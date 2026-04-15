पांजरापोळ जलशुद्धीकरण केंद्रातील वीज खंडित; मुंबईत पाणी पुरवठ्यावर परिणाम
मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरांमध्ये आज पाणी पुरवठ्यात सुमारे 20 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना पाण्याचा जपून वापर करावा लागणार आहे.
Published : April 15, 2026 at 10:05 AM IST
मुंबई : पांजरापोळ जलशुद्धीकरण केंद्राला होणारा वीजपुरवठा मंगळवारी (14 एप्रिल) सायंकाळी सुमारे 5:45 वाजता अचानक खंडित झाल्यामुळे मुंबईतील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार पांजरापोळ जलशुद्धीकरण केंद्राला होणारा वीजपुरवठा बुधवारी (15 एप्रिल) पहाटे 12:45 वाजेपर्यंत पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर जलशुद्धीकरण प्रक्रिया आणि जलवाहिन्यांमधील दाब पूर्वस्थितीत येण्यासाठी आणखी सुमारे दोन तास लागणार आहेत. या तांत्रिक बिघाडामुळे शहर आणि पूर्व उपनगरांमध्ये आज पाणीपुरवठ्यात सुमारे 20 ते 25 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. तसेच अनेक भागांमध्ये कमी दाबानं पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता महापालिकेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. घाटकोपर, भांडुप, विक्रोळी, मुलुंड तसेच काही मध्य मुंबई भागांमध्ये या कपातीचा अधिक परिणाम जाणवू शकतो.
दक्षिण मुंबईतदेखील इतर तांत्रिक कारणांमुळे काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा कमी दाबानं किंवा उशिरा पाणी येण्याच्या परिस्थितीची माहिती मंगळवारी मुंबई महापालिकेनं दिली आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातील वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे शहर आणि पूर्व उपनगर परिसरात पंपिंग प्रक्रिया थांबली होती. त्यामुळे परिणामी संपूर्ण पाणीपुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, वीजपुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात येणार आहे. सकाळनंतर परिस्थिती हळूहळू सुधारेल, असा अंदाज आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं नागरिकांना पाण्याचा जपून वापर करण्याचं आवाहन केलं आहे. अनावश्यक वापर टाळून उपलब्ध पाण्याचा योग्य नियोजन करून वापर करावा, असेही प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई महापालिकेनं काय दिली माहिती?- मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार पाजरापुर येथील जलशुद्धीकरण केंद्राला होणारा वीजपुरवठा ट्रिप झाल्यानं मुंबई 2 द्वारे होणारा शहर आणि पडघा वीज उपकेंद्रातून पिसे आणि पांजरापूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला केला जाणारा वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे मंगळवारी सायंकाळी 5:45 ते 6:15 या कालावधीत जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचं कार्य प्रभावित झालं आहे. परिणामी, पिसे व पांजरापूर येथून होणारा मुंबई 1आणि मुंबई 2 टप्प्याचा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे.
रात्री 9 वाजेपर्यंत 20 टक्के ते 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे.