ETV Bharat / state

विधानभवनाला ईमेलद्वारे बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी

विधानभवनाला ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. बॉम्ब निकामी पथक (बीडीएस) पथकासह पोलीस घटनास्थळी उपस्थित आहेत.

vidhan bhawan House
विधान भवन (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 9:33 AM IST

|

Updated : March 12, 2026 at 9:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- विधानभवनाला ईमेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाली आहे. बॉम्ब निकामी पथक (बीडीएस) पथकासह पोलिस घटनास्थळी उपस्थित आहेत. विधानभवनाला धमकीचा ईमेल आल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालंय. पोलिसांनी विधानभवन परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू केलंय. तसेच विधानभवनातील कर्मचाऱ्यांनाही बाहेर रोखण्यात आलंय. सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं विधानभवनात सामान्य नागरिक, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात शोधमोहीम सुरू आहे. विधानभवनात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी मिळाल्यापासून सखोल तपासणी सुरू आहे, असे विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी सांगितलंय. सकाळी 6 वाजून 57 मिनिटांनी विधानभवनाच्या ईमेलवर धमकीचा मेसेज आला. शेअर मार्केट, मेट्रो, हायकोर्ट, बँक या 4 ठिकाणी धमक्यांचा ईमेल आला असून, पोलीस यंत्रणेनं तत्काळ त्याची दखल घेत तपास सुरू केल्याचंही राम शिंदे यांनी सांगितलंय.

सविस्तर वृत्त लवकरच

Last Updated : March 12, 2026 at 9:43 AM IST

TAGGED:

VIDHAN BHAVAN BOMB THREAT
विधान भवन
VIDHAN BHAWAN HOUSE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.