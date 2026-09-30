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मुंबईच्या धरणांमध्ये 96 टक्के पाणीसाठा असूनही पाणीकपात मागे घेण्याचा 'चेंडू' राज्य सरकारच्या 'कोर्टात'

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पाणीसाठा असला तरी पाणीकपातीचा निर्णय हा महापालिकेनं मागे घेतला नाही. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर महापालिका त्याची अंमलबजावणी करणार आहे.

BMC
संग्रहित- मुंबई महापालिका (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 7:54 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 8:38 PM IST

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मुंबई - मुंबईकरांना पाणी पुरवण्यात येणाऱ्या सात धरणांमध्ये सरासरी 96.37 इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. एकीकडे 75 टक्के महाराष्ट्रमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी महाराष्ट्राच्या राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये पाणीसाठा उपलब्ध असल्यामुळे मुंबईकरांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र, भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी सध्या पाणीकपात सुरू आहे. हा निर्णय घेण्यााचे 'चेंडू' मुंबई महापालिकेनं राज्य सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे.



मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईला पाणी पुरविण्यात येणाऱ्या सात धरणांमध्ये अप्पर वैतरणा धरणात 96.60 टक्के उपलब्ध पाणीसाठा आहे. मोडकसागर धरणामध्ये 81.34 टक्के पाणीसाठा आहे. तानसा धरणात 95.60 टक्के पाणीसाठा आहे. मध्य वैतरणा धरणात 99.23 टक्के पाणीसाठा आहे. भातसा 98.32 टक्के पाणीसाठा आहे. विहार धरणात 100% पाणीसाठा आहे. तुलसी धरणात 98.94 % पाणीसाठा आहे. त्यामुळे सध्या, तरी मुंबईकरांना पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावं लागणार नाही.

पाणीकपात मागे घेण्यामागं पदाधिकाऱ्यांचं काय मत आहे? (Source- ETV Bharat Reporter)


पाणी कपातीचं काय होणार? सातही धरणांमध्ये मुबलक साठा असला तरी मुंबईमध्ये जुलै महिन्यापासून दहा टक्के पाणी कपात सुरू आहे. याविषयी बोलताना मुंबई महापालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी म्हणाले की, धरणांमध्ये 15 मे 2027 पर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मुंबईची सरासरी 96 टकेके धरणे भरली आहेत. मात्र, अल निनोचा प्रभाव पाहता सध्या सुरू असलेली दहा टक्के पाणी कपात रद्द करायची की तसेच ठेवायची याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापौर रितू तावडे यांच्यासोबत प्रशासकीय अधिकारी एकत्रित येऊन घेणार आहेत. याचबरोबर हा जलसाठा ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पुरवायचा असल्यामुळे योग्य ते नियोजन करायचे आहे. त्यासाठी बैठक घेऊन पाणी कपात वाढवायची का? की आहे ती कमी करायची? याविषयीदेखील निर्णय घेतला जाईल.

75 टक्के महाराष्ट्रामध्ये एकीकडे दुष्काळ आहे. यामुळे भविष्यात जो राखीव कोटा मुंबई महानगरपालिकेला मिळतो तो कशाप्रकारे मिळेल याविषयीदेखील बैठक चर्चा होईल. मात्र, आम्ही 10 टक्के पाणी कपात कमी करण्याचा निर्णय लवकरच घेऊ- सभागृह नेते गणेश खणकर


प्रशासनाची काय भूमिका आहे? - मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्या 15 मे 2027 पर्यंत पुरेल एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय केवळ सध्याचा साठा पाहून न घेता राखीव साठा, शासनस्तरावरील नियोजन आणि पुढील पावसाळ्यापर्यंत किती पाणी पुरेल, याचा विचार करून घेतला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतरच पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अभिजित बांगर यांनी मंगळवारी सभागृहात दिली होती.

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Last Updated : September 30, 2026 at 8:38 PM IST

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MUMBAI WATER ISSUE
BMC ON WATER CUT
GANESH KHANKAR ON MUMBAI WATER
डॉ अभिजित बांगर
BMC

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