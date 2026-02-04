राहुल गांधींना लोकसभेत बोलू न दिल्याचा निषेध : मुंबईत युवक काँग्रेसचं आंदोलन
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न दिल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत. मुंबईत युथ काँग्रेसच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं.
Published : February 4, 2026 at 5:58 PM IST
मुंबई : लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न दिल्याच्या निषेधार्थ मुंबई युवक काँग्रेसतर्फे मंगळवारी जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई काँग्रेस कार्यालय, राजीव गांधी भवन परिसरात हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्नांवर मोदी सरकार मौन : देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्नांवर मोदी सरकार मौन बाळगत असून सत्य दडपले जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. गलवान खोऱ्यातील संघर्षाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय लपवत आहेत, असा सवाल उपस्थित करत चीन प्रश्नावर केंद्र सरकारनं देशाला स्पष्ट उत्तर द्यावं, अशी मागणी झीनत शबरीन यांनी केली. 2020 मधील भारत आणि चीन संघर्षासंदर्भात माजी सैन्यदलप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी केलेल्या गंभीर खुलासांवर संसदेत चर्चा होऊ न देणं अत्यंत निषेधार्ह असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या विषयावर बोलण्यापासून राहुल गांधी यांना रोखण्यात आल्यानं देशभर संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
सरकारनं वेळीच निर्णय न घेतल्यानं शूर जवानांना हौतात्म्य : सैन्य दलाच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही मोदी सरकारनं वेळीच निर्णय न घेतल्यामुळे आपल्या शूर जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागलं, असा आरोप करण्यात आला. जवानांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनादरम्यान करण्यात आली. तसेच माजी सैन्यदलप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचं पुस्तक तत्काळ प्रसिद्ध करावं, अशीही मागणी युवक काँग्रेसनं केली. जवानांचं बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही. देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या धोरणांविरोधात युवक काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा झीनत शबरीन यांनी दिला. केंद्र सरकारनं तत्काळ सत्य देशासमोर मांडावं, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
