मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या धरणांमधून गाळ काढण्याचा प्रस्ताव पालिकेने परत पाठवला!
गाळ काढण्यासंदर्भातला प्रस्ताव शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसमोर आला होता.
Published : October 10, 2026 at 9:46 AM IST
मुंबई - मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱया धरणांमध्ये साठलेला गाळ काढण्यासंदर्भातला प्रस्ताव शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीसमोर आला होता. हा प्रस्ताव अपूर्ण असून पुन्हा एकदा व्यवस्थित करून समोर आणावा, असे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिलेत.
विहार, तुळसी, तानसा, मोडकसागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा आणि तानसा या सात धरणांमधून मुंबईसाठी पाणीपुरवठा होतो. यापैकी अप्पर वैतरणा आणि भातसा हे धरणं राज्य शासनाच्या अखत्यारित येतात, तर विहार आणि तुलसी या दोन धरणांमधून पाणीपुरवठा अतिशय अल्प होतो. या सर्व धरणांमध्ये सरासरी गाळ साठला आहे. हा गाळ काढण्याबाबतचा प्रस्ताव शुक्रवारी प्रशासनाने मुंबई महानगरपालिकेसमोर ठेवला. मात्र, हा प्रस्ताव घाईघाईने केला असून, प्रस्ताव व्यवस्थित सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत.
याविषयी बोलताना यशोधन फणसे यांनी गाळ काढल्याने दहा टक्के पाणी वाढेल. मात्र, दिलेला प्रस्ताव हा व्यवस्थित नसून, सविस्तर अभ्यास करून प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याची विनंती प्रशासनाला केली. स्थायी समिती अध्यक्षांना हा प्रस्ताव पुन्हा पाठवण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
एमआयएमचे जमीर कुरेशी यांनी "दरवर्षी नालेसफाईदरम्यान टेंडर दिल्यामुळे गाळ काढण्यात घोटाळा होतो. तसाच घोटाळा या प्रकल्पात देखील होऊ शकतो. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने स्वतःची सक्षम यंत्रणा उभारावी," अशी मागणी केली.
भाजपा गटनेते गणेश खणकर यांनी यंदाच्या पावसाळी स्थितीचं उदाहरण देत गाळ काढणं बंधनकारक करू शकलो, तर याचा विचार करणं गरजेचं असल्याचं मत व्यक्त केलं. तर गाळ काढून मिळणारे पाणी हे आपल्यासाठी बोनस असेल आणि त्यासाठी मुंबईच्या हद्दीतील धरणांमध्ये हा प्रयोग करायलाच हवा ,असे मत व्यक्त केले. यासोबत इंटरनॅशनल ग्रुपला सोबत घेऊन हा गाळ काढण्यात यावा, असं मत काँग्रेस नगरसेविका ट्यूलिप मिरांडा यांनी व्यक्त केलं.
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