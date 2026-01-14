मुंबई महापालिका निवडणूक; शहर सज्ज, 15 जानेवारीला वाहतुकीत बदल, 'या' कार्यालयांना राहणार सुट्टी
सरकारनं मुंबई महापालिका निवडणूक आणि इतर 29 महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर 15 जानेवारी 2026 रोजी रस्ते वाहतुकीत बदल, शासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर केली आहे.
मुंबई : मुंबईत उद्या, 15 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शहर सज्ज झालं आहे. प्रचाराचा अधिकृत कालावधी संपला असून प्रशासन, मुंबई पोलीस, महानगरपालिका कर्मचारी आणि निवडणूक यंत्रणा यांनी मतदान प्रक्रिया शांततेत, सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी अंतिम तयारी पूर्ण केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरात रस्ते बंदी, वाहतुकीत बदल, शासकीय कार्यालयांना सुट्टी, मतदारांसाठी विशेष सुविधा आणि कडक सुरक्षा उपाय लागू करण्यात आले आहेत.
85 लाख मतदारांना माहिती चिठ्ठ्यांचं वाटप : मतदान प्रक्रिया अधिक सोपी आणि व्यवस्थित व्हावी, यासाठी प्रशासनानं मुंबईत एकूण ८५ लाख मतदार माहिती चिठ्ठ्या घराघरात वितरित केल्या आहेत. या चिठ्ठ्यांवर मतदाराचं नाव, पत्ता, मतदान केंद्राचा पत्ता आणि मतदान कक्ष क्रमांक नमूद करण्यात आला आहे. त्यामुळं मतदारांना आपलं मतदान केंद्र शोधणं आणि वेळेत मतदान करणं अधिक सुलभ होणार आहे. याशिवाय, उर्वरित चिठ्ठ्या मतदान केंद्रांवरही उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.
14 ते 16 जानेवारीदरम्यान रस्ते बंद : निवडणूक शांततेत पार पडावी, यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी विशेष वाहतूक सूचना जारी केली आहे. मतदान यंत्रांचं वितरण, मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणीच्या कामासाठी 14 ते 16 जानेवारीदरम्यान शहरातील अनेक भागांमध्ये वाहतुकीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
कांदिवली आणि मालाड परिसरातील प्रमुख रस्ते बंद : खालील रस्ते केवळ निवडणूक कामासाठी आणि अत्यावश्यक सेवांसाठीच खुले राहतील.
- वासंजी लालजी मार्ग - मातोश्री झुणका-भाकर केंद्र ते चंद्रेश मद्यविक्री दुकान
- बजाज मार्ग - स्वामी विवेकानंद मार्ग चौक ते बजाज शाळा
- बजाज आडवा मार्ग क्रमांक 1 - सम्राट इमारत ते सुपर खरेदी संकुल
- मारवे मार्ग (उत्तर दिशेने जाणारा) - कच्चा मार्ग ते बाफिरा चौक
हे सर्व रस्ते 14 जानेवारी सकाळपासून 16 जानेवारी मध्यरात्रीपर्यंत बंद राहणार आहेत.
सायन, दादर आणि वरळी भागात विशेष निर्बंध : सायन परिसरात (विशेषतः मार्ग क्रमांक 24-ब, सायन पूर्व) काही रस्त्यांवर फक्त निवडणूक कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. सामान्य वाहनांना येथे प्रवेशबंदी असेल. तर दादर (पश्चिम) भागातील राव बहादूर शंकरराव बोले मार्ग, रानडे मार्ग येथे प्रवेशबंदी आणि वाहन उभं करण्यास मनाई क्षेत्र लागू करण्यात आले आहेत. वरळी परिसरातील डॉक्टर ई. मोझेस मार्गावर वाहन उभं करण्यास आणि वाहन प्रवेशास निर्बंध घालण्यात आले आहेत, विशेषतः मतमोजणीच्या काळात. तसेच मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचं आवाहन केलं असून, अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असं स्पष्ट केलं आहे.
15 जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी :मतदारांना मतदानासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी १५ जानेवारी रोजी मुंबईत सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ही सुट्टी सरकारी तसेच खासगी कार्यालयांनाही लागू राहणार आहे. याशिवाय, मुंबई मध्यवर्ती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय हे १४ आणि १५ जानेवारी रोजी पूर्णतः बंद राहणार आहे. या कार्यालयाचा परिसर निवडणूक व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येणार असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
13 ते 16 जानेवारी मद्यविक्रीस बंदी : निवडणूक काळात शहरात शांतता राखण्यासाठी 13 ते 16 जानेवारीदरम्यान मद्यविक्री आणि मद्यसेवनास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या मद्यविक्रीस परवानगी दिली जाणार नाही.
मतदान केंद्रांवर विशेष बंदोबस्त : शहरातील सर्व मतदान केंद्रांवर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मतदान यंत्रं ठेवण्यात आलेल्या सुरक्षित कक्षांवर अतिरिक्त सुरक्षा, सतत चित्रण व्यवस्था, गस्ती पथके आणि त्वरित प्रतिसाद देणारी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. समाजमाध्यमांवरही विशेष लक्ष ठेवलं जाणार असून अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ही निवडणूक लोकशाहीचा उत्सव आहे. प्रत्येक नागरिकानं शांततेनं आणि उत्साहानं मतदान करून आपलं कर्तव्य बजावावे, असं आवाहन निवडणूक प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
