोग आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (11 फेब्रुवारी) याचं लोकार्पण करण्यात आलं.


कसा आणि कुठं आहे कोस्टल रोडवरील संगीत पट्टा? : अमरसन्स गार्डन ते ब्रिच कँडी दरम्यान वरळीकडे जाणाऱ्या दिशेला भूमिगत बोगद्यातून बाहेर पडल्यानंतर दुभाजकाला लागूनच असलेल्या पहिल्या मार्गिकेवरून 500 मीटर अंतरावर हे संगीत पट्टे बसविण्यात आलेत. या पट्ट्यांवरून ताशी 70 ते 80 किलोमीटर वेगानं वाहन नेल्यास गाडीच्या चाकांच्या घर्षणातून निर्माण होणाऱ्या आवाजातून तिथं 'जय हो' या गाण्याची धून कानावर पडते. रस्त्याच्या पृष्ठभागावर ठराविक अंतरावर आणि विशिष्ट आकारात संगीत पट्टे बसविण्यात आले आहेत. वाहन ठराविक वेगात या पट्ट्यांवरून गेल्यावर चाकांच्या घर्षणातून निर्माण होणाऱ्या ध्वनीलहरींवर 'जय हो' गाण्याची धून तयार होते.


मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण संपन्न : हंगेरियन पद्धतीचं हे एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अद्ययावत तंत्रज्ञान असून भारतीय संस्कृती आणि संगीताचा सुंदर मिलाफ तयार होऊन हा संगीतमय रस्ता देशभरात कुतूहलाचा विषय ठरणारा आहे, अशी भावना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. तर इथं साकारलेला संगीत मार्ग मुंबईकरांच्या मनात देशभक्ती जागृत करणारा आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्रात अनेक संगीत मार्ग साकारण्यात येतील. लवकरच राज्याची ओळख असलेल्या समृद्धी महामार्गावरही प्रायोगिक तत्त्वावर ही संकल्पना राबविण्याचा विचार सुरू असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी वाहनात बसून 'स्लमडॉग मिलेनियर' या चित्रपटातील 'जय हो' या गीताची धून ऐकत संगीत मार्गाचा आनंदही घेतला. या लोकार्पण सोहळ्याला हंगेरीचे वाणिज्य दूत फॅरेन जारी, माजी खासदार राहुल शेवाळे, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे सोबत उपस्थित होते.


संगीत रोडमागील तंत्रज्ञान काय आहे? : जपानमध्ये साल 2007 मध्ये पहिल्यांदा ही संकल्पना वापरली गेली. जपानमधील एक इंजिनिअर शिझुओ शिनोडा यांनी बुलडोझरच्या साहाय्यानं रस्त्यावर काम करताना हा ध्वनी शोधून काढला होता. पुढं यातूनच 'मेलडी रोडट ही संकल्पना विकसित झाली. आजवर हंगेरी, जपान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमिराती मध्ये हे प्रयोग यशस्वी करण्यात आलेत. भारतातील करण्यात आलेला हा पहिलाच यशस्वी प्रयोग आहे. कोस्टल रोडवर रस्त्यावर ठराविक अंतरावर व विशिष्ट मोजमापात पट्टे तयार केले गेलेत. भूमिगत बोगद्यात वाहन असतानाच चालकांना या संगीतमार्गाची माहिती व्हावी, यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाकडून 500 मीटर, 100 मीटर आणि 60 मीटर अंतरावर आधीच या संगीत मार्गाच्या लेनबाबत माहिती देणारे सूचनाफलक लावण्यात आलेत.

