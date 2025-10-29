मुंबईत आज पावसाची शक्यता; राज्यातील 'या' जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी
आज मुंबईत दिवसभर ढगाळ वातावरण राहणार असून कधीही पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तविला आहे.
Published : October 29, 2025 at 10:24 AM IST
मुंबई : राज्यात अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून म्हणजे मुख्यतः दिवाळीनंतर मुंबईसह राज्यात अवकाळी पावसानं हजेरी लावली आहे. मुंबई आणि उपनगरात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून सायंकाळी आणि रात्री मध्यम ते मुसळधार स्वरुपाचा पाऊस पडत आहे. या अवकाळी पावसामुळं मुंबईकरांची आणि चाकरमान्यांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे. दरम्यान, आज (बुधवारी) सुद्धा मुंबईत दिवसभर ढगाळ वातावरण राहणार असून कधीही पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तविला आहे.
मुंबईत दिवसभर ढगाळ वातावरण : गेले दोन दिवस कोकण किनारपट्टीसह मुंबई, ठाणे आणि आसपासच्या भागात अचानक पावसाचा जोर पाहायला मिळाला. यानंतर आता मुंबईतील वातावरण बदलत्या स्वरूपाचं राहण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. मुंबई आणि उपनगरात प्रती तास 40 ते 50 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे. यामुळं दिवसभर कधीही पाऊस पडू शकेल, असं हवामान विभागानं म्हटलं आहे. तसंच मुंबईत दिवसभर ढगाळ वातावरण राहील, असंही म्हटलं आहे. दरम्यान, अशा परिस्थितीत मुंबईकरांनी घराबाहेर पडताना काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
अवकाळी पाऊस कशामुळं? : मुंबईत मागील चार-पाच दिवसापासून सायंकाळी पाऊस पडत आहे. आजही मुंबईत अवेळी म्हणजेच दिवसभर कधीही पाऊस पडणार असल्याचं हवामान खात्यानं म्हटलं आहे. तसंच मुंबईकरांनी घराबाहेर पडताना सोबत छत्री किंवा रेनकोट घ्यावा, म्हणजे अवेळी पडलेल्या पावसात भिजण्याची वेळ येणार नाही, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे. दरम्यान, "अवकाळी पावसाचे कारण म्हणजे अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे क्षेत्र जसजसे गुजरातच्या दिशेनं सरकत आहे, तशी पावसाची स्थिती निर्माण होत असून, पावसाचा जोर वाढत आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील काही भागात पाऊस पडत आहे," अशी माहिती मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागातील अधिकारी निता शशिधर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
राज्यातील काही जिल्ह्यात यलो अलर्ट जारी : दुसरीकडे, आज मुंबईसह राज्यातील काही भागात देखील पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तविला आहे. बंगालच्या उपसागरावर घोंगावत असलेल्या मोंथा चक्रीवादळाचा परिणाम राज्यात देखील जाणवत आहे. यामुळं राज्यातील काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर रायगड, रत्नागिरी, पालघर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागानं यलो अलर्ट जारी केला आहे.
हेही वाचा :