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दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचे मुंबईत पडसाद; "आंदोलन हा लोकशाहीचा अधिकार" म्हणत मुंबईकरांचा संताप

कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थ्यांच्या दिल्लीतील आंदोलनावर मुंबईकरांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. या आंदोलनाबाबत 'ईटीव्ही भारत'नं मुंबईकरांशी संवाद साधला आहे.

Mumbaikar Reacts to Delhi CJP And Student Protest
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचे मुंबईत पडसाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 7:39 PM IST

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मुंबई : राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सोमवारी (20 जलै) 'नीट' (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आलं. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेच्या दिशेनं कूच करण्याचा प्रयत्न केल्यानं हे आंदोलन हिंसक बनलं. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या.

आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलीस, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) आणि सीआरपीएफ (CRPF) च्या जवानांना तैनात करण्यात आलं होतं. पोलिसांनी हा मोर्चा रोखण्याचा प्रयत्न केला असता दगडफेकीच्या घटनाही घडल्या. परिस्थिती बिघडत चालल्यानं, निदर्शकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य बळाचा आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला.

दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचे मुंबईत पडसाद (ETV Bharat)

मुंबईकरांनी व्यक्त केला संताप : दरम्यान, या घटनेचे पडसाद मुंबईतही उमटले. दादर परिसरात आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाबाबत मुंबईकरांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. काहींनी पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचं मत व्यक्त केलं, तर काहींनी शांततापूर्ण आंदोलनावर लाठीचार्ज करणं अयोग्य असल्याची भूमिका मांडली.

'आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील अधिकार' : विद्यार्थी आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत मुंबईकर वेदांत वाळुंज म्हणाले, "दिल्लीत जे घडलं ते अतिशय निंदनीय आहे. सरकारविरोधात तरुण शांततेत आंदोलन करत होते. अशा आंदोलनावर लाठीचार्ज करण्याची गरज नव्हती. हीच का लोकशाही, असा प्रश्न पडतो. आंदोलन करणारे विद्यार्थी दहशतवादी नव्हते. आंदोलन करणं हा प्रत्येक नागरिकाचा लोकशाहीतील अधिकार आहे. आम्ही दिल्लीतील आंदोलन करणाऱ्या युवकांसोबत तसेच सोनम वांगचूक यांच्या भूमिकेच्या समर्थनात आहोत."

पोलिसांच्या हातात बंदुका का होत्या? : अलिजे सिद्दिकी म्हणाले, "विद्यार्थी शांततेत आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्याची आवश्यकता नव्हती. त्याचबरोबर पोलिसांच्या हातात बंदुका का होत्या? हाही प्रश्न उपस्थित होतो. देशात बेरोजगारीसह अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनावर पोलिसांनी केलेला बळाचा वापर चुकीचा होता. देश नेमका कोणत्या दिशेनं चालला आहे, हा प्रश्न आज अधिक महत्त्वाचा ठरतो."

'पोलिसांची भूमिका निषेधार्ह' : स्नेहा महाजन म्हणाल्या, "विद्यार्थ्यांवर झालेला हल्ला चुकीचा होता. त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्याची गरज नव्हती. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत जे घडले, ते अत्यंत दुर्दैवी आणि चुकीचे आहे."

गणेश जाधव म्हणाले, "उपोषण करणं आणि आंदोलन करणं हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांशी पोलिसांनी केलेली वागणूक आणि त्यांच्यावर केलेला बळाचा वापर अयोग्य होता. या कारवाईत पोलिसांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्या. घडलेली घटना निषेधार्ह आहे."

किशोर पवार म्हणाले, "विद्यार्थी आपल्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करत होते. त्यांच्याशी चर्चा करण्याऐवजी सरकारनं पोलिसांचा वापर केला. ही भूमिका निषेधार्ह आहे. पेपरफुटी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला जातो, हे नेमकं कोणतं धोरण आहे, असा प्रश्न सरकारला विचारला पाहिजे."

मुंबईत सलग दुसऱ्या दिवशी निदर्शनं, अमित ठाकरेंचा पाठिंबा : कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या वतीने मुंबईत सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलन करण्यात आलं. मंगळवारी दुपारी आझाद मैदानावर आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास दादर आणि शिवाजी पार्क परिसरातही आंदोलकांनी निदर्शनं केली.

शिवाजी पार्क परिसरात आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड सुरू केली. यावेळी मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला. अशा प्रकारची आंदोलनं महाराष्ट्रासह देशभरात व्हायला हवीत, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

दरम्यान, आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी मुंबईत एकूण 8 एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन आणि परवानगीशिवाय आंदोलन केल्याप्रकरणी 900 हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी सर्वाधिक सुमारे 600 गुन्हे शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आले आहेत. याशिवाय माहीम, दादर, सायन, वरळी, काळाचौकी, भोईवाडा आणि वडाळा टीटी पोलीस ठाण्यांमध्येही आंदोलकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

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