दोन लाख स्पर्धकांना मागे टाकत मुंबईच्या जिनिया चॅटर्जीने 'स्लीप इंटर्नशिप'मध्ये मारली बाजी!, कुटुंबाची कशी मिळाली साथ?
मुंबईच्या जिनिया चॅटर्जीने वेकफिटच्या स्लीप इंटर्नशिपमध्ये दोन लाख स्पर्धकांना मागे टाकत 9.6 लाखांचे बक्षीस जिंकले. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी चिन्मय जगताप यांनी.
Published : November 16, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 8:08 PM IST
मुंबई : झोपेचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या अनोख्या स्पर्धेत मुंबईतील जिनिया चॅटर्जी (Jiniya Chatterjee) हिने तब्बल 9.6 लाख रुपयांचं बक्षीस पटकावलं आहे. वेकफिट कंपनीने आयोजित केलेल्या पाचव्या 'स्लीप इंटर्नशिप'मध्ये देशभरातील दोन लाख स्पर्धकांना मागे टाकत तिनं प्रथम क्रमांक मिळवला. या स्पर्धेसाठी देशभरातून दोन लाख स्पर्धकांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी दहा स्पर्धकांची अंतिम फेरीसाठी निवड करण्यात आली होती. या अंतिम फेरीत जिनियाने बाजी मारली. या यशाचा आनंद व्यक्त करताना तिला तिच्या वडिलांची खूप आठवण आली. तर तिच्या आईची खूप साथ मिळाली असं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना जिनियाने सांगितलं.
जिनिया सलग दोन महिने झोपत होती का? : 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना जिनियाने सांगितलं की, 2019 पासून ती या इंटर्नशिपमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर यंदा तिची निवड झाली आणि तिला ही संधी मिळाली. या संपूर्ण प्रवासात कुटुंबाची मोठी साथ मिळाली. विशेषतः आईनं तिला मोलाचं सहकार्य केलं. या स्पर्धेबद्दल बोलताना जिनिया म्हणाली, "अनेकांना असं वाटतं की, मी सलग दोन महिने झोपत होते. मात्र, तसं अजिबात नाही. या काळात मी दररोज नियमितपणे आठ ते नऊ तास झोप घेतली. मी किती वेळ आणि कशा प्रकारे झोपते, याची सातत्याने तपासणी केली जात होती.
झोपेची तपासणी आणि माझ्यावर लक्ष : "सुरुवातीला माझा रिटर्न राऊंड घेण्यात आला. या स्पर्धेसाठी मी योग्य उमेदवार का?, हे मला त्यावेळी स्पष्ट करावं लागलं. त्यानंतर निवड झाल्यावर माझ्या हातावरील फिटबिटच्या माध्यमातून माझ्या झोपेची तपासणी केली जात होती. माझ्यावर लक्ष ठेवले जात होते. याशिवाय स्पर्धेदरम्यान काही मजेशीर टास्कही देण्यात आले होते. त्यामध्ये बॉलीवूडमधील एखादा प्रसंग सादर करणे, बेडरूम आवरणे अशा विविध कृतींचा समावेश होता."
जिनिया नक्की काय करते? : जिनिया चॅटर्जी स्वतः एक गायिका, डान्सर, ॲक्टर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, टीचर, उद्योजिका आहे. तिचे वडील हे प्रोफेशनल सिंगर होते. ती स्वतः आता म्युझिक आणि इंग्लिश शिकवते. जेव्हा ही इंटर्नशिप सुरू होती, तेव्हा ती फुल-टाईम जॉब करत होती. सध्या एका कंपनीमध्ये ती पार्ट-टाईम चिल्ड्रनसाठी बुक क्लब सेशन्स घेते.
जिनियाला स्लिप इंटर्नशिप बद्दल कसं कळतं? : 2019 मध्ये कॉलेजवरून घरी येत असताना रेडिओवर या इंटर्नशिप बद्दल जिनियाला कळलं. झोपण्यासाठी तुम्हाला पैसे मिळेल हे काय आहे? याची कुतूहल निर्माण झालं. तेव्हा तिनं ठरलं की यामध्ये भाग घ्यायचा. तेव्हापासून ती दरवर्षी या इंटर्नशिपसाठी अप्लाय करत होती. पाचव्या सीझनमध्ये शेवटी तिची निवड झाली.
गरजूंना करणार रक्कम दान : पुढे बोलताना जिनिया म्हणाली, मला बक्षीस म्हणून मोठी रक्कम मिळाली आहे. अशावेळी मी आणि माझ्या आईने ठरवलं आहे की, मला मिळालेल्या रकमेपैकी एक भाग दान करायचा. ज्यांना आधार नाही, अशा वयोवृद्धांची सेवा करणाऱ्या वृद्धाश्रमाला, अनाथ आश्रमाला आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी दान करणार आहे. याचबरोबर दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानी आलेल्या स्पर्धकांनादेखील मी यातला एक वाटा देणार आहे. कारण, त्यांनी मेहनत मोठी घेतली होती.
वडिलांची खूप आठवण आली : जिनिया चॅटर्जी 2019 पासून या स्पर्धेमध्ये उतरण्याचा प्रयत्न करत होती. तिच्या आई-वडिलांना तेव्हापासून माहिती होती. मात्र 2021 यावर्षी वडिलांचे कोरोना काळामध्ये निधन झालं. ज्यावेळी ती जिंकल्याची घोषणा झाली, त्या क्षणी तिला वडिलांची खूप आठवण आली. आयुष्यात वडिलांची वेळोवेळी आठवण येत असल्याचंही यावेळी जिनिया म्हणाली.
"माझ्या मुलीचा मला प्रचंड अभिमान आहे. ती खूप मेहनती आणि धाडसी आहे. मला देखील या कॉम्पिटिशनबद्दल इतकं माहिती नव्हतं. मात्र हे माझ्या मुलीनं कर्तृत्वाने ते करून दाखविलं. मला याचा फार आनंद आहे. याचबरोबर प्रत्येकानं चांगल्या आरोग्यासाठी व्यवस्थित झोप घेणं फार महत्त्वाचं आहे." - अनिलिपी चॅटर्जी, जिनियाची आई
निरोगी आयुष्यासाठी झोप फार महत्त्वाची : यावेळी बोलताना जिनिया म्हणाली की, या स्पर्धेमुळं मला मोठं आर्थिक बक्षीस जरी मिळालं आहे. या स्पर्धेमुळं माझ्या आयुष्यामध्ये शिस्त आलं. वेळेत झोपणं किती महत्त्वाचं आहे, हे मला या स्पर्धेमुळं समजलं. याचबरोबर आपण मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात राहतो. आपली झोप होत नाही. मात्र झोप घेणं फार महत्त्वाचं आहे. आपल्या झोपेला प्राधान्य देणं फार महत्त्वाचं आहे. आपल्याला निरोगी आणि आरोग्यदायी राहायचं असेल तर झोप फार महत्त्वाची आहे.
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