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मुंबईकरांच्या सेवेत लवकरच येणार 238 एसी लोकल; एमआरव्हीसीचा रोड मॅप तयार

लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेमध्ये 238 एसी लोकल येणार आहेत. याविषयीची माहिती एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष विलास वाडेकर यांनी दिली.

MUMBAI TO GET 238 AC LOCAL
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 11:06 PM IST

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मुंबई : मुंबईकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेमध्ये 238 एसी लोकल येणार आहेत. याविषयीची माहिती एम.आर.व्ही.सीचे अध्यक्ष विलास वाडेकर यांनी दिली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सुधारित धोरणाचा उद्देश एसी AC रेकचा समावेश नवीन कॉरिडॉर, अतिरिक्त रेल्वे मार्गिका आणि अन्य क्षमता वृत्तीची कामे कार्यान्वित होण्याची सुसंगत होणे हा आहे. जेणेकरून मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये शक्य तितक्या लवकर व्यापक सुधारणा घडवून आणता येईल. मुंबई लोकल हे केवळ वाहतुकीचे साधन नाही तर ती मुंबईची जीवनवाहिनी आहे आणि शहराच्या दैनंदिन जीवनाचा अभिभाज्य भाग आहे यामुळे एसी उपनगरीय प्रवासाचे फायदे मुंबईकरांपर्यंत लक्षणीय रित्या लवकर पोहोचावेत यावर त्वरित उत्पादन धोरणाचा भर आहे.



पुढे बोलताना ते म्हणाले की उपनगरीय रेल्वे अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने नवीन कॉरिडॉर, अतिरिक्त रेल्वे मार्गेका, 15 डब्यांच्या गाड्यांसाठी फलाटांचा विस्तार तसेच अन्य क्षमता वृद्धीच्या कामासाठी सुमारे 22000 कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. ही काम 2029 पर्यंत पूर्ण होतील असा आमचा अंदाज आहे.

अतिरिक्त एसी उपनगरीय रेक्स यांना मंजुरी : या पायाभूत सुविधा विस्तारासोबतच सरकारने मुंबईसाठी अतिरिक्त एसी उपनगरीय रेक्स यांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र टेक्नॉलॉजी पार्टनर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या खरेदीचा कालावधीचे मूल्यमापन केल्यानंतर रेक्स उत्पादनानंतरची पुरवठा प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी सुमारे 3 वर्षे लागतील, असे निदर्शनास आले. यामुळे पहिली रेक 2030 पर्यंत उपलब्ध झाली असती आणि संपूर्ण ताफ्याचा पुरवठा 2034 पर्यंत झाला असता.



या कंपन्यांना देण्यात आले काम : यामुळे आता ही सर्व काम इंटिग्रल कोच फॅक्टरी, चेन्नई रेल कोच फॅक्टरी, कपूर्तला मॉर्डन कोच फॅक्टरी, रायबरेली या रेल्वेच्या संस्थांना देण्यात आली आहे. यामुळे या 238 रेकची निर्मिती 2027 मध्येच उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. संपूर्ण 238 रेकचा ताफा 2030 पर्यंत प्राप्त करण्याचे लक्ष आहे.


नॉन एसी ट्रेनचे काय? : एकीकडे ऐसी ट्रेन वाढणार मात्र दुसरीकडे नॉन एसी ट्रेन कमी होणार पर्यायी ज्या लोकांना एसी ट्रेन परवडत नाही त्या प्रवाशांचं काय? याविषयी बोलताना वाडेकर यांनी माहिती दिली की, सध्या 285 नॉन एसी ट्रेन सुरू आहेत. याचबरोबर 23 एसी ट्रेन सुरू आहेत. यामुळे जर ऐसी ट्रेनची क्षमता वाढली तर एसी ट्रेनची संख्या 262 होणार. पर्यायी नॉन एसीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी 285 नॉन एसी ट्रेन उपलब्ध असतील.

TAGGED:

MUMBAI RAIL VIKAS CORPORATION
MUMBAI TO GET 238 AC LOCAL
मुंबईकरांच्या सेवेत 238 एसी लोकल
एमआरव्हीसीचा रोड मॅप तयार
MUMBAI TO GET 238 AC LOCAL

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