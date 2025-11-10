ETV Bharat / state

मुंबईला मिळणार वाहतुकीचा ‘तिसरा पर्याय’; सरकारकडून हटके नियोजन सुरू

‘मुंबई इन मिनिट्स’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देणारा हा प्रकल्प नेमका कसा असेल आणि मुंबईकरांना त्याचे काय फायदे मिळतील, याचा सविस्तर आढावा.

Mumbai will get a 'third option' of transportation
मुंबईला मिळणार वाहतुकीचा ‘तिसरा पर्याय’ (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 1:03 PM IST

मुंबई : मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेला मेट्रो आणि कोस्टल रोडनंतर आता तिसरा नवा पर्याय मिळणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) एकात्मिक भूमिगत रस्त्यांचे जाळे उभारण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी हे नेटवर्क विकसित केले जाणार असून, ते रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन मार्गांना परस्परांशी जोडणार आहे. या प्रकल्पामुळे पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण दिशांतील जोडणी अधिक सक्षम होईल, प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि वाहतूक कोंडीत मोठी घट होईल. ‘मुंबई इन मिनिट्स’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देणारा हा प्रकल्प नेमका कसा असेल आणि मुंबईकरांना त्याचे काय फायदे मिळतील, याचा सविस्तर आढावा.

प्रकल्प नेमका कसा असेल? : एकात्मिक भूमिगत रस्ते प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. यातून रस्ते आणि मेट्रो यांना पूरक असे एकात्मिक वाहतूक नेटवर्क (इंटिग्रेटेड) तयार होईल, ज्यामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होईल, प्रदूषणात घट होईल आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल. मुंबईतील दाटीवाटीची घरे, इमारती आणि मर्यादित जागा लक्षात घेता भूमिगत मार्ग ही वाहतुकीची क्षमता वाढवण्यासाठी सर्वाधिक शाश्वत आणि व्यवहार्य पर्याय ठरेल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी वाहतुकीच्या आवश्यकतेनुसार आणि भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.

शहरातील वाहतूक कोंडीत घट होणार : या उपक्रमांतर्गत मुंबई कोस्टल रोड, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील हाय-स्पीड रेल्वे स्थानक (बुलेट ट्रेन) आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (टी 2) यांना जोडणारा भूमिगत कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे. यामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि एस. व्ही. रोडवरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर भूमिगत मार्गामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, अवजड वाहने भुयारी मार्गाकडे वळवली जातील आणि शहरातील वाहतूक कोंडीत घट होईल.


'एमएमआरडीए'चे नियोजन काय?
पहिला टप्पा : वरळी सी लिंक – बीकेसी – विमानतळ लूप (सुमारे 16 किमी). मुंबई कोस्टल रोडला बीकेसी आणि विमानतळाशी जोडणारा मार्ग, तसेच मुंबई–अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरशी एकत्रित होणारा भाग. या टप्प्यात पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि एस. व्ही. रोडवरील कोंडी कमी करण्यावर भर असेल.
दुसरा टप्पा : पूर्व–पश्चिम जोडणी (सुमारे 10 किमी). पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग यांना जोडून क्रॉस सिटी प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी करणे.
तिसरा टप्पा : उत्तर–दक्षिण जोडणी (सुमारे 44 किमी). संपूर्ण मुंबईभर अखंड भूमिगत मार्ग तयार करून प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी नवी जोडणी उभारणे.

सद्यस्थिती काय? : प्राधिकरणाने 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पहिल्या टप्प्यासाठी टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यास मंजुरी दिली. यासाठी निविदा सूचना 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झाल्या असून, 17 ऑक्टोबर रोजी प्री-बिड मीटिंग घेण्यात आली. 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी निविदा उघडल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पात टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी अत्याधुनिक पद्धतीने केली जाणार आहे. निवडलेला सल्लागार भूगर्भीय, पर्यावरणीय आणि सामाजिक घटकांचा अभ्यास करून मार्गाची रचना तयार करेल आणि एमएमआरडीएला निविदा व्यवस्थापन प्रक्रियेत तांत्रिक सहाय्य देणार आहे.

अखंड, जलद, शाश्वत प्रवास शक्य - महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी : याविषयी माहिती देताना 'एमएमआरडीए'चे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी म्हणाले, ‘‘भुयारी रस्त्यांच्या नेटवर्कमुळे मुंबईतील वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हे नेटवर्क सध्याच्या रस्त्यांवरील ताण कमी करून मुंबईला पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण असे जोडेल. सध्या या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जात आहे. ज्यामध्ये तांत्रिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय परिणाम आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. डीपीआर अंतिम होऊन मंजूर झाल्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी वाहतुकीच्या गरजेनुसार आणि भविष्यातील वाढत्या मागणीच्या दृष्टीने टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल. हे नेटवर्क ‘मुंबई इन मिनिट्स’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देईल. रस्ते, मेट्रो, कोस्टल आणि भुयारी रस्ता या चार स्तरांमधील समन्वयामुळे अखंड, जलद आणि शाश्वत प्रवास शक्य होईल’’, असेही त्यांनी सांगितले.

सामान्य मुंबईकरांना काय फायदा होणार? : प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हे भुयारी रस्त्यांचे नेटवर्क मुंबईत भूमिगत एक्सप्रेस वेसारखे काम करतील. रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रदूषणात घट होईल आणि दक्षिण मुंबईपासून बीकेसीमार्गे विमानतळापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगवान होणार आहे. कोस्टल रोड, मेट्रो रेल्वे आणि महामार्गांसोबत हे नेटवर्क मिळून एमएमआरडीएच्या ‘मुंबई इन मिनिट्स’ या दृष्टिकोनाला साकार करेल. यामुळे रोजच्या प्रवासाचा वेळ वाचेल, इंधन खर्च कमी होईल आणि वाहतूक कोंडीमुळे होणारा त्रास कमी होऊन सामान्य मुंबईकरांचे जीवन सुलभ होईल. संपूर्ण मुंबईत टप्प्याटप्प्याने इंटिग्रेटेड टनल रोड उभारले जाणार असल्याने शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडेल, अशी माहिती मुखर्जी यांनी दिलीय.

