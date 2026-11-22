मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा! जलसाठा 74 टक्क्यांवर; पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची शक्यता
मुंबई शहर आणि उपनगरांना दररोज सुमारे 4,100 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. सध्याचा उपलब्ध जलसाठा मे महिन्यापर्यंत पुरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
Published : November 22, 2026 at 8:17 PM IST
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमधील जलसाठा 74 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जलसाठ्यात सुमारे 13 टक्क्यांची घट झाली आहे. वाढत्या उन्हामुळे धरणांमधील पाण्याचं मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन होत असून, आधीच मुंबईकरांवर 10 टक्के पाणीकपात लागू आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाण्याचे नियोजन अधिक काटेकोर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मुंबई शहर आणि उपनगरांना दररोज सुमारे 4,100 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. सध्याचा उपलब्ध जलसाठा मे महिन्यापर्यंत पुरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, वाढतं तापमान आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन मुंबई महानगरपालिकेकडून सातत्यानं करण्यात येत आहे.
दरम्यान, पाण्याचा अपव्यय आणि गैरवापर रोखण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन कठोर पावले उचलण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर करणाऱ्या नागरिकांसह संस्था आणि आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मुंबईकरांनी पाण्याचा वापर जपून आणि जबाबदारीने करावा, असं आवाहन करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाकडून अतिरिक्त पाणीसाठा घेण्याची मुंबई महापालिकेची तयारी :
मुंबई महानगरपालिका हद्दीत सध्या 10 टक्के पाणीकपात लागू आहे. मात्र, ही पाणीकपात आणखी वाढवण्याचा महापालिका प्रशासनाचा विचार नसल्याचं समजतं. उलट राज्य शासनाकडून अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध करून घेण्याची तयारी मुंबई महानगरपालिका करत आहे.
गेल्या वर्षी राज्य शासनाने मुंबई महानगरपालिकेला अप्पर वैतरणा धरणातून 93 हजार दशलक्ष लिटर, तर भातसा धरणातून 1 लाख 47 हजार दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून दिलं होतं. मात्र, त्यानंतर पाऊस सुरू झाल्यानं या पाणीसाठ्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला नव्हता. यंदाही गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक अतिरिक्त पाणीसाठा राज्य शासनाकडून मागवण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असल्याचं समजतं. त्यामुळे सध्या लागू असलेली 10 टक्के पाणीकपात वाढवली जाणार नसल्याचं संकेत मिळत आहेत.
पाण्याची गळती आणि चोरी रोखण्यावर भर; विहिरींचे पुनरुज्जीवन :
पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शहरातील पाण्याची गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय मुंबईतील विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याचे कामही महापालिकेने हाती घेतले आहे. या विहिरी पुन्हा वापरात आणल्यास पाण्याचे अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत आणि पर्यायी जलस्रोतांच्या माध्यमातून पाणीटंचाईवर मात करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे.
💧मुंबईकरांनो, पाणी जपून वापरा… #mybmcupdates https://t.co/MRVyOY1PHV— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) November 15, 2026
पाण्याची उधळपट्टी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करा- खणकर:
मुंबई शहरात यंदा पावसाचं प्रमाण कमी राहिल्याने पाणीसाठ्यावर परिणाम झाला आहे. परतीच्या पावसानंही पाठ फिरवल्याने आगामी एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांपर्यंत पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुंबईत यापूर्वीच 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचा अनावश्यक वापर आणि उधळपट्टी करणाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी मुंबई महानगरपालिकेचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केली आहे.
मुंबईकरांना वारंवार पाणी बचतीचे आवाहन करूनही काही ठिकाणी पाण्याचा वारेमाप वापर, पाण्याची नासाडी आणि चोरीचे प्रकार सुरू आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचे परिपत्रक काढावे आणि संबंधित ठिकाणी नोटिसा लावाव्यात, अशी मागणी खणकर यांनी केली. एका व्यक्तीवर कारवाई झाल्यास त्यातून इतरांनाही धडा मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🔷पाण्याचा प्रत्येक थेंब अनमोल आहे 🔷 🔷पाणी जपून वापरा 💧 #mybmcupdates https://t.co/FMDHcDNtzY— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) November 22, 2026
टँकर लॉबी सक्रिय - विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर :
दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी पाण्याच्या वापरावरून मुंबई महानगरपालिका प्रशासनावरच निशाणा साधला आहे. मुंबईकरांना पाणी वाचवण्याचं आवाहन केलं जात असताना महापालिका दुसरीकडे रस्ते धुण्यासाठी पाण्याचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच महापालिकेत टँकर लॉबी सक्रिय झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करायचीच असेल, तर ती सर्वप्रथम मुंबई महानगरपालिकेवर झाली पाहिजे. प्रदूषणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत पाणी अधिक महत्त्वाचं असल्याचे मत किशोरी पेडणेकर यांनी व्यक्त केलं.