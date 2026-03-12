विधानभवनाला ईमेलद्वारे बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी
विधानभवनाला ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. बॉम्ब निकामी पथक (बीडीएस) पथकासह पोलीस घटनास्थळी उपस्थित आहेत.
मुंबई- विधानभवनाला ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. बॉम्ब निकामी पथक (बीडीएस) पथकासह पोलिस घटनास्थळी उपस्थित आहेत. विधानभवनाला धमकीचा ईमेल आल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालंय. पोलिसांनी विधानभवन परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू केलंय. तसेच विधानभवनातील कर्मचाऱ्यांनाही बाहेर रोखण्यात आलंय. सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं विधानभवनात सामान्य नागरिक, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम सुरू आहे. विधानभवनात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी मिळाल्यापासून सखोल तपासणी सुरू आहे, असे विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी सांगितलंय. सकाळी 6 वाजून 57 मिनिटांनी विधानभवनाच्या ईमेलवर धमकीचा मेसेज आला. शेअर मार्केट, मेट्रो, हायकोर्ट, बँक या 4 ठिकाणी धमक्यांचा ईमेल आला असून, पोलीस यंत्रणेनं तत्काळ त्याची दखल घेत तपास सुरू केल्याचंही राम शिंदे यांनी सांगितलंय.
