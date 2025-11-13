मुंबईत थंडीचा जोर, पुढचे दोन दिवस तापमान 18 ते 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत राहणार
पुढील दोन दिवस पहाटेच्या आणि सायंकाळच्या प्रहरात तापमान 18 ते 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
Published : November 13, 2025 at 11:00 AM IST
मुंबई – दरवर्षी ऑक्टोबर हिटचा सामना कराव्या लागणाऱ्या मुंबईकरांना यावर्षी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत लांबलेल्या पावसामुळे छत्री घेऊन प्रवास करावा लागलाय. मात्र आता मुंबईत थंडीला सुरुवात झाली असून, मुंबईच्या तापमानात 18 ते 20 अंश सेल्सिअस पर्यंत घसरण झाल्याची झाल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. सोबतच पुढील दोन दिवस पहाटेच्या आणि सायंकाळच्या प्रहरात तापमान 18 ते 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
13 Nov, Mumbai Tmin— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) November 13, 2025
Col 23.1
Scz 20.3
IMD
हवामानाची स्थिती 18 ते 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत स्थिर राहणार : हवामान विभागाच्या कुलाबा वेधशाळेने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील दोन दिवस मुंबईतील पहाटे आणि सायंकाळची हवामानाची स्थिती 18 ते 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत स्थिर राहणार असून, सध्या अवकाळी पावसाचा कोणताही अंदाज नसल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. वायव्येकडील थंड वाऱ्यांमुळे तापमान कमी राहील आणि आकाश निरभ्र राहील. हा बदल मान्सूननंतरच्या संक्रमणाचा एक भाग आहे. त्यामुळे आर्द्रता कमी होऊ लागते आणि थंड वाऱ्यांचा प्रभाव वाढतो, अशी माहिती हवामान विभागाने दिली आहे.
मुंबईकरांना उष्णतेपासून आराम मिळतोय : मुंबईत गुलाबी थंडीची ही अनुभूती लोकांना खूप दिलासा देत असून, आता शिवाजी पार्कसह मुंबईतील विविध मैदाने आणि उद्यान सकाळी चालण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी बहरली आहेत. सकाळी तापमान 18 ते 20 अंश सेल्सिअसपर्यंत असल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिक चालण्यासाठी सकाळी घराबाहेर पडत आहेत. सोबतच दिवसाचे तापमानदेखील सामान्यपेक्षा कमी असल्याने मुंबईकरांना उष्णतेपासून आराम मिळतोय. मरीन ड्राइव्ह, वांद्रे बँडस्टँड आणि कार्टर रोडवरून चालताना लोक थंडीचा आनंद घेत असल्याचे पाहायला मिळतंय.
कपड्यांच्या दुकानांमध्ये स्वेटर खरेदीसाठी गर्दी : शहरातील अनेक भागात लोक उत्साहाने हिवाळ्याचे स्वागत करीत आहेत. कपड्यांच्या दुकानांमध्ये स्वेटर खरेदीसाठी लोक गर्दी करीत आहेत. थंडीसह वाढत्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तापमान कमी होत असल्याने मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत असून, मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेचा स्थर खालावत असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिली आहे.
हेही वाचाः
ठाण्यात एक राष्ट्रवादी सत्ता मिळवून देणार, तर दुसरी राष्ट्रवादी विरोधी पक्षनेता बसवणार
शरद पवार, मुख्यमंत्री फडणवीस अन् गौतम अदानी एकाच फ्रेममध्ये, साताऱ्यात नेमकं काय घडलं?