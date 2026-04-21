मुंबईकरांना लक्ष द्या! 2 दिवस शहरातील 'या' भागात पाणी येणार नाही

ए, बी, सी, ई आणि एफ दक्षिण विभागातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे, तर काही भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

There will be no water supply in some parts of the city for two days
2 दिवस शहरातील काही भागात पाणी येणार नाही (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 11:49 AM IST

मुंबई - मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आलीय. महानगरपालिकेतर्फे शिवडी येथील टनल भंडारवाडा टेकडी जलाशय वाहिनीवरील हाजीबंदर मार्ग येथे 1500 मिलीमीटर व्यासाचे बटरफ्लाय व्हॉल्व्ह बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आलंय. या कामामुळे भंडारवाडा टेकडी जलाशय, फॉसबेरी टेकडी जलाशय आणि गोलंजी टेकडी जलाशय या भागातला पाणीपुरवठा सुरळीत होणार आहे.
हे काम बुधवार 22 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून गुरुवार 23 एप्रिल 2026 रोजी पहाटे 4 वाजेपर्यंत म्हणजेच एकूण 18 तास सुरू राहणार आहे. परिणामी, ए, बी, सी, ई आणि एफ दक्षिण विभागातील काही भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे, तर काही भागांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

जाणून घ्या विभागनिहाय माहिती

‘ए’ विभाग -

  • पी. डी'मेलो मार्ग रहिवासी, रामगड झोपडपट्टी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), सेंट जॉर्ज रुग्णालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), नौदल डॉकयार्ड (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - दुपारी 1.40 ते 4 वाजता आणि रात्री 9.40 ते मध्यरात्री 2 वाजता) (बुधवार 22 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद राहणार)

‘बी’ विभाग -

  • उमरखाडी, नूरबाग, चिंच बंदर, मशीद बंदर, दाणा बंदर आणि वाडी बंदर परिसरात बुधवारी, तर महम्मद अली रोड, मशीद बंदर स्थानक परिसरात गुरुवारी पहाटे पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.
  • रेल्वे (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - सायंकाळी 7.15 ते रात्री 8 वाजता) (बुधवारी 22 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद राहणार)
  • मुंबई बंदर परिक्षेत्र (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - सायंकाळी 4.45 ते 5.55 वाजता आणि रात्री 11.40 ते मध्यरात्री 12.45 वाजता) (बुधवार 22 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद राहणार)

‘सी’ विभाग -

  • बॅनियन स्ट्रीट, इस्माईल कर्टे रोड, एसबीयूटी क्षेत्र, बोरा बाजार रस्ता, सरदार वल्लभभाई रस्ता, काजी रस्ता, अली उमर रस्ता, बापू कोटे मार्ग, झाम रस्ता, मशीद रस्ता, चिमना बुचर रस्ता, मटन रस्ता, धाबू रस्ता, पाकमोडिया स्ट्रीट (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - पहाटे 4.45 ते सकाळी 6 वाजता) (गुरुवार 23 एप्रिल 2026 रोजी पाणीपुरवठा बंद राहणार)

‘ई’ विभाग -

  • नेसबिट रोड, एन. एम. जोशी मार्ग, मदनपुरा, बदलूपुरा, नागपाडा, शेख हाफिझुद्दीन मार्ग, मेघराज शेट्टी मार्ग, गणेश हरि पारुंडेकर मार्ग, पाईस रस्ता, मुसा किल्लेदार रस्ता, सोफिया जुबेर मार्ग, डिमटिमकार मार्ग, एम. ए. मार्ग, टँकपाखाडी मार्ग, क्लिअर रोड, बी. जे. मार्ग, के. के. रोड (नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ - पहाटे 5 ते सकाळी 6.30 वाजता) (गुरुवार 23 एप्रिल 2026 रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा)
  • माझगाव कोळीवाडा, डॉकयार्ड रोड, काळाचौकी आणि घोडपदेव परिसरात बुधवारी, तर मदनपुरा, नागपाडा, आग्रीपाडा आणि भायखळा परिसरात गुरुवारी कमी दाबाने पाणी. जेजे, नायर आणि कस्तुरबा रुग्णालयास कमी दाबाने पाणीपुरवठा

​'एफ दक्षिण' विभाग -

  • शिवडी, वडाळा आणि अभ्युदयनगर भागात गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद राहणार. परळ, लालबाग, हिंदमाता आणि दादर परिसरात गुरुवारी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे.

पाण्याचा काटकसरीनं वापर करावा : नागरिकांनी पाण्याचा आवश्यक साठा करून ठेवणे गरजेचं असून, पाण्याचा काटकसरीनं वापर करावा. तसेच पाणी येत्या 4 ते 5 दिवस उकळून आणि गाळून प्यावे, असं आवाहनही महापालिका प्रशासनानं केलंय.

