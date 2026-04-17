गिरगाव मेट्रो स्थानकाबाहेर पाइपलाईन फुटली; हजारो लिटर पाणी वाया, सबवेमध्ये शिरलं पाणी
कडक उन्हात पाण्याचा थेंब मोलाचा असताना गिरगाव मेट्रोबाहेर पाईपलाईन फुटल्यानं हजारो लिटर पाणी वाया गेलं. मेट्रो सबवेमध्येही पाणी शिरल्यानं प्रवाशांचे हाल झाले.
Published : April 17, 2026 at 1:53 PM IST
मुंबई : एककीडं कडक उन्हामुळं लोकांचा जीव कासावीस होत आहे आणि दुसरीकडं जीवनदायी पाणी डोळ्यांदेखत वाया जात आहे. उन्हाळ्यात पाण्याचा एक-एक थेंब सोन्यासारखा मोलाचा असतो. आजही राज्यात अनेक ठिकाणी पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागते. अशी परिस्थिती असताना गिरगाव मेट्रो स्टेशनबाहेर पाईपलाईन फुटून हजारो लिटर पाणी रस्त्यावरून वाहून गेलं. शुक्रवारी पहाटे 5.15 वाजण्याच्या सुमारास पाण्याची मुख्य पाइपलाईन अचानक फुटल्यामुळं हजारो लिटर पाणी वाया गेलं. या घटनेमुळं परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं असून मेट्रो स्थानकाच्या सबवे मध्येही पाणी शिरल्याची माहिती समोर आली आहे.
वारंवार तक्रार देऊनही काम सुरू : "परिसरात रात्री बारा वाजल्यापासून सकाळी साडेचारपर्यंत रस्त्याचं काम होतं. कामामुळं परिसरातील नागरिकांना त्रास होतो, तरीपण हे काम रात्रीच केलं जातं. याबाबत नागरिकांनी अनेकवेळा तक्रारदेखील केली आहे. पण काम रात्रीच होतं. शुक्रवारी साधारण सकाळी चार साडेचारच्या दरम्यान काम सुरू असताना जेसीबीमुळं मोठी पाईप फुटली. त्यामुळं प्रचंड पाण्याचा लोट परिसरात वाहायला लागला. यात हजारो लिटर पाणी वाया गेलं. याबाबत आम्हाला माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही तिथं पोहोचलो. तेव्हा कंत्राटदार तिथून निघून गेलेला होता. पाईप फुटल्यामुळं क्रांतीनगर भागात पाणीच आलं नाही तर मुगभाट बोरभाट, मंगलवाडी आणि केळवाडी इथं कमी दाबानं पाणी आलं," अशी माहिती शिवसेना (उबाठा) शाखाप्रमुख निलेश अहिरेकर यांनी दिली.
गिरगाव मेट्रो स्टेशनमध्ये शिरलं पाणी : रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामादरम्यान कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळं ही पाइपलाईन फुटल्याचा आरोप केला जात आहे. पहाटेच्या वेळी अचानक मोठ्या दाबानं पाणी बाहेर आल्यामुळं काही वेळातच रस्त्यावर तलाव तयार झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. पाण्याच्या प्रवाहामुळं गिरगाव मेट्रो स्थानकाच्या प्रवेशद्वाराजवळील सबवेमध्ये पाणी शिरलं. त्यामुळं सकाळच्या प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. काही ठिकाणी घसरण निर्माण झाल्यामुळं अपघाताचा धोका देखील वाढला होता.
निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई : घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर 6च्या दरम्यान महानगरपालिका आणि संबंधित विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी गळती रोखण्याचं काम सुरू केलं. तसंच सबवेमधील पाणी बाहेर काढण्यासाठी पंपची व्यवस्था केली. या घटनेमुळं मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी झाल्यानं नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. महानगरपालिकेकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
